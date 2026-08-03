성남시, 고용우수기업 모집…일자리 늘린 기업 지원한다

경기 성남시가 지역 일자리 창출에 기여한 중소기업을 대상으로 '2026년 성남시 고용우수기업'을 모집한다.
성남시는 오는 8월 3일부터 14일까지 지역 내 본사 또는 주 공장을 둔 중소기업을 대상으로 고용우수기업 신청을 받는다고 밝혔다.
신청 대상은 공고일 기준 성남시에 본사 또는 주 공장을 두고 2년 이상 정상 운영 중인 상시근로자 5인 이상 중소기업이다. 최근 1년간 고용 증가율이 10% 이상이고 고용 증가 인원이 2명 이상인 기업이면 신청할 수 있다.
시는 고용 증가 실적과 함께 기업의 경영 건전성, 고용 안정성, 근로환경 등 고용의 질적 수준을 종합 평가해 고용우수기업을 선정할 계획이다.
선정된 기업에는 인증일로부터 2년간 유효한 고용우수기업 인증서와 인증현판이 수여된다. 아울러 국내외 전시회 참가와 판로 지원, 사업화 패키지 지원, 기후테크 중소기업 육성 사업화 지원 등 각종 기업지원사업 신청 시 인센티브도 제공된다.
다만 인증 이후 연 2회 실시하는 현황조사에서 인증 당시보다 고용 인원이 감소하거나 사업장 이전·폐업 등 인증 유지 요건을 충족하지 못할 경우 인증이 취소될 수 있다.
신청을 희망하는 기업은 신청서와 중소기업확인서, 사업자등록증 사본 등 관련 서류를 갖춰 오는 8월 3일부터 14일까지 담당자 이메일로 제출하면 된다. 자세한 내용은 성남시청 홈페이지 고시·공고를 통해 확인할 수 있다.
현재 성남시는 일반기업 14곳과 청년고용기업 16곳 등 모두 30개 기업을 고용우수기업으로 인증해 각종 기업지원 혜택을 제공하고 있다.