취임 한 달 맞은 윤희신 태안군수의 성적표는

큰사진보기 ▲취임 임사로 남면의 취약계층 가구를 방문한 윤희신 태안군수. ⓒ 태안군 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남시장군수협의회에 참석해 발언을 하고 있는 윤희신 군수. ⓒ 태안군 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤희신 군수는 취임 후 한 달 동안 8개 읍·면을 방문해 주민들의 생생한 목소리를 들었다. ⓒ 태안군 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

윤희신 태안군수가 민선 9기 취임 한 달 동안 현장과 성과 중심의 경영 행정으로 태안의 미래 100년을 이끌 희망을 군민 마음에 각인 시키고 있다.'찾아가는 경영 행정'을 선언한 윤 군수는 주요 현안 해결을 위한 발품 행정과 8개 읍·면 첫 순회 방문을 성황리에 마무리하며 민선 9기 군정의 첫 한 달을 알차게 보냈다.윤 군수는 취임 첫날 1호 결재로 '군수 직속 세일즈기획단 설치·운영계획'을 승인, 기업 투자 유치와 국·도비 확보에 직접 나서는 경영행정의 기틀을 마련했다.특히 지역 최대 현안인 발전공기업 통합본사 태안 유치를 위해 국회 및 중앙부처를 방문하고, 7월 20일부터 범군민 서명운동을 전개하는 등 총력전을 펼치고 있다.또한 태안화력 단계적 폐기 위기에 대응해 '석탄화력발전소 폐지지역 지원 특별법' 제정과 '정의로운 전환 특구 1호 지정'을 추진, 이를 신산업과 일자리 창출의 기회로 전환한다는 방침이다.핵심 관광 자원인 송림 보호에서도 성과를 냈다. 산림청 및 충남도와의 끊임없는 협의 끝에 지난 7월 30일 자로 태안군 전역이 '소나무재선충병 특별방제구역'으로 지정됐다. 이를 통해 국비 지원 기반을 마련하고 연중 상시 방제 체계를 가동할 수 있게 됐다.이 밖에도 윤 군수는 4년 만에 지역구 국회의원 초청 군정설명회를 개최하고, 기획예산처 및 행정안전부를 방문해 국도 38호선 이원~대산 해상교량, 학암포항 갯벌복원사업 등 숙원 사업에 대한 예산 지원을 강력히 요청하는 등 활발한 현장 행보를 이어갔다.한편, 윤 군수는 7월 27일부터 31일까지 8개 읍·면을 방문하는 첫 순회 일정을 성공적으로 마쳤다. 무더위쉼터와 취약계층 가구를 찾아 현장의 목소리를 듣는 한편, 주민 간담회를 통해 발전공기업 통합본사 유치 및 소나무재선충병 방제 대책 등 주요 현안을 공유하고 민·관 협력체계를 견고히 다졌다.윤희신 군수는 "지난 한 달은 완성된 성과를 자랑하는 시간이 아닌, 앞으로 4년간 군민을 위해 어떻게 일할지 약속드린 출발선이었다"며 "군수와 국·도·군의원이 '원팀(One-Team)'을 이루어 군민이 삶의 변화를 체감할 수 있는 실행 군정을 펼치겠다"고 강조했다.태안군은 이번 방문에서 청취한 제언을 민선 9기 정책에 적극 반영하고, 8개 분야 93개 공약사업을 바탕으로 '미래가 모이고 사람이 머무는 태안'을 만드는 데 행정력을 집중할 계획이다.