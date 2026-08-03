시민들 정상화 요구에도 안양시의회 무효표 논란 확대

시민단체와 공무원노동조합까지 시의회 정상화를 촉구하고 있지만 안양 시의회 파행 사태가 언제 끝날지 요원한 상황이다. 여야가 의장 선출 문제로 날카롭게 맞서고 있어 아직 부의장도 뽑지 못했고 상임위원장도 임명하지 못했다. 안양시가 올린 갖가지 안건이 의회 문턱에 쌓여가고 있다.
여야 갈등의 핵심은 무효표 논란이다. 지난달 21일 의장 선거 결선 투표에서 민주당 후보 윤경숙 의원 성 '윤'이 명확하게 적히지 않은 표가 1장이 나온 것으로 알려졌다.
민주당 감표위원들은 '윤'이라 주장했지만, 국민의힘 감표위원들은 '운'이라 주장했다. 또한 국민의힘은 의회 규정에 맞지 않는 표기라며 무효표라 주장했고, 민주당은 후보를 특정하는데 문제가 없는 명백한 유효표라고 맞섰다.
하지만 국민의힘 소속 김보영 임시의장은 논란이 된 표를 무효로 판단했다. 이에 따라 다선 연장자인 음경택 국민의힘 의원이 의장으로 선출됐다.
이에 민주당 의원들은 선출 절차를 인정할 수 없다며 음경택 의장에 대한 불신임안을 안양시의회에 제출했고, 의장선임의결 무효확인 청구소송과 의원지위효력정지 가처분 신청을 법원에 제출했다. [관련 기사] 안양시의회 '윤-운' 무효표 논란, 민주 '의장 불신임안' 제출
시민단체 "당리당략을 앞세운 정쟁을 중단하라"
의장 선거 때 감표위원을 한 곽동윤 민주당 시의원은 논란이 된 결선 투표용지 공개 등을 요구하며 지난 달 29일 부터 시청 현관에서 단식 농성을 하고 있다. 또한 민주당 의원들은 여야가 합의하면 논란이 된 표를 의원 전원에게 공개할 수 있다 주장하고 있다.
하지만 음경택 의장은 3일 기자회견에서 "비밀투표 원칙이 있어 공개할 수 없다"고 일축하며 "현재 상황에서 최종 판단은 법원이 할 수밖에 없다"고 못박았다. "법원의 판단을 존중할 것"이라 덧붙였다. 그러면서 "법적인 판단은 법원에 맡기도 조속히 원 구성에 협조하여 의회 본연의 책무인 재개발 재건축 의견 청취 등의 민생과 집행기관에 대한 견제에 집중해 달라"고 민주당에 요구했다.
음 의장은 또한 곽 의원의 단식농성을 언급하며 "전하고자 하는 의지는 존중하지만 건강보다 우선할 수는 없다"며 단식 중지를 권고했다.
이에 앞서 안양YMCA, 안양여성의전화, 안양나눔여성회 등으로 구성된 안양시민사회단체네트워크는 지난달 28일 안양시의회 앞에서 기자회견을 열어 "당리당략을 앞세운 정쟁을 중단하여 민생을 위한 의정활동을 즉시 정상화하라"고 요구했다. 재건축 재개발 지역 주민들은 27일과 28일 시의회 앞에서 "시의회 의견청취 절차를 진행하지 않아 사업에 차질이 빚어지고 있다"며 의회 정상화를 촉구했다.
전국공무원노동조합안양지부도 29일 시의회 본관 로비에서 기자회견을 열어 "시의회가 상임위원회조차 구성하지 못해 조례안 심의와 주요 업무보고, 예산 심사, 공무원 인사 등 의회의 핵심 기능이 사실상 마비되고 있다"고 비판하며 의회 정상화를 촉구했다.