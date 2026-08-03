이희자 회장 "정청래 90도 인사, 왜 했는지 몰라... 신천지와 엮는 것 부당"

▲대선 직전인 지난 2022년 1월 서울 마포구 소재 식당에서 만난 윤석열 당시 국민의힘 대선후보와 이희자 한국근우회 회장이 기념사진을 찍었다. 일부에서는 “이만희 총회장의 지시에 따른 독대”라고 주장하지만, 이 회장은 “손자들과 점심을 먹으러 갔다가 우연히 만나 사진을 찍었을 뿐이다”라고 주장했다. ⓒ 한국근우회 제공 관련사진보기