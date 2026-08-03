정성호, 보완수사권 폐지법에 "거부권 건의 적절치 않아"

큰사진보기 ▲정성호 법무부 장관(왼쪽)이 3일 정부과천청사 법무부에서 열린 신임 검사 임관식 참석 후 기자들과 질의응답을 나누고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정성호 법무부 장관이 이른바 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안의 "거부권(재의요구권) 행사를 (대통령께) 건의하는 게 적절하지 않다고 판단하고 있다"고 밝혔다.정 장관은 3일 오전 경기도 과천시 정부과천청사 법무부에서 열린 신임검사 임관식 참석 후 기자들과 만나 '야당이 이재명 대통령에게 형사소송법 거부권 행사를 촉구하고 있다'는 질문을 받고 이 같이 밝혔다. 또 헌법재판소 권한쟁의심판 청구 계획도 없다고 못 박았다.정 장관은 "이렇게 빛의 속도로 형사소송법에 개정된 것은 처음"이라며 "예측하지 못했던 부작용이나 문제점이 나온다면 신속하게 보완해야 한다"고 우려했다.이어 "저희는 (경찰이 수사한 사건의) 전건송치를 해야 한다고 얘기했지만 (국회는) 일부 7대 범죄에 대한 전건송치를 결정했다"며 "새로운 제도가 선의로 설계됐지만 어떤 부작용이 나올지, 현장에서 어떻게 작동할지 아무도 예측하지 못한다. 후속입법이 뒷받침 돼야 한다"고 말했다.그러면서 "7대 범죄라고 하더라도 실제 관련 법률이 많을 것"이라며 "7대 범죄 범위를 설정함에 있어서도 정말 사회적 약자들이 최대한 보호될 수 있도록 적극적으로 해 주기를 부탁드린다"라고 덧붙였다.지난 7월 31일 형사소송법 개정안 국회 본회의 표결에 불참한 데 대해선 "여러 가지 고민 끝에 표결에 참여해 의견을 내는 것보다는 표결에 참여하지 않는 게 좋겠다는 판단을 했다"고 설명했다.정 장관은 사의 뜻도 유지했다. 정 장관은 "제가 여러 문제 때문에 건강 상태가 좋지 않다"며 "굉장히 심각한 수면장애가 있고 악화돼 있기 때문에 법무부 장관 직무를 수행하는 데 상당한 부담이 있다"고 말했다.정 장관은 자신에 이어 구자현 검찰총장 직무대행까지 사직서를 제출한 데 대해선 "구자현 직무대행의 사의 표시가 안타깝기는 하지만 일선의 검사들이 흔들림 없이 맡겨진 일을 다 해 주기를 당부드린다"며 "이럴 때 일수록 동요하지 말고 국민의 생명·재산·안전을 지키는 책임자로서 자부심을 갖고 책임감을 잃지 않고 그 자리에서 최선을 다해 줬으면 좋겠다"고 말했다.