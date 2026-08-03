어릴 적 수영하러 갔던 양화나루에 깃든 역사

"여기 양화대교 부근의 절두산 순교성지의 본래 이름은 잠두봉입니다."

큰사진보기 ▲병인양요 당시 조선을 침공한 프랑스 군함과 조선 판옥선(왼쪽) 모형 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲병인양요와 병인박해 후 조선조정이 세운 척화비 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲양화나루와 마포나루 등 한강포구에서 거래되던 새우젓을 담은 새우젓 독 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲양화나루 인근에서 수영을 즐기는 사람들, 왼쪽 상단의 그림이 잠두봉이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲1967년 절두산 순교기념관 준공이후 산 아래 공사현장을 보여주는 사진 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<양화나루와 잠두봉 이야기> 특별전 연계프로그램인 전통부채 만들기 체험에서 참가자가 부채에 그림을 그리고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲절두산 순교성지에 있는 성인 김대건 안드레아 신부상 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲절두산 순교성지에 있는 배롱나무 ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 2일 서울 마포구 한국천주교순교자박물관에서 절두산 순교성지에 대해 '양화나루와 잠두봉 이야기' 특별전 안내자가 설명했다. 그는 "누에머리를 닮은 잠두봉은 한강변의 명승지였지만, 이곳에서 병인박해(1866) 당시 수많은 천주교인들이 참수 당했다"라고 말했다. 이날 특별전시회는 한국천주교순교자박물관이 병인양요·병인박해 160주년 기념해 주관 전시로, 20여 명의 사전 신청자들이 참가했다.'절두산 순교성지'는 병인 순교 100년이 되던 1967년, 성당과 박물관이 조성되면서 '천주교인의 머리가 잘렸다'는 절두산이란 이름으로 널리 불렸다. 이곳은 1997년 우리 역사의 중요한 유적지로 인정받아 국가유산 사적(서울 양화나루와 잠두봉 유적)으로 지정됐다. 절두산 순교성지는 2018년 교황청의 공식 승인을 받은 '천주교 서울 순례길'의 한 곳으로도 유명하다.이번 특별전에서 양화나루 한강변 경치를 그린 겸재 정선의 <양화환도>, 단원 김홍도의 <고기잡이>, 유운홍의 '세곡을 운반하는 배' 등을 감상할 수 있다. 당시 양화나루와 잠두봉의 풍광이 빼어났다는 방증들이다.양화나루와 잠두봉은 이처럼 아름다운 명승지이면서 양요와 순교의 역사를 간직한 곳이다. 그리고 이곳도 세월 따라 우리와 함께 살아가는 공간으로 변했다. 특별전은 이러한 근현대의 다양한 모습을 담은 사진과 수채화도 전시하고 있었다.참가자들은 공사 중인 절두산순교기념관((1967), 1930년대 당인리발전소(서울화력발전소), 마포 새우젓 나루터(1945), 한강 채빙작업(1957) 등 사진들 앞에서 오래 머물렀다. 필자는 특히 한강변에서 해수욕을 즐기는 사람들 사진(1956)에서 옛 추억을 더듬었다. 실제 어렸을 때 수영하러 부모님 따라 양화나루에 여러 번 갔다.한편, 이날 한국천주교순교자박물관 특별전 연계프로그램으로 전통부채 만들기 체험도 진행됐다. 부채에 들어가는 그림은 겸재 정선의 <양화환도>이다. 양화환도는 정선(1676~1759)이 양천현령으로 재직하던 60대 후반 양화나루터를 그린 진경산수화이다.그림에는 선유봉과 잠두봉 사이의 한강을 건너는 사람들이 뱃사공을 부르는 장면이 있고, 당시 잠두봉의 울창한 숲과 한옥들이 담겨있다. 겸재는 전국 유명 경승지를 유람하며 자연과 풍광을 그림으로 많이 남겼는데, 양화환도를 감상하며 지난달 철원 임진강변을 그린 겸재의 <임진적벽>을 떠올리기도 했다.참가자들은 부채에 그려진 양화환도의 밑그림에 색과 물감을 입혔다. 이어 겸재의 그림을 넣은 전통부채를 부치면서 잠시 무더위를 잊었다.한편, 지난달 25일부터 시작한 특별전은 오는 9월 27일까지 매주 토요일과 일요일 열린다고 한다. 단, 연계 프로그램 참가자들은 사전에 예약 신청해야 한다.