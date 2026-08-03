추경호 "전직 대통령 활동 조례? 조례로 하겠다는 말 안 해"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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추경호 대구시장이 후보 시절 공약했던 '전직 대통령 활동 지원 조례'에 대해 "상위법에 저촉되는지 여부에 대해 살펴봐야 한다"면서도 "조례로 하겠다는 말을 한 적이 한 번도 없다"고 밝혔다.추 시장은 3일 오전 대구시청 기자실에서 가진 기자간담회에서 "전직 대통령들은 국가적으로 보면 어마어마한 인적 자산"이라며 "그분들이 외교적인 활동을 하고 지역사회나 국가를 위해 활동한다면 저는 국가 발전에 상당히 기여할 수 있다고 생각한다"고 말했다.그는 "그런 측면에서 선거 기간 중에도 강조를 했고 전직 대통령 예우에 관한 법률 개정안에 공동 발의를 했던 사람"이라며 "상위법에서 그 문제를 해결할 수 있으면 좋겠다는 말씀을 드렸던 것"이라고 설명했다.이어 "다만 상위법에 저촉되는지 여부 등은 한 번 살펴봐야 되겠다고 제가 말씀을 드렸다"면서 "이걸 조례로 하겠다는 말씀을 드린 적이 한 번도 없다"고 강조했다.추 시장은 "상위법에 충돌되는 조례는 성립이 될 수 없다"면서도 "취지에는 변함이 없다. 지금 어려운 상황이기 때문에 저는 그 여지가 열리기를 기대하고 있다"고 답했다.그러면서 "제가 조례를 발의한다는 얘기도 한 적 없고 조례를 발의한 적도 없다"며 "개인적으로 전직 대통령을 찾아 뵙고 조언을 구하고 또 말씀을 듣고 하는 것은 앞으로도 계속 할 것"이라고 말했다.추 시장은 "전직 대통령의 불행한 역사가 있는데 그 이후 사실은 사면복권 절차가 다 진행이 됐다"며 "그렇다면 전직 대통령들이 대한민국을 위해서 또 지역사회를 위해서 활동하실 수 있는 여지는 좀 있어야 되는 것 아닌가하는 면에서 우리 사회가 좀 더 유연하고 포용력 있는 사회가 되었으면 하는 아쉬움이 있다"고 덧붙였다.앞서 시민사회단체는 추 시장의 공약은 사실상 박근혜 전 대통령을 위한 위인설법이라며 즉각 철회할 것을 요구했었다.대구참여연대는 "조례의 수혜자는국정농단으로 탄핵된 박근혜 전 대통령이 유일하다"며 "퇴행적 정책이자 시장 취임 초부터 지역사회의 갈등을 유발한다는 점에서 바람직하지 않다"고 지적했다.정의당 대구시당도 진나 7월 9일 논평을 통해 "박 전 대통령은 뇌물수수·직권남용 등으로 징역 17년 판결을 받았고 국정농단으로 파면되었다"며 "재직 중 탄핵되거나 금고 이상 형이 확정된 경우 '전직 대통령 예우에 관한 법률'상 전 대통령 예우를 받을 수 없다"고 주장했다.이어 "추 시장이 해당 조례를 추진하는 것은 정당성 없는 '보은 조례'에 지나지 않는다"며 "한 명만을 위한 조례는 어떤 정당성도 갖지 못한다. 대구시민을 더 이상 부끄럽게 하지 말라"고 비판했다.한편 추 시장은 대구경북 행정통합과 관련 "중요한 굵직한 현안들을 해결하는 제일 핵심이 바로 행정통합"이라며 "대구경북 미래 성장을 위해서도, 발전을 위해서도 필요하지만 중요 현안을 해결하기 위해서 행정통합이 반드시 필요하다"고 강조했다.이재명 대통령이 자신의 임기 동안에는 추가적인 행정통합이 어렵지 않겠느냐고 한 발언에 대해서는 "왜 그렇게 말씀하셨는지 의아하다"며 "우리 지역에 정치적, 사회적 합의가 있고 대구시장과 경북도지사가 가안 의지를 갖고 있다"고 했다.이어 "안 된다는 것은 지역에서 절대 안 된다고 이야기를 하거나 몇몇 사람만 주장할 때 합의해 오라고 하면 명분은 되지만 광주전남은 되고 대구경북은 안 된다면 이걸 어떻게 설명할 수 있겠느냐"고 주장했다.그러면서 "우리가 다시 한 번 정치적인 의사를 확인하는 과정을 가지겠지만 그런 과정에서 의사만 확인되면 시도민들께서 국회와 정부를 향해 목소리를 높여줘야 될 것"이라며 "우리는 대한민국 국민이 아니냐"고 강조했다.