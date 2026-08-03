이 대통령 귀국 직후 '부동산·주식 점검회의' 주재

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 국제공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 2026.8.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국 샌프란시스코와 남미 3개국 방문을 마친 이재명 대통령이 3일 귀국 직후 청와대에서 '부동산·주식 점검회의'를 주재할 예정이다.강유정 청와대 수석대변인은 2일(현지시간) "이 대통령은 7박11일의 남미 순방을 마치고 귀국하는 대로 청와대로 출근해 부동산 정책, 주식시장을 비롯한 국내 현안과 관련해 비공개 회의를 가질 예정"이라고 알렸다.해외순방으로 인한 국정운영 공백을 빠르게 메우면서 산적한 현안들을 하나씩 해결하겠다는 뜻을 담은 일정이다.이 회의에는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등과 청와대 참모들이 참석할 예정이다.이 대통령은 이들로부터 조만간 발표를 앞둔 부동산 세제개편안은 물론, 최근 주식시장 변동성 확대의 원인으로 지목된 단일상품 레버리지 EFT에 대한 보완 대책 등에 대한 보고를 받고 살펴볼 것으로 보인다.검찰 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안 국회 통과에 대한 언급 여부도 주목된다. 청와대가 이미 "국회의 입법 과정과 최종 판단을 존중한다"고 입장을 밝힌 만큼 오는 4일 국무회의에 상정돼 심의·의결될 가능성이 있다. 이에 대해 국민의힘은 이날(3일) 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열어 형소법 개정안에 대한 거부권 행사를 촉구할 예정이다.한편 이 대통령은 오는 4일부터는 부처별 업무보고를 다시 받는다.오는 4일 오후 2시부터 산업통상부·지식재산처·기후에너지환경부·기상청·원자력안전위원회가, 오후 4시 20분부터는 고용노동부·중소벤처기업부·공정거래위원회가 각각 업무보고를 한다.5일 오전 10시부터는 외교부·재외동포청·통일부·국방부·병무청·방위사업청·국가보훈부 업무보고가, 오후 2시부터는 교육부·국가교육위원회·문화체육관광부·국가유산청 업무보고가 예정돼 있다. 행정안전부·경찰청·소방청·인사혁신처·법무부·검찰청·법제처·국무조정실 업무보고는 오후 4시 20분부터 그 뒤를 잇는다.