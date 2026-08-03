대전시사회서비스원, 전국 최초 3년 연속 경영평가 S등급

큰사진보기 ▲대전시사회서비스원이 보건복지부가 실시한 2026년 시·도 사회서비스원 경영평가에서 전국 최초로 3년 연속 최고등급인 S등급을 달성하며 대한민국 사회서비스를 선도하는 기관의 위상을 다시 한번 입증했다(자료사진). ⓒ 대전시사회서비스원 관련사진보기

AD

대전시사회서비스원이 보건복지부가 실시한 시·도 사회서비스원 경영평가에서 전국 최초로 3년 연속 최고등급인 S등급을 받았다.대전시사회서비스원은 2025년도 실적을 기준으로 전국 15개 시·도 사회서비스원을 대상으로 진행된 2026년 경영평가에서 최고등급을 달성했다고 3일 밝혔다.이번 평가는 리더십과 경영시스템, 소통과 참여, 주요 사업, 정책성과 등 5개 영역 13개 세부 지표를 기준으로 진행됐다.대전시사회서비스원은 경영관리 분야에서 4대 경영성과 과제 목표를 모두 달성하고, 기관장 성과계약 전 항목을 이행한 점을 높게 평가받았다. 외부 지적사항을 모두 개선하고 조직 운영을 위한 제도와 절차를 지속적으로 보완한 점도 좋은 평가로 이어졌다.종사자 처우 개선과 조직 안정 노력도 성과로 인정받았다. 하위직급 임금 인상과 위험근무수당 신설, 희망부서 배치와 내부 소통 강화 등을 추진해 이직률 0%를 기록했다.주요 사업 가운데서는 공공기관과 민간기업이 협력한 '경계선 지능 청년 자립 지원 사업'과 인공지능 기술을 활용해 돌봄 대상자의 건강과 인지 상태를 관리한 'AI 스마트 돌봄 혁신 생태계 구축 사업'이 우수사례로 꼽혔다.김인식 대전시사회서비스원장은 "전국 최초 3년 연속 S등급은 대전시와 대전시의회, 지역 유관기관, 사회서비스 현장 종사자들이 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 맞춤형 사회서비스를 확대하겠다"고 말했다.