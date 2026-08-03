반박 나선 민주당 "형사소송법 개정으로 이재명 방탄? 꿈에도 상상 않아"

큰사진보기 ▲국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 형사소송법 개정 국민보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"(추가된) 공소기각 조항을 법사위 법안소위에서 토의할 때 가장 먼저 고려한 것은 시민단체 요구를 반영, 억울한 피해자를 구제하자는 것이었다. 논의 중엔 이재명 대통령 재판과 전혀 연관을 시키지 못했다. 4년 후에 할 일을 지금 법 개정을 통해서 진행 시킨다? 그런 생각은 꿈에도 꾸지 못했다." (김승원 간사)

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큰사진보기 ▲국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 형사소송법 개정 국민보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘 측이 "형사소송법 개정안에 들어간 공소기각 요건 2항('중대한 위법수사'·'소추재량권 현저한 일탈')은 현 이재명 대통령 재판을 위한 '방탄 입법'"이라고 주장하는 가운데, 이에 대해 더불어민주당 법제사법위원회 김승원 여당 간사가 한 반박이다.민주당은 3일 오후 국회에서 '형사소송법 개정 대국민보고회'를 열고, 검사의 직접 수사권·보완수사권 폐지를 골자로 한 개정안의 입법 취지와 후속 조치를 설명했다.검사의 직접(보완)수사 전면 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 4일 전인 7월 31일 국회 본회의를 통과한 가운데, 이날 보고회는 민주당이 "법 개정은 수사와 기소를 검찰이 독점해온 권력구조를 바꾸는, 국민을 위한 형사사법체계의 시작"이라며 "무엇이 어떻게 달라지는지 소상히 설명드리겠다(한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표)"고 마련한 자리다.민주당은 법 개정으로 국민이 체감할 변화가 긍정적일 것이라 말했다. ▲ 피해자가 검사에 면담 신청·의견 제출을 하는 등 수사 절차에 참여 가능하고 ▲ 경찰 수사 전 과정은 KICS(형사사법정보시스템)에 기록돼 사라지지 않으며 ▲ 검찰-경찰이 서로 사건을 미루는 '핑퐁 수사'가 제도적으로 방지될 것이란 게 김승원 간사 설명이다.특히 장윤기 고교생 살인사건에서 경찰 측 은폐 의혹이 불거져 논란이 된 가운데, 앞으론 주요 압수수색 등 과정에선 바디캠 등으로 영상 기록을 남겨야 한다고 강조했다. 김 간사는 "이는 (차후) '장윤기 사건'을 방지할 효율적인 제도가 될 것이라 기대된다. 수사의 전 과정이 기록으로 남아, 국민 누구나 더 책임 있는 형사사법 서비스를 받게 될 것"이라 했다.반면 법 개정에 반대하며 본회의 표결에도 전원불참한 국민의힘 측은 공소기각 요건 추가가 이 대통령 재판을 취소하려는 개정이라고 주장하고 있다. 정점식 원내대표는 이날 오전 청와대 현장 최고위원회의에서 "대통령과 민주당은 공소 기각과 수사권 폐지를 뒷거래했다"며 "(법 개정은) 대통령 재판 취소를 위한 추악한 거래"라 비난했다.민주당 김승원 간사는 야당 주장이 무리하다고 맞섰다. 그는 "2026년 10월 2일 시행되는 법을 지금 만들어 4년 후 일을 준비한다는 건 꿈도 꾸지 못했다"며 "현행처럼 재판 종료 뒤 공소기각 사유를 따지는 것이 아니라, 법원이 사유가 있는지를 먼저 심사해 우선 판단하게 돼 억울한 국민을 구제할 아주 좋은 법안이라고 봐서 통과시킨 것"이라고 했다.서영교 법사위원장 또한 반박에 나서 "(해당 조항이 있는) 김용민·박은정 안은 지난 6월 26일 대표 발의된 안에 다 들어있던 내용"이라며 "(본회의 직전) '한밤중에 갑자기 끼워 넣었다'는 주진우 또는 한동훈 의원 같은 주장은 아주 검사스러운 접근이고, 이런 주장에 대해 책임을 꼭 지게 될 것"이라고 강하게 비판했다.'중대한' 등 공소기각 용어가 모호하단 지적에는 김승원 간사가 "'중대한'은 형사소송법 내에서만 17번, '현저한'은 21번 등장하는 법률 용어"라며 반박했다. 서 위원장도 "제가 과거 '구하라법'에 '현저한 양육의무 위반' 등을 넣었던 것처럼, 이는 법원이 판단하란 용어"라며 "(용어가) 추상적이라고 발목 잡는 건 무식하기 짝이 없는 논리"라고 일축했다.국민의힘이 '7대 범죄에만 전건 송치는 평등권 침해'라는 등 주장을 하며 헌법소원심판 청구도 예고한 가운데 서 위원장은 "(국힘 측이) 알고도 주장하면 염치가 없는 것, 모르고 한다면 무식한 것"이라고 일갈했다. "지난 2023년에도 권한쟁의심판·헌법소원이 여러 번 청구됐지만, 수사·소추 구분은 국회의 입법 사항이고 행정 영역 사안이라 헌법소원 대상이 아니다"라는 설명이 이어졌다.민주당은 이날 사회적 약자 피해자 권익 강화를 위해 당내 TF도 설치하겠다고 새롭게 밝혔다. 앞서 민주당은 현행 2대 범죄에서 7대 범죄로 확대(성폭력와 아동·청소년 성범죄, 스토킹 범죄 등), 사회적 약자 대상 범죄에는 경찰이 수사한 모든 기록과 증거를 검찰에 넘기는 '전건 송치'를 허용하기로 결정한 바 있다.김한규 원내정책수석부대표는 이날 "당내에 피해자 권익강화 TF를 구성하고 제가 단장을 맡아 진행할 것"이라며 "사회적 약자 대상 7대 범죄 전건송치는 개별법 통과의 필요 사항이라 조속히 처리하고, 중수청 전담부서 설치와 대통령령·시행령 등 정부 부처와도 시행 과정을 잘 챙기겠다"고 말했다.한정애 정책위의장은 '가보지 않은 길'이라고 했다. 그는 이날 "제도 개혁의 핵심은 검찰 권한을 없애는 것이 아니라 권한을 분산하고 상호 견제하도록 설계했다는 점"이라며 "(아무도) 가보지 않은 길이다. 가보지 않은 길이 국민들에게 평탄할 수 있고 문제가 없도록, 민주당이 효율적으로 잘 관리하겠다"고 약속했다.한병도 직무대행 겸 원내대표도 "조직과 인력, 예산을 차질 없이 준비하고 사건 이관과 기관 간 협력 체계도 면밀히 점검하겠다. 현장의 혼선을 줄이기 위한 후속 법령과 세부 지침도 신속하게 정비하겠다"며 "오는 10월 2일 공소청과 중수청이 안정적으로 출범하고 더 안전한 형사사법 체계가 국민 일상에 뿌리내릴 때까지 책임지겠다"라고 공언했다.