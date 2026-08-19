"숨만 제대로 쉬면 춤은 저절로 잘 추게 됩니다"

100세 시대. 그러나, 이제는 오래 사는 것만으로는 충분치 않은 시대다.
최근, 본인이 아팠던 체험을 통해 '몸 중심 움직임'이라는 독특한 프로그램을 개발해 화제선상에 있는 인물이 있다.
춤꾼 이지현(50세 국가무형문화재 제40호 '학연화대합설무鶴蓮花臺合設舞' 이수자. 체육학-운동생리학 박사) 씨. '우리춤에 기반한 이 이론이야말로 건강과 동시에 아름다운 춤을 만든다'는 것이 그녀의 주장이다.
한국무용계에서 뿐만 아니라 일반인들로부터도 주목을 얻고 있는 이지현씨를 지난 12일 만나 인터뷰했다.
- '숨·춤·명상'이란 명제로 활동하고 계신다지요?
"네. 저는 만 4살 때부터 한국무용을 시작했고, 어릴 때 콩쿨대회에서 상도 많이 받았었는데, 춤을 추면서 몸이 많이 아파졌어요. 몇 차례 수술까지 했던 경험도 있고요. 뒤늦게 깨달은 요소들이 있었죠. 춤을 출 때의 호흡법과 몸 사용법, 무용체력의 중요성, 자기 몸의 신호 듣기, 그리고 무용실 환경의 중요성같은 것들이었어요."
- '숨과 춤'은 어떤 연관성이 있나요?
"춤은 호흡과 함께 만들어지는 자연스러운 움직임이라 생각해요. 동작의 연결이 아닌 의식적인 호흡에 의해 연결되어지는 과정에서 춤이 만들어지지요. 그러니까 좀 이상하게 들릴 지 모르나 춤은 추어지는 겁니다. 의식적인 호흡은 코어를 활성화하고 그 중심으로 움직임이 이어져요. 한 마디로 숨만 제대로 잘 쉬면 춤은 저절로 잘 추게 되어 있어요.
역으로, 코어 근육을 길러야 몸의 균형이 바로 서고 춤도 잘 출 수 있게 되고요. 대부분의 사람들은 코어를 강화하라고 하는데, 저는 춤을 추면서 호흡을 하면 코어는 자연히 강화되어진다고 생각합니다. 그래서 춤을 출 때 호흡하라는 이야기를 많이 하죠. 깊은 호흡을 통해 코어가 강화되고, 그 중심으로 신체가 움직여져 균형적인 몸과 아름다운 춤을 출 수가 있게 되거든요(숨과 함께 코어 중심 움직임이 시발점이 되어 근육의 수축과 이완을 통해 손끝과 발끝까지 우아한 선을 만든다. '몸 중심 움직임'은 바른 자세를 만들 수 있고 관절을 보호할 수도 있으며, 올바른 자세로 추는 춤은 균형 잡힌 근육 강화에 도움이 된다는 논리다-기자주)
그러니까 한국무용에서 호흡과 함께 '몸 중심 움직임'과 또, 디딤이 중요해요. 어느 근육을 자극하고, 그 효과가 어떠한 지에 대해선 이론적 지식과 체험을 통해 알게 된 겁니다. 또, 균형적인 근육은 신체를 더 바르게 만들 수 있게 하고요. 강화된 근육은 체력을 기르게 도와주고, 상승한 체력은 다시 춤을 더 잘 출 수 있게 하는 이치죠."
- 저서 <춤, 건강을 지키는 예술이다>(이지현 지식공감 2023)에는 춤을 추고 건강을 회복한 사례도 들어있던데.
"우선 제가 책을 낸 이유는 그 무엇보다 제가 경험한 춤행복을 많은 이들과 공유하고 싶어서예요.
체험하고 공부한 내용들을 글로 풀어내는 것이 쉽지는 않았지만 책을 쓰면서 또 많은 공부가 되었답니다. 책의 부제목 '바른 움직임으로 찾는 건강한 신체'에서도 말하듯 아프지 않고 춤추는 것이 가장 중요하다고 봐요."
-요즘의 근황은 어떠신가요.
"감사하게도 많은 강의 제안들이 오고 있어요. 열심히 '몸 중심(中心) 움직임'을 널리 알리려고 하고 있습니다. 그 움직임의 바탕이 우리춤에 있거든요. 제 춤수업은 20대~80대까지, 또 '몸중심 움직임' 수업은 90대까지로 연령대가 다양한 편이에요. 맞춤형으로 프로그램을 만들어 직장인들에겐 손목 등 업무효율을 높이도록, 노령분들에겐 무릎 등으로 기순환을 돕는 몸중심으로요. 무리없이 하시는 밴드운동에도 호흡이 중요한 요소거든요.
바쁜 분들도 짬내서 오시는데요. 본인 스스로가 건강해지는 걸 느끼니까 이렇게들 오시는 거죠. 40대 초 주부도 춤 시작한 후에 몸이 좋아져 삶이 바뀌었다고 말씀 주세요. 또 무릎 수술하신 어떤 분은 무릎 주변 근육이 좋아져 회복이 빠르셨답니다. 재활 선생님이 무슨 운동을 했냐고 물어보더래요. '우리춤이 이렇게 좋은 줄 몰랐다' 이런 말 들을 때가 저는 가장 행복해요. 현재는 '한국무용'을 삼성레포츠센터와 전통공연예술진흥재단에서 가르치고 있습니다."
-한국춤을 처음 배우려는 사람들에게 한 마디 해준다면.
"사람은 사회 속에서 존재하잖아요. 사람들 사이에서 상처도 받고 위안도 얻게 되는 거죠. 동일한 조건과 상황이라 해도 사람마다 느끼는 정도의 차이는 다르지만, 한 공간에서 같은 춤을 추면서 타인과의 문제가 발생하는 일이 있어요. 그럴 땐 타인을 원망하거나 속상해 하기보다는 문제해결을 위해 노력해야겠지요. 가장 중요한 것은 자신이 더 당당해지는 일이에요. 춤이 마음의 그릇을 키워 주므로 그것은 얼마든지 가능하답니다."
-요즘 우리 춤을 외국인들은 K-댄스라 하지요. 꿈이 있다면?
"K-댄스는 우리 선조들이 남겨준 최고의 무형유산이잖아요. 우리 춤이 갖고 있는 독특한 선과 아름다움은 세계인들을 매료시키기에 충분하다 마다요. 거기에는 우리 선조들의 음양오행이라고 하는 사유가 있었고, 그것이 몸 움직임과 춤에 반영되었기 때문이라고 봐요. 저는 가끔씩 세계인들이 각 나라 안에서 우리춤을 추는 모습을 그려 본답니다. 좀더 많은 사람들이 한국춤을 잘 이해하고 추면서 건강을 지켜갈 수 있으면 좋겠어요."
전화위복의 인생을 살아 가고 있는 무용가 이지현. 그녀는 무용 입시생이던 시절에 닥친 부상으로 춤을 그만둘 위기에 처했음에도 불구, 한국무용가라는 꿈을 접지 않고, 오히려 더 건강하게 더 아름답게 춤추는 방법을 연구해 냈다. 그리고 건강을 지켜주는 그녀의 춤예술을 알리는 일에 오늘도 열정을 붓고 있다.
인터뷰를 마치고 헤어지면서 그녀는 재차 강조했다.
"100세 시대에 생활습관이 유전적 요소보다 중요한 시대입니다."