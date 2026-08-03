'새빛톡톡 시민 서포터즈' 출범… 이재준표 시민소통 플랫폼 참여 확대 나선다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 26일 시청 중회의실에서 열린 '2026년 상반기 새로운수원위원회 전체회의'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원특례시가 3일 수원시청년지원센터에서 '2026 새빛톡톡 시민 서포터즈' 발대식을 개최한 가운데, 참여자들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장의 대표적인 시민소통 정책인 '새빛톡톡'이 민선 9기 들어 시민 서포터즈를 출범시키며 참여행정의 외연을 한층 넓히고 있다. 단순한 온라인 민원창구를 넘어 시민이 정책을 제안하고 토론하며 시정 홍보에도 직접 참여하는 '시민 주도 플랫폼'으로 진화시키겠다는 구상이다.수원특례시는 3일 수원시청년지원센터에서 '2026 새빛톡톡 시민 서포터즈' 발대식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 밝혔다.공개 모집으로 선발된 시민 20명으로 구성된 서포터즈는 오는 8월부터 11월까지 새빛톡톡 홍보 콘텐츠를 제작해 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고, 플랫폼 개선 아이디어 제안과 현장 홍보 활동 등을 맡는다.수원시는 시민들이 행정의 수요자가 아니라 플랫폼 운영과 정책 홍보에 직접 참여하는 주체로 활동하면서 시민 참여 문화를 더욱 확산시키는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.임정완 수원시 시민협력교육국장은 "시민 서포터즈의 참신한 아이디어와 적극적인 활동이 새빛톡톡을 한 단계 발전시키는 힘이 될 것"이라며 "시민 주도 참여문화가 확산되고 수원의 긍정적인 변화를 이끌 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.이번 시민 서포터즈 출범은 민선 9기 이재준 시장이 강조하는 '시민 참여 시정'의 연장선이라는 점에서 주목된다.새빛톡톡은 이재준 시장이 민선 8기 출범 이후 가장 공을 들여온 '새빛 시리즈' 정책 가운데 하나다. '수원을 새롭게, 시민을 빛나게'라는 시정 비전을 담은 새빛 브랜드는 새빛민원실, 새빛돌봄, 새빛하우스, 새빛펀드 등과 함께 시민 체감형 행정혁신의 상징으로 자리 잡았다.특히 새빛톡톡은 기존의 일방적인 민원 접수 시스템과 달리 시민이 정책을 직접 제안하고 다른 시민들과 토론하며 설문과 투표에 참여하는 디지털 참여 플랫폼으로 설계됐다.이재준 시장은 새빛톡톡 출범 당시 "새빛민원실과 새빛톡톡은 민선 8기 수원시 혁신의 상징"이라며 "새빛톡톡으로 수원에서 민주주의가 진일보를 내딛도록 하겠다"고 밝혔다. 또 "시민과 소통하며 함께하는 정책을 펼치겠다"고 강조했다.실제로 시민들이 제안한 정책은 일정 수준 이상의 공감을 얻으면 담당 부서가 검토해 시정에 반영하는 구조를 갖추고 있으며, 참여 실적에 따라 마일리지를 지급하는 제도도 운영되고 있다.새빛톡톡은 민선 8기 동안 수원시를 대표하는 시민참여 플랫폼으로 자리 잡았다.가입자는 지속적으로 증가해 현재 20만 명 규모로 성장했고, 정책 제안과 온라인 설문, 투표, 시민토론 등 다양한 기능을 운영하고 있다. 시민들의 제안 가운데 상당수가 실제 정책으로 이어지면서 단순한 민원 앱을 넘어 '디지털 공론장' 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다.이는 행정이 정책을 만들어 시민에게 전달하는 방식에서 벗어나 시민이 정책 형성과 집행 과정에 직접 참여하는 참여민주주의를 디지털 환경에서 구현하겠다는 것이다.민선 9기 들어 출범한 시민 서포터즈는 새빛톡톡을 한 단계 더 발전시키기 위한 새로운 시도다.그동안 새빛톡톡이 시민들의 정책 참여를 끌어내는 온라인 플랫폼이었다면, 앞으로는 시민들이 직접 콘텐츠를 제작하고 플랫폼 개선 의견을 제안하며 오프라인 홍보까지 담당하는 '시민 홍보 네트워크'가 추가되는 셈이다.이는 시민을 행정 서비스의 이용자에 머무르게 하지 않고 정책 홍보와 플랫폼 운영 개선 과정까지 참여시키겠다는 의미이기도 하다.최근 지방자치단체들이 다양한 시민참여 플랫폼을 운영하고 있지만 참여율 저하나 형식적 운영이 과제로 지적되는 사례도 적지 않다. 수원시가 시민 서포터즈를 별도로 구성해 시민의 눈높이에서 플랫폼을 알리고 개선 의견을 수렴하는 방식은 시민 참여의 지속성과 확장성을 높이기 위한 새로운 전략이라는 점에서 주목된다.