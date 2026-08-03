'한강 산책, 야구 관람, 소금빵'... 할리우드 스타들의 특별했던 한국 체험

큰사진보기 ▲크리스토퍼 놀란 감독. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"<인터스텔라>(2014) 때부터 한국에 오고 싶었습니다. 관객분들이 그 영화를 좋아했고, 극장에서도 오래 상영한 것으로 알고 있습니다."

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큰사진보기 ▲영화 <오디세이>의 엠마 토마스 프로듀서와 크리스토퍼 놀란 감독. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 1일 아들과 함께 프로야구 키움 히어로즈 경기를 관람한 맷 데이먼. ⓒ 유니버셜픽쳐스 관련사진보기

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크리스토퍼 놀란 감독이 한국에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 영국 출신으로 세계 영화계에서 가장 영향력 있는 감독 중 하나로 꼽히는 그의 첫 내한 소감이었다. 서울 광화문의 한 호텔에서 3일 오전 진행된 <오디세이> 기자간담회에 참석한 그는 영화 관련 질의응답에 앞서 한국 일정에서 경험한 일들부터 전했다.지난 7월 17일 북미 등에서 먼저 개봉한 <오디세이>는 호메로스 대서사시 <오디세이아>를 원작으로 했다. 개봉 첫 주 전 세계 69개국 박스오피스 1위에 올랐고, 글로벌 오프닝 흥행 수익 약 2억 6400만 달러를 기록했다. 놀란 감독 작품 중 역대 최고 글로벌 오프닝 성적이다. 2014년 11월 6일 개봉했던 <인터스텔라>는 개봉 50일 만에 천만 관객을 돌파하며 역대 국내 개봉작 중 열세 번째로 천만 영화 반열에 오른 바 있다.지난 1일 배우 맷 데이먼, 샤를리즈 테론, 그리고 아내이자 제작자 엠마 토마스 프로듀서와 함께 입국한 그는 손종원 셰프의 식당을 방문하고, 서울 도심을 유유히 산책했다고 밝혔다. 이들을 목격한 시민들의 촬영 영상이 소셜미디어를 통해 확산하기도 했다."한강을 따라 걸었는데 풍경이 아름다웠지만 날씨가 굉장히 덥더라"고 말한 놀란 감독은 "팬들의 환대가 너무 좋았다. <테넷> 때 오고 싶었지만, 코로나19 팬데믹으로 불발됐고, 이제야 오게 됐다"고 소감을 밝혔다. 선물 받은 노리개를 허리에 차고 참석한 엠마 토마스 프로듀서는 아들의 여자 친구가 한국계라고 밝혔다. 그는 "소금빵을 추천해 줘서 놀란 감독과 함께 먹었고, 올리브영에도 같이 갔다"며 "남편은 더위 때문에 힘들어했지만 저는 즐거웠다"고 덧붙였다.2016년 <제이슨 본>으로 내한했던 맷 데이먼은 지난 1일 고척스카이돔에서 키움 히어로즈와 SSG 랜더스의 경기를 관람했다. "야구 에이전트로 일하는 친구가 있는데, 그가 담당하는 선수도 저와 같은 이름의 맷 데이비슨이었다"며 "미국과 다른 한국 야구의 응원 문화가 신기했다"고 말했다. 경기 관람 후 그는 아들과 함께 서울 구경을 했다고 전했다.개인 여행으로 여러 차례 한국을 찾았다는 샤를리즈 테론은 "10살 딸과 조식도 먹고, 피부관리도 받았다"며 "공항에 들어올 때 달라지는 에너지가 좋다. 한국 고유의 풍부한 문화가 있는 것 같다"고 소감을 말했다.기록적인 흥행 성적만큼 제작 규모도 컸다. 약 2억 5000만 달러가 투입된 것으로 알려진 <오디세이>는 놀란 감독의 역대 최대 제작비 작품이다. 특히 장편 극영화 최초로 전체 분량을 65mm IMAX 필름 카메라로 촬영했다. 소음이 심한 기존 IMAX 장비의 단점을 보완하기 위해 '키글리'라는 자체 방음 장치를 마련한 것으로 알려졌다.<인터스텔라>와 <오펜하이머>에 이어 놀란 감독과 세 번째 협업 맷 데이먼은 "장소가 바뀔 때마다 새 영화를 찍는 기분이었다. 마치 일곱 편의 영화를 동시에 한 느낌"이라며 "열세 편을 찍는 느낌이 들더라도 감독님의 차기작엔 참여하고 싶다"고 현장 경험을 전했다.반면 이번 작품으로 놀란 감독과 처음 호흡을 맞춘 샤를리즈 테론은 "대규모 현장임에도 독립영화를 하듯 친밀하고 따뜻한 분위기로 만들어주셔서 놀랐다"며 "소규모 인원과 바다를 건너는 촬영에서 어느 순간 헬리콥터가 와서 찍고 있더라. 감독님의 현장은 모든 게 체계적임을 느꼈다"고 말했다. 또한 그는 "제가 연기한 칼립소는 매우 인간적인 인물이었다. 사람들이 생각지 못한 면모를 감독님이 끌어내셨는데 눈이 번쩍 뜨이는 느낌이었다"고 소감을 밝혔다.<오디세이>는 개봉 전 소셜미디어 인플루언서 대상 시사회를 생략하고, 공식 프리미어와 전문 평론가 시사를 통해 처음 공개됐다. 극장 경험을 중시해 온 놀란 감독은 이날도 "극장 영화가 주는 즐거움 중 하나는 다수의 관객이 함께 이야기를 공유하는 것"이라고 강조했다.놀란 감독은 "일인칭 시점의 카메라를 통해 인물의 경험을 따라가고 집단적으로 감정을 교류하는 것은 책이나 TV로는 할 수 없는 영화만의 경험"이라며 "<오디세이>를 만들면서 관객을 오디세우스의 여정에 초대해 그 일부가 된 듯 느끼게 하고 싶었다. 첫 관람만큼은 반드시 극장에서 해주시길 바란다"고 당부했다.엠마 토마스 프로듀서 또한 "놀란 감독은 매 작품마다 자신이 배운 걸 다음 작품에 녹이려 한다"며 "모든 걸 쏟아부은 작품이다. 촬영을 끝낸 마지막 날, 배우와 스태프들이 한동안 현장을 떠나려 하지 않았다. 정말 특별한 경험이었다"고 강조했다.<오디세이> 국내 개봉일은 8월 5일이다.