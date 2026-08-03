추미애 "폭염이 가장 큰 재난"... 건설현장 찾아 노동자 안전 직접 점검

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 3일 오전 화성특례시 화성동부소방서 신축 현장에서 폭염대비 안전 조치 등을 확인하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 3일 오전 화성특례시 화성동부소방서 신축 현장에서 현장소장에게 폭염대책 보고를 받고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 3일 오전 화성특례시 화성동부소방서 신축 현장에서 폭염대책을 보고 받고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 3일 오전 화성특례시 화성동부소방서 신축 현장에서 폭염대비 안전 조치 등을 확인 후 현장 근로자들과 대화하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

연일 폭염이 이어지는 가운데 추미애 경기도지사가 건설현장을 직접 찾아 노동자들의 폭염 대응 상황을 점검하며 "현장 노동자의 안전이 최우선"이라고 강조했다.추미애 지사는 3일 화성시 영천동 화성동부소방서 신축공사 현장을 방문해 폭염 대응 실태를 살피고 현장 근로자들을 격려했다.경기도는 현재 경기 전역에 폭염특보가 일주일 넘게 이어지는 상황에서 공공 공사현장은 물론 민간 사업장까지 폭염 안전수칙 준수를 강화하고 있다.추 지사는 이날 "폭염중대경보가 발령된 가운데 이번 주가 가장 더울 것으로 예상되는 만큼 안전에 특히 유의해 달라"며 "야외에서 일하는 분들의 안전이 최우선이라는 점을 말씀드리고 모범을 보이기 위해 경기도가 발주한 공사 현장을 찾았다"고 말했다.이어 "현장에서는 휴게시간을 잘 지키고 있고, 낮 기온이 35도 이상일 때 옥외작업을 중지하는 등 안전수칙을 잘 준수하고 있었다"며 "민간 사업장도 경기도와 시가 현장을 점검할 예정인 만큼 안전수칙을 철저히 지켜 폭염 사고가 발생하지 않도록 해 달라"고 당부했다.추미애 지사는 현장을 둘러본 뒤 노동자 휴게공간의 단열 상태가 미흡한 점을 확인하고 즉시 개선을 지시했다.그는 "휴게공간이 작은 컨테이너에 마련돼 있는데 단열이 제대로 되지 않아 현장에서 덮개를 설치하도록 조치했다"며 "다른 현장에서도 노동자들이 휴게공간을 이용하는 데 불편한 점이 없는지 점검하겠다"고 밝혔다.이어 "온열질환자가 발생했을 때의 사후조치뿐 아니라 사전예방과 긴급출동 체계까지 함께 점검했으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 말했다.추미애 지사는 특히 "경기도는 온열질환에 걸린 도민 누구나 응급처치와 보상을 받을 수 있는 '경기 기후보험'을 운영하고 있다"며 도민들의 적극적인 이용을 당부했다.경기도에 따르면 지난 5월 15일부터 8월 1일까지 도내 온열질환자는 사망자 2명을 포함해 모두 395명 발생했다. 이 가운데 109명(27.6%)은 건설현장 등 실외 작업장에서 발생해 야외 노동자의 폭염 피해가 적지 않은 것으로 나타났다.이에 따라 도는 폭염 취약 공사현장과 이동노동자, 농업인 등을 대상으로 현장점검과 예찰활동을 강화하고 있다.공공 발주 공사현장에서는 체감온도 31도 이상일 경우 충분한 휴식을 보장하고, 35도 이상에서는 오후 2시부터 5시까지 옥외작업을 원칙적으로 중지하도록 하고 있다. 체감온도 38도를 넘으면 긴급조치를 제외한 모든 옥외작업을 중단한다.아울러 노동안전지킴이 112명과 자율방재단 9,136명을 투입해 취약지역을 관리하고 있으며, 폭염 취약계층 안부 확인, 무더위쉼터 운영, 그늘막과 물안개 분사장치 등 폭염 저감시설도 운영하고 있다.한편, 이날 방문한 화성동부소방서는 2021년 착공해 현재 공정률 45%를 기록하고 있으며, 내년 8월 개청해 화성시 동탄구·병점구·효행구를 관할할 예정이다.