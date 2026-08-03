김용민에 "지옥 가라"... 부산 돌려차기 피해자가 댓글 쓴 이유

▲김용민 더불어민주당 의원이 8월 1일 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 찾은 사진을 인스타그램에 게시하며 “통과된 형사소송법 개정안을 영전에 올렸다. 노무현 전 대통령님 ‘야~ 기분 좋다~!!!!’라고 하고 계시지요?”라고 쓰자 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자 김진주씨(가명)가 “지옥에나 가세요”라고 댓글을 달았다. ⓒ 인스타그램 관련사진보기