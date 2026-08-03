맞춤형 체납 관리 성과…광주시, 경기도 최우수기관 선정

큰사진보기 ▲경기 광주시가 경기도가 실시한 지방세 체납 특별징수 대책 평가에서 최우수기관으로 선정됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시가 경기도가 실시한 지방세 체납 특별징수 대책 평가에서 최우수기관으로 선정됐다.광주시는 경기도가 실시한 '2026년 상반기 지방세 체납 특별징수 대책 평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 3일 밝혔다.이번 평가는 도내 31개 시·군을 대상으로 지방세 체납 정리 현황을 비롯해 ▲가상자산 체납처분 ▲가택수색 실적 ▲도세 고액 체납자 실태조사 및 정리 ▲금융정보 활용 징수 실적 등 5개 분야 20개 지표를 종합 평가해 지방세 체납 업무 성과를 심사했다.광주시는 세무 담당 공무원 책임징수제를 운영하며 체납액 징수 기반을 강화하고, 현장 중심의 징수활동을 지속적으로 추진해 왔다. 또한 체납자 실태조사를 바탕으로 체납 유형별 맞춤형 체납처분을 실시하는 등 체납액 정리에 적극 나선 점에서 높은 평가를 받았다.시는 앞으로도 체납자의 상황을 고려한 맞춤형 징수 전략과 현장 중심의 징수 활동을 통해 안정적인 지방세입 확보에 힘쓸 계획이다.시 관계자는 "이번 최우수기관 선정은 시민들의 성숙한 납세의식과 세무 담당 공무원들의 꾸준한 노력이 함께 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 체납액 정리에 총력을 기울여 건전한 지방재정 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.