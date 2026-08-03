탄소중립 실천 '광명기후의병' 2만명 돌파

큰사진보기 ▲광명시 기후의병 2만명 돌파, 박승원 광명시장과 2만 번째 기후의병 광명시민 ⓒ 광명시 관련사진보기

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장바구니와 텀블러 사용 등으로 탄소중립을 실천하는 광명기후의병이 2만 명을 돌파했다.광명시는 3일 기후의병이 2만 명을 넘었다고 발표했다. 기후의병은, 지구온난화 위기에 맞서 시민과 함께 지구 온도 상승을 막는다는 의미로 2021년 9월 시작한 시민 실천 운동이다. 2023년 9월 5천 명을 시작으로 꾸준히 늘어 2024년 9월에는 1만 명, 2025년 8월에는 1만 5천 명을 넘었다. 이어 지난 7월 23일 2만 명을 돌파했다.박승원 광명시장은 3일 오전 시장실에서 2만 번째 기후의병 가입자인 박현주 씨를 만나 "2만 명이 넘는 시민이 지구를 지키는 일에 함께했다는 것은 탄소중립 도시 광명을 만들어가는 시민의 저력을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 시민과 함께 지속가능한 탄소중립 도시 광명을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.이에 박 씨는 "2만 번째 기후의병으로 지구를 위한 실천에 동참하게 돼 기쁘고 뜻깊다"며 "일상생활에서 할 수 있는 작은 실천부터 꾸준히 이어가며 탄소중립 문화 확산에 힘을 보태겠다"고 화답했다.기후의병 가입자들의 기후 행동 실천 건수도 늘어난다는 게 광명시 관계자 설명이다. 기후 행동 실천을 인증하면 포인트를 지급하는 '기후의병 탄소저금통' 사업에 등록된 누적 실천 건수가 지난 7월 30일 기준 약 217만 건에 달한다. 온실가스 감축 효과로 환산했을 때 약 978톤을 감축한 것으로, 이는 수령 10년 나무 27만 그루 이상을 심은 효과와 같다고 한다.광명시는 더 많은 시민이 기후 행동에 동참할 수 있도록 올해 10월 중 기후의병 탄소저금통 앱을 새롭게 출시하고, 소상공인 매장의 전자영수증 자동 인증 기능을 도입할 계획이다.기후의병은 만 14세 이상의 광명시민과 광명시 소재 직장에서 근무하는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다. 실천 항목은 재활용품 분리배출, 텀블러 사용, 장바구니 사용 등 총 24가지이다. 탄소중립을 실천하고 탄소저금통에 포인트를 적립하면 광명사랑화폐로 연 최대 10만 원까지 받을 수 있다. 자세한 사항은 탄소중립과(02-2680-2575)로 문의하면 안내 받을 수 있다.