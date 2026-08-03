내란-종합특검 또 싸운다, 이번엔 김건희 청탁 사건

내란특검(특별검사 조은석)과 종합특검(특별검사 권창영)이 또 싸우고 있다.
이번에는 박성재 전 법무부 장관 청탁금지법 위반 사건 이첩 때문이다. 내란특검이 이 사건을 종합특검에 이첩했지만, 종합특검은 이첩의 대상이 아니라며 맞받았다. 3일에는 서로의 주장을 공개적으로 반박하며 공방을 벌였다.
두 특검 사이의 갈등은 이번이 처음은 아니다. 지난 6월 종합특검 권영빈 특검보가 브리핑에서 윤석열 체포 방해 사건과 관련해 국민의힘 국회의원들을 피의자로 입건하면서 "내란특검이 수사한 게 하나도 없다"라고 직격했고 내란특검이 반발했다. 또, 종합특검이 조성현 대령을 내란중요임무종사 혐의로 입건한 후 수사에 돌입한 것을 두고 두 특검은 감정 싸움을 벌이기도 했다.
이번엔 왜 싸우나
지난 6월 22일 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 박성재 전 장관 사건 1심 판결에서 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 혐의를 유죄로 인정해 징역 25년을 선고했다. 다만, 박성재 전 장관이 2024년 5월 김건희씨의 청탁에 따라 디올백 수수 사건 진행 상황 등을 파악한 혐의(청탁금지법 위반)는 공소 기각이었다. 내란특검법에 따른 수사 대상이 아니라는 이유였다.
내란특검은 청탁금지법 위반 혐의에 대해 항소를 제기했다가, 지난달 27일 항소를 취하하고 사흘 뒤 사건을 종합특검에 이첩했다. 종합특검 수사 대상이라는 것이다. 그런데 이튿날 종합특검은 사건 이첩 공문을 수령했다면서 이첩의 대상이 될 수 없다고 밝혔다.
그 근거로 '공소를 제기한 사건의 판결이 확정되었을 경우에는 10일 이내에 비용지출 및 활동내역 등에 관한 사항을 대통령에게 서면으로 보고하고, 보관하고 있는 업무 관련 서류 등을 검찰총장에게 인계하여야 한다'라는 내란특검법 18조를 제시했다.
3일 두 특검은 공개적으로 맞붙었다. 종합특검 김지미 특검보는 이날 오후 정례브리핑에서 내란특검법 18조를 재차 언급하면서 "기록 보관 절차만이 남아 있는 상황"이라고 설명했다.
다만 "내란특검의 (박 전 장관 청탁금지법 위반 혐의) 수사 결과는 공소기각 판결로 무효가 되었기 때문에 이를 이어받아 수사 절차를 진행할 수 없고 새로이 수사를 개시해야만 한다. 그러므로 이첩 아니라 수사 의뢰가 정확한 표현이다"라고 말했다. "종합특검의 수사기간이 3주밖에 남지 않은 시점에서 위 사건 수사를 다시 개시하여 사건을 종결하기는 사실상 불가능하다. 결국 (경찰) 국수본에 수사 의뢰를 해야 될 사안으로 보인다"라고 덧붙였다.
그는 "수사 의뢰가 오면 검토해 볼 수 있으나, 새로운 사건을 수사 개시하기가 사실상 불가능하다"라고 못 박았다.
그러자 내란특검은 종합특검 주장이 잘못된 것이라고 반박했다. 내란특검법 18조는 내란특검이 공소제기한 사건 전부가 확정됨으로써 특검의 임무가 종료되었을 때를 전제로 하는 규정이라는 것이다.
내란특검은 경찰 국가수사본부가 아닌 종합특검에 사건을 보낸 이유로 3대 특검의 잔여 사건을 수사하기 위해 도입한 종합특검법에 위 혐의 사건이 주된 수사대상으로 규정되어 있는 점, 최근 수사대상 사건에 대한 수사를 위해 수사 기간이 연장된 점 등을 들었다. 내란특검은 "종합특검의 수사대상인 이상 종합특검은 수사하여 필요한 처분을 하면 된다"라고 강조했다.
두 특검의 주장이 평행선을 달리는 사이, 박성재 전 장관 청탁금지법 위반 혐의 재수사와 공소제기가 지연되고 있다.
[관련기사]
- 갑작스런 내란특검-종합특검 공방... 왜?
(6. 30) https://omn.kr/2iw4x
- 훈장받은 조성현 대령이 내란 피의자, 내란·종합특검 정반대 결론 왜?
(7. 6) https://omn.kr/2iyy7