해남에 들어서는 AI 심장... '국가 AI 컴퓨팅센터' 첫 삽

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 3일 오전 전남광주 광산구 국립광주과학관에서 열린 모두의 AI 성장사다리 프로젝트 출범식에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가 AI컴퓨팅센터 예상도. ⓒ 삼성SDS 컨소시엄 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남 해남 솔라시도 기업도시 데이터센터파크 조감도. ⓒ 해남군 관련사진보기

정부가 인공지능(AI) 시대 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 기반시설(인프라) 구축에 첫 삽을 떴다. 전남 해남 솔라시도 데이터센터 파크에 2028년까지 첨단 AI 반도체(GPU) 1만5000장 규모의 '국가 AI 컴퓨팅센터'를 완공한다는 목표다. 이곳에서 연구개발과 산업 현장에 세계 최고 수준의 AI 연산 자원을 공급하겠다는 구상이다.과학기술정보통신부는 3일 전남광주통합특별시 해남군 솔라시도 데이터센터 파크 부지에서 국가 AI 컴퓨팅센터 착공식을 열고 본격적인 건설에 들어갔다고 밝혔다.이번에 들어서는 국가 AI 컴퓨팅센터는 최신 대규모 AI 컴퓨팅 자원을 안정적으로 확보해 산·학·연의 연구·개발 환경을 만들고, 국산 AI반도체 생태계 성장을 전방위로 지원하기 위해 추진되는 핵심 인프라 사업이다.사업은 민관 합작 방식으로 추진된다. 지난해 사업자 공모 결과 삼성에스디에스(SDS) 컨소시엄이 최종 선정됐다. 이후 기술·정책 평가와 금융 심사, 국민성장펀드 출자 승인 등을 거쳐 사업이 확정됐다. 컨소시엄에는 삼성SDS를 비롯해 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, 케이티(KT), 클러쉬, 전남광주통합특별시, 서남해안기업도시개발 등이 참여한다.정부는 공공의 마중물 투자와 민간 자본을 결합하기 위해 지난 6월 특수목적법인 '한국에이아이컴퓨팅센터(코아크, KOACC)'를 설립했다. 코아크는 앞으로 국가 AI 컴퓨팅센터의 구축과 운영을 전담한다.정부는 센터 운영에 필요한 전력과 용수 확보 작업도 병행하고 있다. 한국전력과 전력 공급 절차를 진행 중이며, 용수 인입 공사와 데이터센터 건축, 고성능 AI 서버 운영시설 구축을 동시에 추진해 2028년 완공한다는 계획이다.특히 모든 시설이 완공되기 전인 2027년부터는 삼성SDS 데이터센터를 활용해 일부 AI 컴퓨팅 자원을 먼저 서비스한다. AI 개발 현장의 급증하는 컴퓨팅 수요를 조기에 해소하기 위한 조치다.센터가 완공되면 국내 기업과 대학, 연구기관은 고성능 AI 컴퓨팅 자원을 합리적인 비용으로 활용할 수 있게 된다. 정부는 이를 통해 초거대 AI 개발과 산업 AI 확산, 공공 AI 서비스 등 다양한 국가 AI 프로젝트를 뒷받침한다는 계획이다.국산 AI 반도체 육성도 핵심 목표다. 국가 AI 컴퓨팅센터 내에 연구개발(R&D) 전용 구역(R&D Zone)을 마련해 국산 AI 반도체 설계와 시제품 검증 환경을 제공하고, 성능이 입증된 제품은 실제 서비스 환경에서 운영할 수 있도록 지원할 예정이다.과기정통부는 금융위원회 등 관계 부처와 협력해 초기 운영에 필요한 수요 연계와 자금 조달 등 정책적 지원도 확대하기로 했다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "국가 AI 컴퓨팅센터를 통해 정부와 민간이 힘을 합쳐 첨단 GPU 확보와 국산 AI반도체 활성화를 병행 추진하여 AI 풀스택 경쟁력 확보에 기여하겠다"면서 "아시아 AI 인프라 허브로 도약할 계획"이라고 강조했다.이어 배 부총리는 "해남 솔라시도 데이터센터 파크가 풍부한 재생에너지와 확장 가능한 입지를 바탕으로 3대 메가 프로젝트의 핵심 거점으로 발돋움해 지역과 국가가 함께 성장하는 균형발전 모델이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.한편 이날 착공식에는 배 부총리를 비롯해 박지원·한준호·안도걸 국회의원, 민형배 전남광주통합특별시 시장, 안정태 코아크 대표, 이준희 삼성SDS 대표, 김유원 네이버클라우드 대표 등 정부·국회·지자체 및 산업계 주요 관계자들이 참석해 국가 AI 인프라 구축의 출발을 함께했다.