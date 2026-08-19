"숨만 제대로 쉬면 춤은 저절로 잘 추게 됩니다"

큰사진보기 ▲동작에 치중한 장구연주에 대해 수강생들에게 설명하고 있는 이지현(체육학 박사). 장구연주도 우리춤과 마찬가지로 호흡이 동작보다 우선시 되어야 한다. ⓒ 김경원 관련사진보기

- '숨·춤·명상'이란 명제로 활동하고 계신다지요?

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- '숨과 춤'은 어떤 연관성이 있나요?

큰사진보기 ▲책 <춤, 건강을 지키는 예술이다>(지은이:이지현 발행:지식공감 2023) ⓒ 지식공감 관련사진보기

- 저서 <춤, 건강을 지키는 예술이다>(이지현 지식공감 2023)에는 춤을 추고 건강을 회복한 사례도 들어있던데.

큰사진보기 ▲무용가 이지현의 <승무>. '서울남산국악당'에서(2010.9.8). ⓒ 이지현 관련사진보기

-요즘의 근황은 어떠신가요.

큰사진보기 ▲'춤, 건강을 지키는 예술이다' 저자 이지현이 '숨과 춤' 의 관련성을 설명하고 있다. ⓒ 김경원 관련사진보기

-한국춤을 처음 배우려는 사람들에게 한 마디 해준다면.

-요즘 우리 춤을 외국인들은 K-댄스라 하지요. 꿈이 있다면?

"100세 시대에 생활습관이 유전적 요소보다 중요한 시대입니다."

덧붙이는 글 | .

100세 시대. 그러나, 이제는 오래 사는 것만으로는 충분치 않은 시대다.최근, 본인이 아팠던 체험을 통해 '몸 중심 움직임'이라는 독특한 프로그램을 개발해 화제선상에 있는 인물이 있다.춤꾼 이지현(50세 국가무형문화재 제40호 '학연화대합설무鶴蓮花臺合設舞' 이수자. 체육학-운동생리학 박사) 씨. '우리춤에 기반한 이 이론이야말로 건강과 동시에 아름다운 춤을 만든다'는 것이 그녀의 주장이다.한국무용계에서 뿐만 아니라 일반인들로부터도 주목을 얻고 있는 이지현씨를 지난 12일 만나 인터뷰했다."네. 저는 만 4살 때부터 한국무용을 시작했고, 어릴 때 콩쿨대회에서 상도 많이 받았었는데, 춤을 추면서 몸이 많이 아파졌어요. 몇 차례 수술까지 했던 경험도 있고요. 뒤늦게 깨달은 요소들이 있었죠. 춤을 출 때의 호흡법과 몸 사용법, 무용체력의 중요성, 자기 몸의 신호 듣기, 그리고 무용실 환경의 중요성같은 것들이었어요.""춤은 호흡과 함께 만들어지는 자연스러운 움직임이라 생각해요. 동작의 연결이 아닌 의식적인 호흡에 의해 연결되어지는 과정에서 춤이 만들어지지요. 그러니까 좀 이상하게 들릴 지 모르나 춤은 추어지는 겁니다. 의식적인 호흡은 코어를 활성화하고 그 중심으로 움직임이 이어져요. 한 마디로 숨만 제대로 잘 쉬면 춤은 저절로 잘 추게 되어 있어요.역으로, 코어 근육을 길러야 몸의 균형이 바로 서고 춤도 잘 출 수 있게 되고요. 대부분의 사람들은 코어를 강화하라고 하는데, 저는 춤을 추면서 호흡을 하면 코어는 자연히 강화되어진다고 생각합니다. 그래서 춤을 출 때 호흡하라는 이야기를 많이 하죠. 깊은 호흡을 통해 코어가 강화되고, 그 중심으로 신체가 움직여져 균형적인 몸과 아름다운 춤을 출 수가 있게 되거든요(숨과 함께 코어 중심 움직임이 시발점이 되어 근육의 수축과 이완을 통해 손끝과 발끝까지 우아한 선을 만든다. '몸 중심 움직임'은 바른 자세를 만들 수 있고 관절을 보호할 수도 있으며, 올바른 자세로 추는 춤은 균형 잡힌 근육 강화에 도움이 된다는 논리다-기자주)그러니까 한국무용에서 호흡과 함께 '몸 중심 움직임'과 또, 디딤이 중요해요. 어느 근육을 자극하고, 그 효과가 어떠한 지에 대해선 이론적 지식과 체험을 통해 알게 된 겁니다. 또, 균형적인 근육은 신체를 더 바르게 만들 수 있게 하고요. 강화된 근육은 체력을 기르게 도와주고, 상승한 체력은 다시 춤을 더 잘 출 수 있게 하는 이치죠.""우선 제가 책을 낸 이유는 그 무엇보다 제가 경험한 춤행복을 많은 이들과 공유하고 싶어서예요.체험하고 공부한 내용들을 글로 풀어내는 것이 쉽지는 않았지만 책을 쓰면서 또 많은 공부가 되었답니다. 책의 부제목 '바른 움직임으로 찾는 건강한 신체'에서도 말하듯 아프지 않고 춤추는 것이 가장 중요하다고 봐요.""감사하게도 많은 강의 제안들이 오고 있어요. 열심히 '몸 중심(中心) 움직임'을 널리 알리려고 하고 있습니다. 그 움직임의 바탕이 우리춤에 있거든요. 제 춤수업은 20대~80대까지, 또 '몸중심 움직임' 수업은 90대까지로 연령대가 다양한 편이에요. 맞춤형으로 프로그램을 만들어 직장인들에겐 손목 등 업무효율을 높이도록, 노령분들에겐 무릎 등으로 기순환을 돕는 몸중심으로요. 무리없이 하시는 밴드운동에도 호흡이 중요한 요소거든요.바쁜 분들도 짬내서 오시는데요. 본인 스스로가 건강해지는 걸 느끼니까 이렇게들 오시는 거죠. 40대 초 주부도 춤 시작한 후에 몸이 좋아져 삶이 바뀌었다고 말씀 주세요. 또 무릎 수술하신 어떤 분은 무릎 주변 근육이 좋아져 회복이 빠르셨답니다. 재활 선생님이 무슨 운동을 했냐고 물어보더래요. '우리춤이 이렇게 좋은 줄 몰랐다' 이런 말 들을 때가 저는 가장 행복해요. 현재는 '한국무용'을 삼성레포츠센터와 전통공연예술진흥재단에서 가르치고 있습니다.""사람은 사회 속에서 존재하잖아요. 사람들 사이에서 상처도 받고 위안도 얻게 되는 거죠. 동일한 조건과 상황이라 해도 사람마다 느끼는 정도의 차이는 다르지만, 한 공간에서 같은 춤을 추면서 타인과의 문제가 발생하는 일이 있어요. 그럴 땐 타인을 원망하거나 속상해 하기보다는 문제해결을 위해 노력해야겠지요. 가장 중요한 것은 자신이 더 당당해지는 일이에요. 춤이 마음의 그릇을 키워 주므로 그것은 얼마든지 가능하답니다.""K-댄스는 우리 선조들이 남겨준 최고의 무형유산이잖아요. 우리 춤이 갖고 있는 독특한 선과 아름다움은 세계인들을 매료시키기에 충분하다 마다요. 거기에는 우리 선조들의 음양오행이라고 하는 사유가 있었고, 그것이 몸 움직임과 춤에 반영되었기 때문이라고 봐요. 저는 가끔씩 세계인들이 각 나라 안에서 우리춤을 추는 모습을 그려 본답니다. 좀더 많은 사람들이 한국춤을 잘 이해하고 추면서 건강을 지켜갈 수 있으면 좋겠어요."전화위복의 인생을 살아 가고 있는 무용가 이지현. 그녀는 무용 입시생이던 시절에 닥친 부상으로 춤을 그만둘 위기에 처했음에도 불구, 한국무용가라는 꿈을 접지 않고, 오히려 더 건강하게 더 아름답게 춤추는 방법을 연구해 냈다. 그리고 건강을 지켜주는 그녀의 춤예술을 알리는 일에 오늘도 열정을 붓고 있다.인터뷰를 마치고 헤어지면서 그녀는 재차 강조했다.