용인시의회, AI부터 용인FC까지… 의원연구단체 8개 본격 활동

큰사진보기 ▲용인특례시의회가 생성형 인공지능(AI), 문화관광, 탄소중립, 스포츠 등 다양한 분야의 정책 연구를 수행할 의원연구단체 8개의 활동을 승인하고 본격적인 연구에 들어간다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인특례시의회가 생성형 인공지능(AI), 문화관광, 탄소중립, 스포츠 등 다양한 분야의 정책 연구를 수행할 의원연구단체 8개의 활동을 승인하고 본격적인 연구에 들어간다.용인특례시의회는 3일 의원연구단체 운영 심의위원회 회의를 열고 올해 의원연구단체 등록과 활동계획을 심의한 결과 모두 8개 연구단체의 운영을 승인했다.의원연구단체는 의원들이 관심 분야에 대한 전문적인 연구와 정책 개발을 통해 의정 역량을 높이고, 지역 현안 해결을 위한 실효성 있는 정책 대안을 발굴하기 위해 운영된다.올해 활동하는 연구단체는 'Sports City 9', '용인형 컬쳐노믹스Ⅲ', '스마트행정 연구회', '공공시설 정책연구회', '용인 문화관광 이음 연구회', '스타트업 101Ⅲ(미래세대 LAB)', '용인특례시 지방의회 AI 연구모임', '탄소중립연구소Ⅳ' 등이다.'Sports City 9'는 임현수 의원을 대표로 용인FC의 성공적인 안착과 경쟁력 강화를 위한 운영 방안을 연구한다.'용인형 컬쳐노믹스Ⅲ'는 박은선 의원이 대표를 맡아 문화자원을 활용한 경제적 가치 창출과 지역 경쟁력 강화 방안을 모색하며, '스마트행정 연구회'는 이민희 의원을 중심으로 디지털 전환을 통한 문화·복지서비스 접근성 향상 방안을 연구한다.'공공시설 정책연구회'는 이상욱 의원을 대표로 공공시설 운영 효율화와 활용도 제고 방안을 마련하고, '용인 문화관광 이음 연구회'는 황재욱 의원을 중심으로 문화·관광자원을 연계한 관광산업 활성화 방안을 연구할 계획이다.'스타트업 101Ⅲ(미래세대 LAB)'는 이제성 의원이 대표를 맡아 아동·양육·교육·일자리 정책과 가족친화도시 조성 방안을 연구하며, '용인특례시 지방의회 AI 연구모임'은 오수정 의원을 대표로 생성형 AI를 행정과 의정활동에 접목할 수 있는 활용 모델과 정책 방향을 제시할 예정이다.'탄소중립연구소Ⅳ'는 신현녀 의원을 대표로 용인시의 탄소중립 실현을 위한 정책과 사업 발굴에 나선다.용인시의회는 각 연구단체의 연구 결과를 정책 개발과 입법 활동에 적극 활용해 지역 현안 해결과 의정 역량 강화로 이어갈 계획이다.