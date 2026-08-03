경남 양산 42.5도 찍었다... 연일 '극한 폭염'

큰사진보기 ▲경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오른 지난 7월 31일 오후 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 기상청에 따르면 이틀 뒤 양산시 기온은 42.5도까지 치솟았다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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경남 양산의 기온이 국내 기상관측 사상 처음으로 42.5도까지 치솟았다. 무려 닷새 연속 기록을 경신 중이다. 한반도 상공의 이중 고기압에 의한 열돔과 푄 현상, 지형적 특성까지 더해지면서 불볕더위가 연일 이어진다. 기상청은 이날도 극한 폭염 상황을 유지했지만, 내일부터는 기압계에 따른 동풍으로 그나마 기온이 떨어질 수 있다고 예상했다.부산기방기상청은 3일 오전 6시 30분 기준 경남 양산·창원·김해 등 11곳에서 폭염중대경보가, 부산과 울산 등은 폭염경보가 발효 중이라고 발표했다. 폭염중대경보는 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 기온이 39도까지 오를 것으로 전망되면 발령한다.특히 양산은 전날(2일) 낮 1시 27분 42.5도까지 올라 기상관측이 시작된 이래 가장 높은 기온을 기록했다. 대낮의 수은주가 42도 이상을 넘긴 건 공식 '종관기상관측장비(ASOS)'와 '자동기상관측장비(AWS)'를 통틀어 첫 사례다. 양산의 무더위는 지난 7월 29일과 30일 각각 40.3도, 31일 41.4도에 이어 이달 1일 41.6도, 2일 42.5도로 매일 숫자를 경신하며 그 기록을 갈아치웠다.기상청은 양산의 심각한 폭염 이유로 한반도 중·상층을 뒤덮은 이중 고기압과 지형적 조건을 꼽는다. 현재 우리나라 대기에는 중하층 북태평양고기압, 상층 티베트고기압으로 자연적인 열돔이 만들어졌다. 여기에 경남 내륙의 산을 넘으며 건조해진 서풍(푄 현상)이 유입되고, 구름 한 점 없이 강한 햇볕과 산으로 둘러싸인 분지 효과까지 더해지면서 열기 축적 환경이 조성됐다.그러나 이러한 수치는 4일부터 변동 여지가 있다. 부산지방기상청 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "더운 기단 안에 들어 있는 건 그대로인데 기압계 하층이 살짝 바뀌면서 오후부터 바람 방향이 달라질 것으로 예상한다"라고 말했다. 서풍이 아닌 동풍이 불면 폭염 특보가 한 단계 낮아질 수 있다는 게 기상청의 판단이다.바다 쪽에서 바람(해풍)이 유입되면 강한 햇빛을 막아줄 구름대 형성 등 기온 변화로 연결될 수 있다. 일각에선 13호 태풍 돌핀이 한반도 기압계에 미칠 영향을 기대하지만, 이는 유동적이다. 기상청 관계자는 "해상 외에는 아직 태풍의 영향권 밖이라 계속적인 추가 확인이 필요하다"라고 설명했다.살수차 20대 투입, 양산 1천개 비치, 매일 두차례 읍면동 차원 방송 등 부랴부랴 폭염 대응에 나선 양산시는 기상 예보를 주시 중이다. 시민안전과 관계자는 "이렇게까지 더운 건 처음이다. 매일 긴장 상황"이라며 "그나마 조금이라도 기온이 떨어진다는 소식이 있어서 다행"이라고 말했다.