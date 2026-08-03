장종태 의원 "아동 태우고 음주·난폭 운전하면 아동학대"

큰사진보기 ▲더불어민주당 장종태(대전서구갑)의원. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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장종태 더불어민주당 의원(대전 서구갑)이 아동을 차량에 태운 상태에서 음주운전을 해 위험에 노출시키는 행위를 정서적 아동학대 행위로 명시하는 법안을 발의했다.국회 국토교통위원회 소속 장 의원은 3일 이 같은 내용을 담은 '아동복지법 일부개정법률안'을 대표발의했다고 밝혔다.현행 아동복지법은 아동의 정신건강과 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위를 아동학대의 한 유형으로 규정하고 있지만, 보호자가 아동을 태우고 음주운전을 하는 행위는 정서적 학대행위의 구체적인 예시로 명시하지 않고 있다.이 때문에 수사와 재판 과정에서 아동학대 적용 여부에 대한 판단이 사건마다 엇갈릴 수 있다는 지적이 제기돼 왔다.실제 지난달 21일 대전 서구에서는 두 자녀를 태우고 만취 상태로 운전하던 30대 운전자가 중앙선을 넘어 다른 차량과 충돌하는 사고가 발생했으며, 해당 운전자는 아동학대 혐의를 포함해 수사를 받고 있다.올해 1월 충남 홍성군에서는 두 딸을 태우고 음주 상태로 과속운전을 하다 이륜차 운전자를 숨지게 한 운전자에게 위험운전치사와 도주치사, 아동복지법 위반 혐의 등이 적용돼 징역 12년이 선고되기도 했다.이번 개정안은 도로교통법상 술에 취한 상태에서 운전하면서 아동을 동승시켜 위험에 노출하는 행위를 정서적 학대행위의 예시로 명문화하도록 했다. 이를 통해 수사와 재판 과정의 법 적용 기준을 분명히 하고 아동학대 예방 효과를 높인다는 취지다.장 의원은 "자녀를 태우고 음주운전이나 난폭운전을 하는 것은 그 자체로 아이를 죽음의 위험 속에 방치하는 행위"라며 "사고 발생 여부와 무관하게 아이에게 씻기 힘든 공포와 불안을 남긴다"고 밝혔다.이어 "이번 개정안을 통해 아동을 동승시킨 음주·난폭운전이 명백한 아동학대라는 사회적 경각심을 높이고 관련 수사와 처벌의 사각지대를 해소하겠다"고 말했다.