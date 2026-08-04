"단종 살려내" 댓글 달렸던 능을 보며 생각한 것

큰사진보기 ▲광릉.주변에 울창한 숲이 있어 역사와 자연을 동시에 만끽할 수 있다. ⓒ 최경식 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲광릉.세조와 왕비인 정희왕후가 나란히 묻혀있다. ⓒ 최경식 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲광릉세조의 무덤에 들어가면 '정자각'을 가장 먼저 볼 수 있다. ⓒ 최경식 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲광릉서쪽에는 세조의 능이 있고 동쪽에는 정희왕후의 능이 있다. ⓒ 최경식 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲광릉세조의 능은 언덕 위에 있었다. 사람들의 발길이 닿기가 어려웠다. ⓒ 최경식 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

영화 <왕과 사는 남자>의 흥행으로 단종과 그의 유배지였던 강원도 영월이 널리 알려졌다. 여기 못지 않게 사람들의 관심을 받는 곳이 또 있다. 바로 경기도 남양주에 위치한 '광릉'이다. 이는 세조(수양)가 잠들어 있는 무덤이다. 조선 왕릉의 일부로서 2009년 유네스코 세계유산에 등재된 문화유산이다. 영월을 자주 방문했던 기자는, 문제적 인물이 묻힌 장소에도 가보고 싶어졌다. 영월과는 분위기가 많이 다를 것이라는 생각이 들었다.지난 7월에 방문한 '광릉'에서 받은 첫 인상은 아름다운 자연환경이었다. 오랫동안 왕실 보호림으로 관리됐기 때문에 숲이 잘 보존돼 있었다. 광릉 옆에는 국립수목원도 있어서 역사와 자연을 동시에 만끽하기에 충분했다. 단종의 무덤인 '장릉'에도 숲이 존재했지만, 광릉의 숲이 좀 더 울창한 느낌이었다.광릉 쪽으로 가다 보면 '하마비'(下馬碑)를 만날 수 있다. 여기에는 '대소인 모두는 말에서 내려 걸어가라'는 문구가 새겨져 있다. 즉 왕의 무덤 앞이니 모든 이들이 예의를 갖추라는 말이었다. 조선왕릉 중에서 유일하게 광릉에만 하마비가 존재한다고 한다.광릉은 조선 시대 최초의 '동원이강릉(同原異岡陵)'이다. 하나의 능역 안에 왕과 왕비의 봉분을 서로 다른 언덕에 조성한 형식이다. 서쪽 언덕에는 세조의 능, 동쪽 언덕에는 정희왕후의 능이 있다. 두 능 사이에는 제사를 지내는 정자각이 있다.광릉은 전반적으로 간소한 느낌이었다. 이유가 있었다. 세조는 죽을 때, 다음과 같은 유언을 남겼다. "사람은 죽으면 빨리 흙으로 돌아가야 한다. 그러니 화려한 석실을 만들지 말라". 이에 따라 이전 왕릉과 달리 석실과 병풍석을 없애고 구조를 간소화했다. 이는 이후 조선 왕릉 축조 방식에 큰 영향을 미쳤다.세조의 무덤은 언덕 위에 자리 잡고 있었다. 방문객들은 언덕 아래에서 쳐다볼 수밖에 없었다. 아쉬운 대목이었다. 좀 더 가까이서 광릉을 보고 싶었기 때문이다. 방문객들이 비교적 가까운 거리에서 볼 수 있는 단종의 장릉과 비교됐다.영화의 힘으로 영월(장릉)과 광릉은 사람들의 발길이 끊이지 않는다. 큰 관심을 받는 것은 동일하나, 사람들이 이곳을 대하는 태도는 사뭇 다르다. 영월은 애틋함이라는 긍정적 태도로 대한다. 반면 광릉은 비판과 조롱이라는 부정적 태도로 대한다. 일례로 광릉을 안내하는 지도앱 페이지에서는 '별점 테러'가 유행했다. "단종을 살려내"라는 댓글을 달거나, 1점 대의 낮은 점수를 부여하기도 했다.당대에 세조는 순리를 거스르고 권력을 잡는 데 성공했다. 그러나 말년에 온갖 병마에 시달리며 고통을 겪었다. 세상을 다 가진 듯 했지만, 결코 평안하지 못했다. 그런 세조는 죽어서도 평안하지 못한 상태일 것 같다. 후대 사람들에게 수많은 비판과 조롱을 들으니 말이다. 역사란 이런 것이다. 사마천이 말한 '하늘의 도'를 저버리면 역사에서 영원히 고통 받는다. 세조의 사례는 이 시대의 위정자들이 반드시 돌아봐야 할 역사적 증언이다.