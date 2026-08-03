녹조 범벅 엄천강 헤엄치는 수달... "이런 광경 처음"

큰사진보기 ▲가뭄과 폭염으로 조류가 발생한 엄천강 ⓒ 최상두 관련사진보기

"가뭄으로 물이 줄어든 적은 있었지만, 강바닥이 이렇게 초록빛 녹조로 뒤덮인 모습은 평생 처음 봅니다."

큰사진보기 ▲대량의 조류가 발생한 함양군 엄천강(임천) 엄천교 아래의 모습 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲가뭄과 폭염으로 조류가 발생한 엄천강 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲강이 녹조로 오염돼도 수달은 살아간다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산, 덕유산 물이 만나는 두물머리 산청군 생초면 ⓒ 최상두 관련사진보기

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덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.





3일 찾아간 경남 함양군 휴천면 엄천강. 예년 같으면 지리산의 맑고 차가운 계곡물이 흘러 피서객들의 발길이 이어졌을 강줄기가 짙은 녹색으로 물들어 있었다. 흐름을 잃은 물은 웅덩이처럼 고여 있었고, 얕아진 강바닥 곳곳에는 녹조와 남조류, 이끼 덩어리가 두껍게 엉겨 붙어 있었다. 수질 오염 우려 속에서도 일부 피서객들이 물놀이를 즐기고 있어 안전 건강에 대한 위험마저 감돌았다.엄천강을 녹수로 만든 직접적인 원인은 35도를 웃도는 기록적인 폭염과 극심한 가뭄이다. 올해 장마철 이 지역 강수량은 약 100mm 수준에 불과해, 최근 5년 평균 강수량(200~500mm)의 절반에도 미치지 못했다.이로 인해 지리산의 대표 명승 계곡인 뱀사골과 칠선계곡, 한신계곡의 유량이 눈에 띄게 줄어들었고, 이 계곡물들이 모여 형성되는 엄천강 역시 직격탄을 맞았다. 수량이 줄어든 상태에서 고온의 햇볕이 강하게 내리쬐자 강물의 수온이 급상승하며 조류가 폭발적으로 증식하는 최적의 조건이 만들어진 것이다.하지만 현장 주민들과 전문가들은 이번 사태가 단지 '날씨 탓'만은 아니라고 입을 모은다. 강 상류와 주변 지역에서 지속적으로 유입된 축산폐수와 생활하수, 부영양화 물질(질소, 인)이 강바닥에 오랫동안 축적되어 있던 점이 핵심 원인으로 지적된다.몇 해 전 극심한 가뭄 당시 외래종인 '큰빗이끼벌레'가 발생해 충격을 준 데 이어, 올해는 대규모 녹조가 강을 점령했다. 주민들은 "인간이 쌓아온 오염원과 기후위기가 결합해 만들어낸 인재"라며 안타까움을 토로했다.현재로선 대형 폭우나 태풍이 찾아와 강물을 씻어내리기만을 바라는 것 외에는 뚜렷한 현장 대책이 없는 실정이다. 그러나 자연 강우에만 의존하는 방식은 일시적인 임시방편에 불과하다는 지적이 거세다.전문가들은 지리산 청정 수계인 엄천강의 생태계를 회복하기 위해서 ▲ 축산폐수 및 생활하수 유입의 근본적 차단 ▲ 상류지역 부영양화 물질 관리 강화 ▲ 지속적인 수질 모니터링 및 상시 하천 관리체계 구축이 시급하다고 강조한다.엄천강은 지리산 생태계의 젖줄이자 지역의 소중한 자산이다. 폭염과 가뭄이 일상화되는 기후위기 시대, 비가 오기만을 기다리는 천수답식 대응에서 벗어나 행정과 지역사회가 머리를 맞대고 근본적인 수질 개선 대책을 서둘러 마련해야 할 시점이다.