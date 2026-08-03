40도 폭염 속, 전두환 생가터에 가봤다

'합천은 전두환의 도시'

▲전두환 생가터로 향하는 길목에 서 있는 '이순신 백의종군로' 표지판 최호림 관련영상보기

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▲경남 합천군 율곡면 내천리에 위치한 전두환 생가 본채 전경 최호림 관련영상보기

▲합천 전두환씨 생가 앞에 서 있는 안내판 최호림 관련영상보기

▲전두환이 생가의 화장실에서 읽힌 역사의 아이러니 최호림 관련영상보기

역대 대통령들의 생가 가운데 필자가 직접 찾아가 본 곳은 노무현 전 대통령의 봉하마을뿐이었다. 다른 대통령들의 생가가 전국 곳곳에 남아 있다는 사실은 알고 있었지만, 이상하게도 전두환 씨의 생가터가 어떻게 보존되어 있는지는 한 번도 궁금해해 본 적이 없었다. 하지만 그 무심함에 균열이 간 것은 뜻밖에도 내가 작성한 합천 반값 여행 기사에 달린 짧은 댓글 하나 때문이었다.무심코 지나칠 수도 있는 그 한 문장을 마주한 순간, 문득 질문 하나가 머릿속을 스쳐 지나갔다. '그의 생가터 역시 다른 대통령들의 생가처럼 보존되어 있을까. 그렇다면 그곳은 오늘날 어떤 모습으로 보전되어 남아 있을까' 하는 궁금증은 결국 합천으로 향하게 했다.율곡면 기온이 40도까지 치솟은 지난 2일, 반값여행 덕분에 세 번째로 찾은 합천에서 나는 그 답을 확인하기 위해 내비게이션에 '전두환 생가터'를 검색했다. 하지만 목적지를 다 입력하기도 전에, 합천 읍내로 향하기 전 삼거리에서 그동안은 한 번도 눈에 들어오지 않았던 이정표 하나가 시선을 붙잡았다.'전두환 대통령 생가 11km'. 아마도 그동안은 해인사의 팔만대장경과 같은 대표 관광지에만 관심이 쏠려 있었던 탓에, 그 이정표 글자가 내 눈에 들어오지 않았던 모양이다. 그렇게 목적지로 향하는 시골길은 야속할 만큼 평화로웠다.맑은 하늘과 공기, 한적한 농촌 풍경은 '물 맑고 공기 좋은 고장'이라는 수식어가 조금도 어색하지 않을 만큼 아름다웠다. 이런 조용한 산골마을에서 훗날 대한민국 현대사의 가장 어두운 장면을 만들어낸 인물이 태어났다는 사실이 쉽게 믿기지 않았다.재밌는 건 전씨의 생가로 향하는 길에는 우리 민족의 성웅이자 나라를 구한 이순신 장군의 백의종군로 안내판이 풍경 한편에 조용히 자리하고 있었다. 나라를 지키기 위해 모든 것을 내려놓았던 인물의 발자취와, 현대사의 가장 큰 상처를 남긴 인물의 생가로 향하는 길이 같은 공간에 공존하고 있다는 사실은 묘한 대비를 자아냈다.눈앞에 펼쳐진 평온한 풍경과 달리 내 마음은 점점 무겁게 가라앉았다. 별다를 것 없는 시골길을 달리는 동안 12·12 군사반란과 5·18 민주화운동 당시의 비극, 그리고 오랜 시간 이어진 군부 권위주의의 그림자가 머릿속을 스쳐 지나갔기 때문이다.아름다운 풍경 속에 감춰진 어두운 역사의 흔적. 이곳으로 향하는 길 자체가 단순한 방문을 넘어 과거의 상처를 기억하고 성찰하는 하나의 다크투어리즘(전쟁, 학살, 재난 등 역사적 비극의 현장을 방문하고, 이를 기억함으로써 피해자의 고통에 연대하고 집단 트라우마를 치유하는 적극적인 활동)이라는 생각에 씁쓸함이 밀려왔다.드디어 마주한 생가터는 예상과 달리 조용하고 소박했다. 그러나 그 고요함은 편안함보다는 어딘가 스산한 분위기로 다가왔다. 출입문은 철사로 간단히 고정돼 있었고, 주변에는 CCTV만이 설치돼 있었다. 찾는 이의 발길도 거의 느껴지지 않았다.안내판이 없었다면 이곳이 누구의 생가였는지 쉽게 알아채기 어려울 만큼, 복원된 초가집은 역사적 공간이라기보다 형식적으로 재현된 공간에 가까워 보였다. 얼마 전 둘러본 합천영상테마파크의 오래된 드라마 세트장보다도 오히려 연출 면에서 더 단출하다는 인상을 받았다.생가터 앞 안내판을 유심히 들여다보았다. 그곳에 적힌 문장들은 역사에 대한 최소한의 죄책감도 없이 지극히 주관적인 표현들이었다. "12·12사태가 빚어졌다", "단임 실천 약속에 따라 40년 헌정사에 임기를 마치고 스스로 물러난 최초의 대통령이 됐다"는 구절이 그의 이력을 대변했다.안내판 어디에서도 12·12 군사반란이나 5·18 민주화운동 당시의 국가 폭력, 그리고 이후 사법적 단죄로 이어진 역사적 진실은 찾아볼 수 없었다. 마치 지지자 모임에서 작성한 '찬양 글'을 옮겨 놓은 듯한 인상이었다.특이한 건 생가 한편에 오래된 재래식 화장실이 그대로 남아 있던 점이다. 처음에는 그 건물이 무엇인지 알 수 없어 조심스럽게 문을 열어보았다. 안에는 시간이 멈춘 듯한 오래된 형태의 화장실이 있었다. 두루마리 화장지가 놓여 있지 않았다면, 요즘 사람들에게는 이곳이 화장실이라는 사실조차 쉽게 짐작하기 어려웠을 거다. 관람객을 위한 편의시설인지, 아니면 관리인의 용변 처리 공간으로 남겨둔 것인지는 알 수 없었다.이 재래식 화장실을 바라보는 순간, 한 시대를 관통했던 인물의 출발점이 얼마나 평범하고 초라한 공간이었는지가 절실히 느껴졌다. 이곳은 누군가에게는 그저 쇠락해 가는 시골의 흔한 옛집일지도 모른다. 그러나 이 작은 흙집에서 시작된, 훗날 대한민국 현대사에 깊은 논쟁과 상처를 남긴 권력으로 이어졌다는 사실은, 가벼이 스쳐 지나갈 수 없는 역사의 아이러니로 다가왔다.화려한 관광지도, 뜨거운 추모의 공간도 아닌 채 스산하게 남아 있는 전씨의 생가터. 이곳의 고요함은 누군가를 기념하기 위한 공간이라기보다, 역설적으로 우리 현대사가 남긴 상처와 갈등을 되돌아보게 만드는 하나의 '어두운 역사 공간'처럼 다가왔다.동시에 이런 생각이 들었다. 합천의 물 맑고 공기 좋은 작은 시골마을에서 자란 한 소년은 어떻게 훗날 대한민국 현대사의 가장 격렬한 논쟁의 중심에 서게 되었을까.영화 <서울의 봄>의 장면들이 머릿속에 겹쳤다. 평범한 농촌 마을에서 자란 한 소년이 군인의 길을 걸어 권력의 정점에 오르고, 이후 우리 사회에 깊은 갈등과 상처를 남긴 인물이 되기까지의 과정은 한 개인의 삶을 넘어 한국 현대사의 굴곡 그 자체를 보여주는 듯했다.함께 간 아내는 결국 그의 생가터 안으로 들어가지 않았다. 어떤 생각 때문이었는지는 알 수 없다. 정치적 거리감 때문이었을 수도 있고, 한 시대의 아픈 역사를 마주하는 일이 불편했기 때문일 수도 있다. 다만 그 모습을 바라보며 나는 자연스럽게 오늘날 우리 사회의 모습을 떠올렸다.물론 지금의 시대를 과거 군사정권 시절과 동일하게 볼 수는 없다. 민주주의 제도는 정착했고, 사회의 모습 또한 분명 달라졌다. 그러나 극심한 정치적 갈등과 대립 속에서 서로를 적으로 규정하고 배제하려는 모습은 여전히 우리 사회가 풀어야 할 과제로 남아 있다.비판은 필요하지만, 상대를 부정하는 순간 대화는 사라진다. 서로를 향한 적대와 분열은 결국 또 다른 적대를 낳고, 사회 전체를 지치게 만든다. 과거의 역사가 우리에게 남긴 가장 큰 교훈은 어쩌면 권력의 문제가 아니라, 사회가 이성을 잃고 서로를 적으로 바라보기 시작할 때 얼마나 위험한 상황으로 향할 수 있는가에 대한 경고일지도 모른다.지난 역사를 돌아보면 사회적 혼란과 극심한 갈등은 언제나 민주주의를 위협하는 세력이 파고드는 빈틈이 되어왔다. 12·12 군사반란과 이후 이어진 군부 권위주의의 등장은 단순히 한 개인의 욕망만으로 설명할 수 없는, 복합적인 시대적 조건 속에서 발생했다는 사실을 부정하기 어렵다.합천의 스산한 생가터와 한쪽 시각에 치우친 듯한 역사 기록을 바라보며, 언제든 제2의 비극이 반복될 수 있다는 경각심을 깊이 느끼게 된다. 최근 우리 사회가 다시 한번 '계엄'이라는 단어와 마주해야 했던 경험 역시 이러한 우려를 방증한다. 그렇기에 한여름 40도에 육박하는 폭염 속에서도 전 씨의 생가터를 나서며 느꼈던 서늘한 감정이 쉽게 가라앉지 않는 듯하다.