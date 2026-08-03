내가 먹는 쇠고기는 어디에서 왔는가

아마존에서 나무가 사라진 자리를 가장 먼저 차지하는 것은 소들이다. 숲이 사라져버린 땅에 방화(放火)로 목초지가 만들어지면 소떼가 들어선다. 얼마 지나지 않아 소들은 불법으로 조성된 목장을 떠나 합법 목장으로 옮겨지고 아무 문제도 없었다는 듯 글로벌 시장으로 향한다. 이것이 '축우세탁(cattle laundering)'의 과정이다(주1).
불법벌채를 저지르는 자들은 나무를 잘라서 파는 것만으로 만족하지 않는다. 잘려나간 숲이 다시 나무를 키워서 회복되는 것조차 기다리지 않는다. 목재들이 위조 서류를 통해 세탁되는 동안 강제로 목초지로 전환된 땅에서 키워진 소들은 위장 이동을 통해 세탁된다. 소는 불법 목장에서 자라고도 합법 목장으로 한 번 이동하는 것만으로 세탁되는 것이다.
브라질에선 소들을 관리하게 되어 있는 동물건강관리기관(IDARON)이 오히려 이러한 위장 이동을 가능하게 한다. 이 기관은 농장이 보호구역이나 원주민 지역에 있더라도 상업용 농장으로 등록해주고 소 이동을 위한 서류 역시 발급해 준다. 이 과정을 통해 도축장에 다다른 소는 더 이상 불법으로 사육된 가축이 아니며 합법적인 축산품으로 탈바꿈하여 세계 시장으로 팔려나가게 되는 것이다(국제 앰네스티, 2020).
목재세탁이 나무의 원산지를 바꾸는 일이라면, 축우세탁은 소의 출생지를 바꾸는 일이다. 공급망 내에서 위조를 통해 불법이 합법으로 탈바꿈한다는 점에서, 축우세탁은 목재세탁과 놀랍도록 닮아 있다. 먼저 보호구역, 원주민 영토, 국유림 등에서 불법벌채가 일어나고 - 베어진 목재들은 목재세탁 경로로 흘러들어간다 - 다음으로 빈 땅에 불을 질러 목초지로 바꾸는 불법 개간이 일어난다. 불법으로 조성된 목장에서 송아지들이 자라나고 도축 시기에 다다르면 합법 목장으로 이동하는데, 이동 과정이 서류로 조작되고, 도축장에 도달한 소는 서류상 문제가 없는 합법 목장에서 온 것으로 위조된다. 이렇게 도축된 소는 아무런 제재 없이 쇠고기, 가죽, 사료 부산물 등의 형태로 시장에 팔려나가게 된다.
아마존 열대우림에선 목초지 개간을 위한 벌채 및 방화가 산림파괴의 약 80%를 차지한다. 소 사육이 브라질에서 육류와 가죽 수출업의 핵심이 되면서 산림파괴가 더욱 심각해졌다. 브라질에는 약 2억 1400만 마리의 소가 있으며, 쇠고기 산업은 국내총생산(GDP)의 8%를 차지한다. <워싱턴 포스트> 기사에 따르면, 공급망이 복잡하여 추적하기가 쉽지 않고, 정부나 기업이 기록 공유나 데이터 공개를 막는 등 비협조적이라서 더욱 축우세탁을 저지하기가 어렵다.
게다가 최근 십여 년 동안 산림보호 및 환경감시가 느슨해지면서 불법 개간과 목장 확장이 더욱 기승을 부렸다. 또한 산림파괴에 연루된 세력이 정치권으로 진출하거나 토지개발 컨설턴트 등 관련 업계의 이해관계자로 활동하며 정책 결정에 영향력을 행사하기도 했다. 아마존 지역에서 환경 부정 혐의로 기소된 사람들은 1900번 이상 공직에 당선되었고, 그들은 환경규제 완화를 요구하는 정치인들에게 약 3700만 달러를 투자했다. <워싱턴 포스트>는 이를 두고 "아마존에서는 환경 범죄자들이 부자가 되고, 부자들이 공직에 진출한다"고 비판했다. 자이르 보우소나루 브라질 대통령 재임 기간 동안 불법 산림전용(illegal deforestation)은 15년 만에 최고치를 기록했다. 불법 산림전용은 징역형으로 처벌받을 수 있지만, <워싱턴 포스트>가 2022년 분석한 형사사건에선 불법 산림전용으로 수감된 사람을 단 한 명도 찾지 못했다.
이러한 구조 속에서 정경유착과 사적 이익 추구 등 부정부패가 만연하게 됐고, 산림을 보호해야 할 제도는 오히려 개발을 정당화하는 수단으로 악용되었다. 아마존 원주민과 지역 공동체들은 목장 개간과 토지 개발의 압력이 끊이지 않는 가운데 생존 기반을 위협받고 있다. 그리하여 그들은 아마존 숲을 보전하기 위한 투쟁에 나섰으며, 이는 곧 자신들의 삶을 지키기 위한 필사적 저항이기도 하다.
축우세탁은 단순히 목장에서 소를 길러 사고파는 문제가 아니다. 불법 목장에서 합법 목장으로 소가 이동하는 순간, 숲에서 시작된 범죄는 국제 공급망 속으로 스며든다. 예를 들어, 2026년 브라질 검찰이 세계 최대 육류기업인 JBS를 상대로 기소한 내용을 보면, JBS가 직접 강제노동을 시킨 것은 아니지만, 노예노동 수준으로 노동력을 착취한 불법 목장들로부터 지속적으로 소를 구매했고 이는 공급망의 불법성을 알고도 조직적으로 방치한 관리 소홀(systematic pattern of negligence)이다.
AP통신에 따르면, JBS는 이를 두고 직접적으로 육류를 구매해 온 공급업체를 관리해 왔으므로 무죄라고 주장했다. 그러나 검찰이 문제 삼은 것은 직접적인 가담 여부가 아니라 공급망 관리 책임이었다. 이 사건은 기업의 구매 자체가 불법을 유지시키는 경제적 동력이 될 수 있음을 보여주었다.
다시 말해, 기업도 공급망에서 발생한 불법 행위에 대해 사회적 책임을 져야 한다는 점을 분명히 한 것이다. 기업은 구매자로서 자신이 구매하는 육류가 어떤 공급망을 거쳐 왔는지 확인할 책임이 있다. 따라서 직접 거래하는 농장뿐 아니라 그 이전 단계의 간접 공급망까지 실사를 통해 불법성 여부를 확인하고 관리해야 한다.
더 이상 기업은 몰랐다며 책임을 피할 수 없다. 기업은 자신이 직접 거래하는 농장뿐 아니라 그 이전 단계의 공급망까지 추적해야 한다. 그리고 육류 공급망에서 불법성이 확인되거나 의심되는 경우에는 해당 거래를 중단해야 한다. 최근 국제사회는 기업이 공급망 전반에서 자연에 미치는 영향과 그에 따른 재무적 위험을 평가하고 공시하도록 요구하고 있으며, 이러한 흐름을 반영한 국제 프레임워크가 바로 자연자본 재무공시(TNFD)이다. TNFD는 기업이 자연 훼손으로 인해 발생할 수 있는 재무적 위험과 기회를 평가하고, 공급망을 포함한 자연 관련 의존성과 영향을 투명하게 공시하도록 권고한다. 이에 대해서는 6부 '자연을 보전하면서도 자본을 창출하려는 끝없는 시도' 중 16편에서 자세히 다루겠다.
기업은 공급망 전체를 감독하는 핵심 관리자의 역할을 해야 한다. 목재공급망에서 산림→제재소→가공→수출까지 추적하듯이, 축우공급망에서도 출생농장→중간농장→비육농장→도축장까지 모두 추적해야 한다. 출생농장이 합법성을 획득하는 것은 매우 중요하며, 불법 개간이나 노동 착취 등을 이 단계에서 막을 수 없다면 축우공급망 전체를 신뢰할 수 없게 된다.
이동 기록에 대한 데이터의 투명성을 확보하는 것도 중요한데, 브라질 정부가 가축 이동기록(GTA)에 대한 접근을 막고 있다는 점이 가장 큰 걸림돌 중 하나이다. 만일 위성 영상이나 농장 좌표 등을 결합하여 축우 이동기록을 전자 귀표(ear tag)로 만들어 데이터베이스로 관리할 수 있다면 투명성 확보에 큰 진전을 이룰 수 있을 것이다(AP 통신, 2026).
축우공급망의 투명성을 확보하는 것은 단순히 쇠고기의 원산지를 확인하는 일이 아니다. 그것은 아마존 숲과 그곳에서 살아가는 원주민, 그리고 정직하게 생산하는 축산 농가를 함께 지키는 일이다. 기업은 공급망 전반을 책임 있게 관리해야 하고, 정부는 이동기록과 거래 정보를 투명하게 공개해야 한다. 소비자 역시 '내가 먹는 쇠고기는 어디에서 왔는가'를 끊임없이 물어야 한다. 그 질문 하나가 기업의 행동을 바꾸고, 결국엔 공급망 전체를 바꾸는 열쇠가 될 수 있다. 목재도, 소도 결국은 공급망을 따라 이동한다. 숲을 지키는 일도 그 여정을 끝까지 추적하고 투명하게 만드는 데서 시작된다.
주1. 축우세탁(cattle laundering)은 불법벌채로 생성된 목초지에서 가축을 사육하고 후에 이동시켜 합법사육으로 위장하여 공급망에 진입시키는 행위이다.
['로즈우드 잔혹사' 연재 전체 목차]
1부 아프리카
1편 로즈우드는 어떻게 마다가스카르 숲을 무너뜨렸나 https://omn.kr/2iy4o
2편 국경을 넘은 로즈우드의 여정 https://omn.kr/2iz6h
3편 로즈우드를 구하려 했더니... 규제가 불법벌채를 키웠다 https://omn.kr/2j0tb
2부 아시아
4편 숲에서 사라진 나무, 국적을 바꾸며 세계 시장으로 흘러간다 https://omn.kr/2j20n
5편 불의에 맞선 캄보디아 숲의 수호자들 https://omn.kr/2j3lg
6편 정의는 공급망을 바로 세우는 데서 시작된다 https://omn.kr/2j5t2
3부 남아메리카
7편 브라질리안 로즈우드, 결코 잘려선 안 되는 나무 https://omn.kr/2j95d
이번 편에 참고한 기사와 자료들
Forest Trends (2021) Timber Legality Risk Dashboard: Brazil, 그린피스 등의 연구자료를 바탕으로 작성된 브라질의 목재합법성 리스크에 관한 보고서.
https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/01/Brazil-Timber-Legality-Risk-Dashboard-IDAT-Risk.pdf
McCoy(2022), Takeaways from The Post's investigation of deforestation in the Amazon, The Washington Post, 2022년 10월 12일 기사, 아마존의 축우세탁을 보도하며, 산림 파괴로 축적된 부가 정치적 자금으로 이어지고, 그 정치적 영향력이 다시 산림파괴를 용인하는 악순환에 대해 경종을 울린 기사.
https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/12/amazon-deforestation-takeaways/
Pessoa(2026), Brazil prosecutors launch suit against meatpacking giant JBS over beef tied to slavery-like labor, The Associated Press, 2026년 5월 7일 기사, 대형 육류가공업체인 JBS가 불법 목장으로부터 소를 공급받으며 축우세탁을 방치했다는 혐의로 브라질 검찰이 JBS를 불법 공급망 관리 책임 혐의로 기소했다는 기사. https://apnews.com/article/brazil-amazon-jbs-forced-labor-b181e2db3967ba285310f48b85ee986b
Amazon Aid, Cattle ranching, accessed on 07/31/2026, 아마존 열대우림에서 목초지 개간을 위한 벌채 및 방화가 산림파괴의 약 80%를 차지한다고 밝힘.
https://amazonaid.org/threats-to-the-amazon/cattle-ranching/
Amnesty International(2020), Brazil: Cattle illegally grazed in the Amazon found in supply chain of leading meat-packer JBS, 2020년 7월 15일 기사, JBS가 산림파괴로 형성된 불법 목장에서 키워진 가축을 공급망에서 걸러내지 못했다는 내용을 보고함.
https://www.amnesty.ie/brazil-cattle-illegally-grazed-in-the-amazon-found-in-supply-chain-of-leading-meat-packer-jbs/
덧붙이는 글 | 다음 9편에선 아마존 숲을 지키다 목숨을 바친 사람들 이야기로 찾아 뵙겠습니다. 5편 '불의에 맞선 캄보디아 숲의 수호자들'과 내용면에서 이어집니다.