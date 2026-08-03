사회광주전라 26.08.03 10:57ㅣ최종 업데이트 26.08.03 10:57 광주 원룸서 20대 여성 숨진 채 발견...경찰 수사 부패 심해 국과수 부검 의뢰 등 사망 원인·경위 파악 중 배동민 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천3 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲광주 북부경찰서 ⓒ 광주광역시경찰청 관련사진보기 광주 도심 원룸에서 20대 여성이 숨진 채 발견 돼 경찰이 수사에 나섰다. AD 3일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 지난 2일 오후 5시께 전남광주 북구 신안동 한 원룸에서 20대 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다. A씨는 수일 전 지인들과 연락이 끊겼으며, 발견 당시 시신은 부패가 심한 상태였던 것으로 전해졌다. 경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 등 A씨의 정확한 사망 원인과 경위를 파악하고 있다. #광주#경찰#원룸#여성#사망 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 갤러리 오마이포토 충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길 1/25 이전 다음 이전 다음 "경찰 내부비리 근절" 고개숙인 윤호중 장관 장동혁 "제헌절, 올공에서 함께해 달라" 김민석·고민정·정청래·김보미·송영길 '공명선거 서약' 1심 벌금형 선고 받은 오세훈 서울시장 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.