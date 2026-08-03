청와대 달려간 국힘 "보완수사권 폐지 거부 안 하면 탄핵 요구 거세질 것"

큰사진보기 ▲국민의힘, 청와대 앞 최고위원회의국민의힘 장동혁 대표가 3일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 보완수사권 폐지 악법 거부권 촉구 현장 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘, 청와대 앞 최고위원회의국민의힘 장동혁 대표가 3일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 보완수사권 폐지 악법 거부권 촉구 현장 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령에게 검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안에 재의요구권(거부권)을 행사하라고 요구했다. "거부권을 거부하면 대한민국을 지키기 위한 국민의 탄핵 요구는 더 거세질 것"이라고도 압박했다.장 대표는 3일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수광장에서 현장 최고위원회의를 열고 "국민은 더 이상 이 대통령을 대한민국 대통령으로 인정하지 않고 있다"며 이같이 말했다.그는 지난 7월 31일 범여권 주도로 국회에서 형사소송법 개정안이 통과된 걸 언급하며 "78년간 유지해온 사법 시스템을 하루 아침에 무너뜨렸다"고 비판했다.이어 "법조계, 국민 다수가 반대하고 있지만 더불어민주당만 더 좋은 법이라 우긴다. 이 대통령을 포함해 범죄자에게만 더 좋은 법"이라며 "거부권 행사는 대통령 권한도, 선택사항도 아니다. 국민의 명령이고 역사의 명령"이라고 강조했다.정점식 국민의힘 원내대표는 "60% 넘는 국민이 반대하는 악법을 민주당이 힘으로 밀어붙였다. 이럴 때 대통령은 다시 충분한 검토를 거쳐 제대로 된 법안을 보내라고 해야 한다"며 "그런데 국회 본회의에서 법안이 통과되자마자 청와대는 '국민의 뜻을 존중한다'면서 민주당 손을 들어줬다"고 꼬집었다. 이어 "국민 뜻은 보이지 않고 민주당 뜻만 보이나"라고 지적했다.개정안에 추가된 공소기각 판결 요건이 이재명 대통령 재판을 염두해둔 것이라는 기존 주장도 반복했다. 최근 논란이 된 조정식 국회의장의 '연임개헌' 발언도 문제삼았다. 그는 "해외 순방을 마치고 귀국하는 이 대통령이 청와대로 돌아오면 가장 먼저 챙겨야 할 일은 본인 재판 취소를 위한 민주당과의 추악한 거래를 중단하는 것"이라며 "연임개헌 등 본인 재판를 빠져나가려 몸부림칠수록 자신을 얽맬 것"이라고 경고했다.현재로선 이 대통령이 형사소송법 개정안에 거부권을 행사할 가능성은 낮다. 청와대는 보완수사권 완전 폐지 여부를 당과 국회의 결정에 맡긴다고 수차례 밝혀온 바 있기 때문이다. 정성호 법무부 장관도 지난 7월 29일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 "국회에서 의결된 사항이고, 저희가 법안 논의 과정에서 전달한 여러 우려가 많이 반영됐기 때문에 따로 거부권을 권유할 사항은 아닌 것 같다"고 말했다.다만 민주당 내부뿐만 아니라 범여권에서도 보완수사권 완전 폐지를 우려하는 목소리가 계속되고 있기 때문에, 청와대가 이번 개정안 갈등 국면을 어떻게 수습할지가 주목되는 상황이다.신인규 변호사(정당바로세우기 대표)는 "민주당이 스탠스를 잘못 잡다 보니까 국민의힘이 반사이익을 얻으며 빈 공간을 치고 들어오지 않나. 민주당이 정무적으로 오판을 하고 있다"고 우려했다. 이어 "최근 중도층에서 대통령 국정 지지도가 빠지는 데 보완수사권 폐지 논란이 영향을 줬다고 본다"며 "재의요구권을 통해 숙의를 거치는 게 정부에 도움이 될 수도 있다"고 제시했다.한편, 국민의힘은 이 대통령의 거부권 행사 여부와 별도로 권한쟁의심판과 헌법소원심판을 청구할 계획이다. 정 원내대표는 지난 2일 페이스북에 글을 올려 "형사소송법 개정안은 위헌성이 농후하다"며 "헌법소원심판 청구를 통해 대한민국 사법 정상화에 나서겠다"고 예고했다. 그는 검사의 직접 수사와 직접 영장 청구권을 없앤 이번 개정안이 검사에게 수사권을 부여한 헌법과 충돌하기 때문에 이번 개정안을 두고 "위헌 소지가 매우 크다고 할 수밖에 없다"고 지적했다.