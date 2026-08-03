단일종목 레버리지 '긴급조치권' 도입... 비상시 배율 낮춘다

큰사진보기 ▲29일 서울 여의도 국회의사당 인근에 단일종목 레버리지 ETF 상장 폐지 촉구 근조화환이 놓여져 있다. 2026.07.29. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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금융당국이 최근 국내 증시 변동성의 주범으로 지목된 '단일종목 레버리지 상품'을 겨냥해 강도 높은 추가 규제에 나선다. 특히 시장이 급하게 오르내리는 등 비상불이 켜질 때 금융당국이 직권으로 레버리지 배율을 낮추는 '증시 긴급조치권'을 도입하기로 했다.3일 금융당국에 따르면, 금융위원회는 증시가 크게 급등락할 때 신속하게 대응할 수 있도록 하는 내용의 자본시장법 개정을 추진하고 있다.핵심은 현재 2배로 고정된 삼성전자·SK하이닉스 등 단일종목 레버리지 상품의 배율을 당국이 1.5배나 1배 등으로 직접 조정할 수 있는 권한을 갖는 것이다. 현행 자본시장법상 상장지수펀드(ETF)의 배율 등 핵심 내용을 바꾸려면 '수익자 총회'를 거쳐야 한다. 안건 소집과 의결 등 절차에 몇 개월이 소요되는 만큼 시시각각 변하는 증시에 즉시 대응하기란 불가능에 가깝다.이를 극복하기 위해 금융위가 마련한 해법이 긴급조치권이다. 금융위는 최근 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 도입한 가변 레버리지 구조도 벤치마킹하고 있다. 홍콩처럼 최대 2배 범위 내에서 레버리지 배율을 매일 유연하게 조정할 수 있는 법적 근거를 만들겠다는 구상이다.이처럼 추가 규제 논의가 본격화되는 가운데, 지난 7월 31일부터 시작된 '기본예탁금 3000만 원 상향' 조치는 시행한 지 이틀 만에 뚜렷한 거래 위축 효과를 냈다. 한국거래소에 따르면 해당 규제가 시행된 지 2거래일째인 이날, 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16개 종목의 거래대금은 총 1조 2000억 원대로 집계됐다.예탁금을 높이기 전, 마지막 거래일인 지난달 30일 거래대금(12조 4000억 원) 대비 10분의 1 수준으로 쪼그라든 수치다. 거래대금이 1조 원을 넘긴 종목도 나오지 않았다. 그동안 투자자들이 소액 자금으로 레버리지 상품을 사고 팔아 시장 변동성을 키워왔다는 뜻이다.