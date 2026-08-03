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사회

26.08.03 17:35최종 업데이트 26.08.03 17:35

학교 옆 돌가루 '풀풀'... 진천군의회도 백곡 채석단지 반대

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진천군의회가 3일 기자회견을 열고 백곡 채석단지 조성사업 즉각 철회를 요구했다.
진천군의회가 3일 기자회견을 열고 백곡 채석단지 조성사업 즉각 철회를 요구했다. ⓒ 충북인뉴스

진천군의회가 백곡면 구수리 일원에 추진 중인 대규모 채석단지 조성사업에 대해 반대 입장을 밝혔다. 주민과 교육계에 이어 군의회까지 반대 대열에 합류하면서 사업을 둘러싼 갈등은 더욱 커질 전망이다.

임정열 의장을 비롯한 진천군의원 8명 전원은 3일 군청 기자실에서 기자회견을 열고 "주민의 건강권과 생존권, 지역의 청정 자연환경을 위협하는 채석단지 조성계획은 즉각 철회돼야 한다"고 촉구했다.

군의회는 성명을 통해 "백곡면은 진천군을 대표하는 청정지역이자 주민들의 삶의 터전"이라며 "대규모 채석단지가 조성될 경우 비산먼지와 소음·진동, 대형 운반차량 운행, 산림 훼손, 수질오염 등 심각한 환경 문제가 발생할 수 있다"고 우려했다.

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특히 채석 예정지 인근의 백곡초등학교를 거론하며 "학생들의 학습권과 안전한 교육환경까지 침해될 수 있는 중대한 사안"이라고 강조했다.

군의회는 또 사업 추진 과정에서 주민 의견이 충분히 반영되지 않았다고 지적했다.

이날 군의회는 ▲사업주의 채석단지 조성계획 즉각 철회 ▲진천군의 명확한 반대 입장 표명과 적극적인 행정 대응 ▲관계 행정기관의 모든 행정절차 중단과 객관적인 환경·안전 검증 ▲정부와 충북도의 실효성 있는 제도적·행정적 대책 마련 등을 요구했다.

A사는 백곡면 구수리 산 20-1 일원 33만5792㎡ 부지에 2056년까지 30년간 채석단지를 조성하겠다고 추진하고 있다. 지난 3월 환경영향평가서 초안을 산림청에 제출했고, 채석단지 지정 신청을 준비 중인 것으로 알려졌다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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