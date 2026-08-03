폭염 경보 속 당진서 주민 2명 숨져

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당진시에서 폭염 경보 속 야외 작업을 하던 주민 2명이 숨지는 사고가 잇따라 발생했다.3일 시 종합상활실에 에 따르면 지난 2일 오후 3시 21분경 당진시 구룡동의 한 밭에서 작업을 하던 A(87·남)씨가 밭에 쓰러져 있는 것을 가족이 발견해 소방당국에 신고했다.A씨는 전날(1일) 오전까지 동생과 전화 통화를 했으나 이후 연락이 두절됐고, 걱정된 가족이 현장에 찾아갔을 때 밭에 쓰러진 채로 발견됐다. 신고를 받고 출동한 119 구급대는 현장에서 의료 지도(사망추정 판단) 후 A씨의 시신을 경찰에 인계했고, 현재 쉴낙원 장례식장에 안치됐다.이어 같은 날 오후 3시 50분경에는 당진시 합덕읍 운산리의 한 논에서 B(62·남)씨가 엎드린 상태로 발견됐다.B씨 역시 가족에 의해 발견되어 경찰 및 119에 신고 접수됐다. 오후 3시 59분경 사망추정으로 판단 받은 후 시신은 경찰에 인계됐고, 현재 중앙장례식장에 안치됐다.당진시 관계자는 "연일 되는 폭염으로 인해 비상근무를 하고 있는 상황에서 인명피해가 연달아 발생해 당혹스럽다"면서 "고온에서는 야외 농작업 시 각별한 주의가 필요하다. 낮 시간에는 야외 활동을 자제해주길 당부한다"고 밝혔다.