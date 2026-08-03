불편해지더라도, '노이즈'를 발신하며 살아갈 겁니다

큰사진보기 ▲나는 늘 기록하는 사람이었다. ⓒ glenncarstenspeters on Unsplash 관련사진보기

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'나는 왜 이곳에 가고 있는 걸까?'

"모든 시민은 기자다."

'이미 나는 기자였어.'

"교사가 기록하지 않으면 지워집니다."

"선생님이 그러면 되나?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치북에도 실립니다.

새벽 4시, 알람과 함께 눈을 떴다.8월 2일, 교육시민기자학교가 열리는 날이다.경남 진해에서 서울 서교동 마당집까지 가야 한다. 왕복 이동 시간만 따져도 만만치 않다. 하루를 통째로 강의를 위해 비워 두었다. 그런데도 신청 버튼을 누를 때는 망설임이 없었다.서울로 향하는 기차 안에서 문득 생각했다.무엇을 배우기 위해, 무엇을 얻기 위해, 이 먼 길을 가고 있는 걸까.오연호 대표는 교육시민기자학교 강의의 시작을 다음 문장으로 열었다.짧은 문장이었지만 강했다. 받아쓰기하듯 썼다.그리고 그 말에 대한 나의 답을 썼다.생각해 보면 나는 늘 기록하며 살아왔다.교실에서 만난 아이들, 학부모와의 대화, 학교 안에서 벌어지는 크고 작은 일들.늘 일상을 기록했다. 그리고 누군가에게 건넸다.그런데도 마음 한편에는 쉽게 사라지지 않는 질문 하나가 남아 있었다.기록하고 있다는 사실만으로 충분한 걸까. 정작 내가 해야 할 말을 하고 있는 걸까.그 답은 이미 시민기자로 왕성하게 활동하고 있는 오성훈 로봇고 교장의 강의에서 찾았다.교육 현장에 있는 교사가 그 공간의 언어로 말해야 한다고 했다. 침묵이 쌓이면 현상은 고착화되고, 기록되지 않은 현실은 존재하지 않는 것으로 처리된다고 했다.그 말을 듣는 순간 마음 한구석이 서늘해졌다.학교에는 기록되지 않은 이야기들이 매 순간, 매 시간 쌓여가고 있기 때문이다.기록은 과거를 보존하는 행위가 아니라 미래를 설계하는 행위라고 했다.기록하는 교사는 더 이상 정책의 객체가 아니라 현장을 정의하는 주체가 된다는 말이 오래 남았다.사실 나는 기록을 멈춘 적이 없었다.브런치에 꾸준히 글을 써 왔고, 교실에서 만난 아이들의 성장 이야기를 적어 왔으며, 교육에 대한 생각도 틈틈이 기록해 왔다. 매일 학부모에게 알림장 메시지를 통해 자녀 교육에 대한 이야기를 건넨다.문득 이런 질문이 떠올랐다.나는 정말 기록하고 있었던 걸까. 아니면 기록은 하되, 정작 책임져야 할 목소리는 내지 않고 있었던 걸까.생각해 보니 나는 하고 싶은 말이 많은 사람이었다.교사들이 느끼는 고민, 교육 정책과 현실 사이의 간극, 교실에서 벌어지는 수많은 갈등과 성장의 순간들.누군가는 말해야 한다고 생각했다. 그런데 정작 나는 이름을 숨기고 있었다.필명 뒤에 머물렀다.안전한 거리에서 기록은 했지만, 내 이름으로 세상에 질문을 던질 용기는 내지 못했다.솔직히 무서웠다.모난 정이 돌맞는다는 말처럼 조용히 살아가면 될 일을 굳이 드러내고 싶지 않았다.어쩌면 나만 그런 것은 아닐 것이다.교사들은 서로 많은 이야기를 나눈다. 하지만 학교를 벗어나 세상에 닿는 경우는 많지 않다. 오히려 끝내 전해지지 못한 이야기들이 더 많다.교사라는 이름에는 늘 이런 부담이 따라붙는다.직업으로서의 '교사'와 삶까지 평가받아야 하는 '선생님'이라는 기대 사이에서 나 역시 말하지 않는 편이 안전하다고 생각했다.학교에서 아이들에게 민주주의를 가르치며, 다수결만이 전부는 아니라고 이야기했다. 소수의 의견도 들어야 하고, 말하지 못한 사람의 목소리도 살펴야 하며, 참여하지 않은 결정은 온전한 결정이 아니라고.그런데 정작 나는 어땠을까.불편함을 느끼면서도 말하지 않았고, 문제를 보면서도 침묵했으며, 바뀌어야 한다고 생각하면서도 안전한 거리에서 바라보고만 있었다.그러다 문득 이런 생각이 들었다.침묵은 아무것도 하지 않는 것처럼 보인다. 하지만 아무것도 하지 않는 선택 역시 하나의 선택이었다. 동의하지 않았다고 생각했지만, 어쩌면 나는 오랫동안 암묵적으로 승인하고 있었는지도 모른다.교육시민기자학교에서 얻은 가장 큰 배움은 글쓰기 기술이 아니었다.세상을 향해 노이즈를 발신할 용기였다.완성된 답이 아니라, 질문을 던지는 목소리. 불편하지만 필요한 신호를 보내는 용기였다.노이즈를 보내면 반응도 올 것이다. 공감도 있을 것이고, 비판도 있을 것이다.때로는 오해도 감수해야 할지도 모른다.그럼에도 불구하고 누군가는 말해야 한다. 기록해야 한다.기록되지 않은 현실은 쉽게 지워지고, 말하지 않은 문제는 존재하지 않는 것으로 남기 때문이다.이제는 암묵적 동의만이 아니라 암묵적 승인도 멈추려 한다.내가 보는 교육의 현실을 기록하고, 내가 경험하는 현장의 언어로 말하고, 필요한 질문을 세상에 던지려 한다.노이즈는 불편하다.공감보다 비판이 먼저 올 수도 있고, 이해보다 오해가 앞설 수도 있다.그럼에도 침묵이 현실을 바꾸지는 못한다.교육시민기자학교는 글쓰기 방법을 알려 준 자리가 아니었다.침묵이 때로는 중립이 아니라는 사실, 그리고 말하지 않는 동안에도 현실은 계속 유지된다는 사실을 마주한 자리였다.어쩌면 나는 그동안 동의하지 않는다고 생각하면서도, 침묵이라는 방식으로 현실을 승인하고 있었는지도 모른다.이제는 암묵적 동의를 넘어 암묵적 승인도 멈추려 한다. 침묵이 아니라 기록으로, 관망이 아니라 발신으로 내가 보는 교육 현실을 세상에 전하려 한다.이제 나는 기록하는 사람을 넘어, 발신하는 사람이 되려 한다.