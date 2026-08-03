광주 원룸서 20대 여성 숨진 채 발견...경찰 수사

큰사진보기 ▲광주 북부경찰서 ⓒ 광주광역시경찰청 관련사진보기

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광주 도심 원룸에서 20대 여성이 숨진 채 발견 돼 경찰이 수사에 나섰다.3일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 지난 2일 오후 5시께 전남광주 북구 신안동 한 원룸에서 20대 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다.A씨는 수일 전 지인들과 연락이 끊겼으며, 발견 당시 시신은 부패가 심한 상태였던 것으로 전해졌다.경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 등 A씨의 정확한 사망 원인과 경위를 파악하고 있다.