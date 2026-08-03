'기후 살인' 표현 쓴 충남도, "공공 정책 용어로 부적절" 논란

큰사진보기 ▲충남도는 지난 7월 30일자 보로자료에 '기후 살인'이란 표현을 쓰며 특별팀을 꾸렸다는 사실을 전했다. 그러나 일각에서는 공공정책 용어로 부적절하다는 비판이 나오고 있다. ⓒ 충남도 보도자료 갈무리 관련사진보기

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충남도가 보도자료에 '기후 살인'이라는 표현을 사용해 일각에서는 "자극적이고 선정적"이라며 공공정책 용어로 부적절한 표현이라는 비판이 나왔다. 또 기후를 가해자로 모는 것은 오히려 인간의 책임을 물타기 할 수 있다는 우려도 나온다.앞서 지난 7월 30일 충남도(도지사 박수현)는 보도자료를 통해 도지사 직속으로 '기후 살인 방지' 특별팀(TF)을 꾸리고 '폭염과 집중호우 등 기후재난으로 도민의 생명을 보호하기 위해 대규모 대응 체계를 꾸리고 본격 가동에 들어갔다"라고 밝혔다.충남도는 '기후 살인'이라는 표현에 대한 비판을 의식한 듯 "'기후 살인'은 법률적·형사적 책임을 묻기 위한 개념이 아니라, 인명피해를 불가피한 천재지변으로 치부하지 않겠다는 상징적 의미"라고 설명했다.하지만 충남도의 '기후 살인' 보도자료는 곧바로 비판에 직면했다. 이건범 한글문화연대 대표는 최근 <오마이뉴스>에 보낸 입장문을 통해 "'기후 살인'이라는 표현은 책임의 주체를 흐릴 우려가 있다"고 비판했다.이 대표는 "이상기후 및 기후변화를 초래하고 심화시키는 원인은 인간의 활동에 있다. 아무런 의도가 없고 행위의 주체가 될 수 없는 '기후'를 가해자인 것처럼 표현함으로써 기후변화에 대응해야 할 인간과 국가의 책임을 물타기 하는 효과를 낳을 수 있다"고 지적했다.그러면서 "아울러 '기후 살인'은 자극적이고 선정적인 표현이다. 이러한 표현은 오히려 재난에 대한 올바른 이해를 돕기보다 관심을 끄는 데 치우칠 가능성이 있다. 재난 피해 예방과 대응이라는 본래의 목적에도 바람직하지 않다고 본다"라고 비판했다.살인이란 표현에 대해서도 이 대표는 "'살인'은 사람의 생명을 빼앗는 범죄 행위를 뜻하는 법률 용어로도 사용되는 만큼, 이러한 표현은 용어의 의미를 혼란스럽게 만들 수 있다"고 지적했다. 그러면서 "공공언어 사용 측면에서도 개선이 필요하다고 판단해 관련 내용을 종합해 국민신문고에 의견을 제출할 예정"이라고 덧붙였다.실제로 공공정책 용어로서도 부적절하다는 의견도 나왔다. 이진숙 충남인권교육 활동가 모임 활동가도 "보통 '살인' 단어를 공공정책에 쓰는 경우는 없었다"라며 "기후재난이 사람을 죽게 한다는 위기감과 절박감은 이해한다. 그러나 기후재난을 불러온 것은 이윤을 쫒은 자본주의에 의한 것이고 따라서 정책은 기후정의를 고려해야 한다. 이같은 맥락이 소거된 극단적인 표현으로 보인다"라고 지적했다. 그러면서 "'기후재난 대응-도민보호팀' 정도의 표현으로도 충분할 것 같다"라고 덧붙였다.관련해 충남도 관계자는 "박수현 지사가 새롭게 정의한 내용이다. 비판에 대한 우려가 있었다. 법적 책임을 묻기 위한 용어는 아니다. 충남도가 강력범죄를 예방하는 수준으로 강력하게 대응하겠다는 의지의 표현이다"라고 설명했다.앞서 지난 7월 16일 박수현 충남지사는 사회관계망서비스(SNS)에 폭염으로 사망한 80세 노인의 사례를 언급했다. 그러면서 "기후변화로 인한 폭염과 혹한을 단순한 '자연현상'이나 '어쩔 수 없는 사고'로만 바라보아서는 안 된다는 생각이 든다"라고 입장을 밝혔다.박 지사는 "충남은 고령 농업인구가 많은 지역 가운데 하나이다. 이분들에게 살인적인 폭염과 혹독한 한파는 단순한 재난을 넘어, 헌법이 보장한 생명권을 직접 위협하는 소리 없는 흉기와도 같다. 그런 점에서 충남도가 선제적으로 이 사안을 '기후 살인(氣候 殺人)'으로 규정하고, 기존의 대응 방식을 근본적으로 바꾸는 새로운 패러다임을 제시해 보면 어떨까 한다"라고 썼다.