성남시, 고용우수기업 모집…일자리 늘린 기업 지원한다

큰사진보기 ▲경기 성남시가 지역 일자리 창출에 기여한 중소기업을 대상으로 '2026년 성남시 고용우수기업'을 모집한다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 지역 일자리 창출에 기여한 중소기업을 대상으로 '2026년 성남시 고용우수기업'을 모집한다.성남시는 오는 8월 3일부터 14일까지 지역 내 본사 또는 주 공장을 둔 중소기업을 대상으로 고용우수기업 신청을 받는다고 밝혔다.신청 대상은 공고일 기준 성남시에 본사 또는 주 공장을 두고 2년 이상 정상 운영 중인 상시근로자 5인 이상 중소기업이다. 최근 1년간 고용 증가율이 10% 이상이고 고용 증가 인원이 2명 이상인 기업이면 신청할 수 있다.시는 고용 증가 실적과 함께 기업의 경영 건전성, 고용 안정성, 근로환경 등 고용의 질적 수준을 종합 평가해 고용우수기업을 선정할 계획이다.선정된 기업에는 인증일로부터 2년간 유효한 고용우수기업 인증서와 인증현판이 수여된다. 아울러 국내외 전시회 참가와 판로 지원, 사업화 패키지 지원, 기후테크 중소기업 육성 사업화 지원 등 각종 기업지원사업 신청 시 인센티브도 제공된다.다만 인증 이후 연 2회 실시하는 현황조사에서 인증 당시보다 고용 인원이 감소하거나 사업장 이전·폐업 등 인증 유지 요건을 충족하지 못할 경우 인증이 취소될 수 있다.신청을 희망하는 기업은 신청서와 중소기업확인서, 사업자등록증 사본 등 관련 서류를 갖춰 오는 8월 3일부터 14일까지 담당자 이메일로 제출하면 된다. 자세한 내용은 성남시청 홈페이지 고시·공고를 통해 확인할 수 있다.현재 성남시는 일반기업 14곳과 청년고용기업 16곳 등 모두 30개 기업을 고용우수기업으로 인증해 각종 기업지원 혜택을 제공하고 있다.