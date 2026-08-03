'장윤기 증거인멸 방조' 경찰팀장 등 2명 기소

큰사진보기 ▲장윤기 살인 사건 수사를 맡았던 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 15일 증거 은닉 혐의 등으로 검찰에 구속 송치됐다. A 경감이 이날 오전 광주 북부경찰서에서 호송차에 타고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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검찰이 장윤기의 성범죄 목적 살인죄를 입증할 수 있는 중요 증거인멸을 돕고, 수사 비밀을 몰래 흘렸다며 당시 사건을 맡았던 수사팀장과 팀원을 재판에 넘겼다.광주지검은 3일 '장윤기 여고생 살인 사건' 초동 수사를 담당했던 광주광산경찰서 형사과 전 수사(강력)팀장 A 경감을 공무상비밀누설·증거인멸방조·증거은닉방조 혐의 등으로 구속 기소했다.또 당시 팀원이었던 B 경사를 같은 혐의로 불구속 기소했다.이들은 장윤기를 일반 살인 혐의로 검찰에 송치하면서 강간 목적 살인을 입증할 수 있는 '리얼돌'과 '케이블타이'를 일부러 압수하지 않고, 현직 경찰관인 장윤기의 아버지가 폐기하거나 숨길 수 있도록 도운 혐의다.일반 살인죄의 형량 하한선은 징역 5년, 강간 살인은 최소 법정형이 무기징역(최고형 사형)이다.아울러 A 경감은 장윤기가 휴대전화를 버린 장소를, B 경사는 구속영장 신청 날짜 등 수사 진행 상황을 장윤기 아버지에게 흘린 혐의도 받고 있다.A 경감의 경우 케이블타이 등을 근거로 검찰이 장윤기를 강간 살인죄로 기소한 이후 범행에 사용했던 장윤기의 차량 압수수색 당시 케이블타이가 촬영된 영상을 삭제하도록 지시한 혐의도 공소사실에 포함됐다.이에 대해 A 경감 측은 초동 수사 당시 증거물을 압수하지 않은 점 등 검찰의 공소사실과 관련해 "사건 행위 당시 상황과 고의를 엄격하게 고려하지 않고 결과론적으로 책임을 물은 것이 아닌가 싶다"며 "법정에서 억울한 부분을 다투겠다"고 밝혔다.한편, 검찰은 장윤기의 이주여성 스토킹·성범죄 사건과 여고생 살인 사건을 분리 수사하라고 지시한 경찰청 국가수사본부 등 당시 사건을 지휘한 경찰 윗선에 대한 수사도 이어가고 있다.이와 별도로 경찰청 '장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단'도 이날 광주광산경찰서 여성청소년과를 추가 압수수색하는 등 장윤기 범죄를 분리 수사하는 과정에 윗선이 부당하게 영향력을 행사했는지 등을 수사하고 있다.