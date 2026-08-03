관행 깬 제천시 이통장연합회, 워크숍 예산 8000만원 자진 반납

큰사진보기 ▲제천시청. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

제천시 이통장연합회가 관행적으로 추진해 온 외유성 워크숍 예산을 스스로 포기해 화제다.도내 시·군 단위 이통장 단체가 외유성·소모성 행사 탈피를 명분으로 관련 예산 전액을 자진 반납한 것은 이번이 처음이다.3일 제천시에 따르면 제천시 이통장연합회는 올해 하반기로 예정되어 있던 '이통장 역량강화 워크숍' 예산 8000만 원을 시에 반납하기로 결정했다.해당 예산은 해마다 1박 2일 일정으로 진행해 온 친목 도모가 사실상 주목적인 행사다.권병기 연합회장은 "이통장들의 화합과 소통도 중요하지만 시민의 혈세가 더 의미 있게 사용되는 것이 우선"이라면서 "이번 예산 반납을 계기로 앞으로 단순 친목 중심의 행사를 지양하고 주민과 함께하는 봉사 활동과 지역 현안 해결을 위한 소통 활동을 확대할 계획"이라고 말했다.이통장 단체 스스로 "외유성·관행적 연수를 탈피하겠다"라며 자발적으로 예산 반납을 선언했다는 점에서 신선한 충격을 던진다.과거 충남 서산시, 경북 예천군 등 일부 지자체 이통장협의회가 반납한 사례가 있지만 당시에는 코로나 탓에 사실상 이동이 어렵던 때였다.제천시는 반납된 8000만 원을 향후 주민봉사활동과 지역현안사업 등 실질적 사업비로 전환해 사용할 계획이다.