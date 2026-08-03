내가 먹는 쇠고기는 어디에서 왔는가

국제 산림정책과 목재 관리의 연속성(Chain of Custody)을 연구해 왔다. 미국 워싱턴대에서 중국 기업의 FSC 인증 선택 요인을 연구해 박사학위를 받았으며, 워싱턴대 연구원과 FSC 오디터로 활동했다. 이후 국립산림과학원 국제임업연구사로 산림 거버넌스와 국제 목재공급망을 연구하고 있다.

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