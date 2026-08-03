박수현 충남지사 "발전공기업 통합본사 유치, 적극 대응"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사는 3일 “정의로운 에너지 전환을 위해 발전공기업 통합본사 유치에 적극 대응하겠다”고 밝혔다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남도지사는 3일 도청 중회의실에서 열린 제2차 실국원장회의에서 "정의로운 에너지 전환을 위해 발전공기업 통합본사 유치에 적극 대응하겠다"고 밝혔다.이어 서해안 지역을 대한민국 에너지 전환의 중심지로 육성하겠다는 뜻도 밝혔다.박 지사는 이미 국무총리와 국회 기후에너지환경노동위원장, 기후에너지환경부 장관 등을 잇따라 만나 통합본사의 충남 설치 필요성을 강력히 피력했다.이날 회의에서도 담당 부서에 "시·군 및 전문가가 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해 유치를 위한 명확한 논리를 마련하라"고 지시한 박 지사는 특히 단순한 '피해 보상' 논리를 넘어선 미래 비전을 강조했다.박 지사는 "충남이 지난 40년간 수도권 전력 공급을 위해 환경적 부담을 감내해왔고 석탄화력 폐지로 지역 경제 타격이 예상되는 것은 사실이지만, 단순 보상 차원의 접근은 국가적 설득력이 부족하다"고 지적했다.이어 "보령·당진·태안 등 서해안 지역에서 이미 미래 에너지 사업을 위한 다양한 정책이 추진되고 있는 만큼, 충남도가 대한민국 에너지 전환을 주도할 준비가 되어 있다는 미래 비전으로 중앙정부를 설득해야 한다"고 당부했다.이 같은 도 차원의 총력전에 맞춰 충남도 내 각 지자체도 사활을 건 유치전에 나서고 있다.대표적으로 태안군은 윤희신 군수가 취임 직후 1호 결재로 '세일즈기획단'을 설치하고 국회와 관계 부처를 방문하는 한편 7월 20일부터 범군민 서명운동을 진행 중이다.이어 7월 31일에는 '발전공기업 통합본사 태안유치 범군민추진위원회'가 출범하는 등 통합본사 유치를 민선 9기 핵심 과제로 삼아 전방위적인 행보를 이어가고 있다.