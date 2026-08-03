트럼프 "이란과 내일 대화... 호르무즈·핵 합의 있을 것"

큰사진보기 ▲기자들과 대화하는 도널드 트럼프 미국 대통령2일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 DC로 복귀하며 에어포스원에서 기자들과 대화를 하고 있는 모습 ⓒ AFP / 연합뉴스 관련사진보기

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이란에 대한 공습 계획을 철회한 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 다시 협상을 시작한다고 밝혔다.트럼프 대통령은 2일(현지시각) 전용기에서 백악관 출입 기자들과 만나 "우리는 협상 형태로 이란과 대화하려고 한다"라며 한국 시간으로 화요일인 "내일 오후에 대화가 시작될 것"이라고 말했다.그는 지난 7월 31일 내각 회의에서 이란에 대한 강력한 공습을 예고했지만, 전날 밤 소셜미디어 트루스소셜에 "다른 중동 국가들로부터 이란과 합의의 틀에 대한 동의가 이뤄졌으니 어떠한 공격도 보류해달라는 요청을 받았다"라며 공격을 취소했다.트럼프 대통령은 기자들이 공격을 취소한 이유를 묻자 "사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 동맹국들과 이란으로부터 공격을 취소해 달라는 요청을 받았다"라고 답했다.이어 "우리는 모든 준비를 마쳤었다"라며 "그들이 요청한 이유는 합의가 이루어졌다고 봤기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "나는 '좋아, 한번 지켜보자'고 생각했다"라며 "우리는 언제든 원할 때 공격할 준비가 돼 있지만, 사람을 죽이고 싶지는 않다"라고 덧붙였다.그러면서 "호르무즈 해협에 관한 합의가 있다"라며 "그다음 핵 문제에 관한 합의, 또는 이란의 비핵화라고 부를 수 있는 합의가 있을 것"이라고 밝혔다.다만 트럼프 대통령은 이란과의 협상 타결 시한이나 장소, 참석자 등 구체적인 정보는 언급하지 않았다.앞서 이란은 호르무즈 해협 공동 관리에 대한 오만과의 협의가 막바지에 이르렀다고 전했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 "미국과의 종전 양해각서에 따라 호르무즈 해협의 향후 관리는 오만과 협의 등을 통해 이란이 수행해야 한다"라며 이같이 밝혔다.그는 "어떤 경우에도 호르무즈 해협이 2월 28일(미국·이스라엘과의 전쟁 발발) 이전의 상태로 되돌아가는 일은 결코 없을 것"이라며 해협 통제권을 포기하지 않겠다는 입장을 강조했다.또한 "이란과 오만 간의 새로운 항로에 대한 합의는 호르무즈 해협의 즉각적인 재개방 또는 지속적인 폐쇄와는 무관하다"라고 선을 그었다.이란 강경파를 대변하는 반관영 파르스 통신은 이란이 미국에 공격 취소를 요청했다는 트럼프 대통령의 주장은 사실과 다르다고 반박했다.한편, 트럼프 대통령이 이날 이란과의 합의 도달을 시사하면서 국제유가는 하락했다. 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI)는 5% 이상 하락하며 배럴당 80달러대를 기록했다.