대전시, 폭염 대응 비상 1단계 가동… 취약계층 안전점검 강화

큰사진보기 ▲대전시청사 전경(자료사진). ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 폭염특보가 지속되자 지역재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 홀로 사는 어르신과 야외 근로자 등 폭염 취약계층에 대한 안전관리를 강화한다.대전시는 3일 폭염 위기경보를 '심각' 단계로 격상하고, 지역재난안전대책본부 비상 1단계를 긴급 가동했다고 밝혔다.이날 낮 12시 기준 대전 전 지역에는 폭염경보가 발효됐다. 오전 11시 25분 기준 지역별 체감온도는 대덕구 장동 33.9도, 동구 세천 34.0도, 서구 정림 34.1도, 유성구 대전 34.9도, 중구 오월드 34.7도 등을 기록했다.대전시는 각 자치구에 홀로 사는 어르신과 노숙인, 야외 근로자 등 폭염에 취약한 시민을 대상으로 안전관리와 예찰 활동을 강화하도록 요청했다.또 담당 부서장을 중심으로 무더위쉼터와 폭염저감시설, 이동노동자쉼터의 운영 상태를 매일 점검하고, 시·자치구·유관기관 간 비상근무 체계를 유지할 계획이다.기온 상승 등으로 인명피해가 우려되는 상황이 발생하면 즉각적인 현장 대응에도 나선다는 방침이다.안호 대전시 시민안전실장은 "폭염은 시민의 생명과 안전을 위협하는 대표적인 자연재난"이라며 "폭염으로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 현장 중심의 대응에 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.