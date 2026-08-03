강의든 글쓰기든, 버리지 못하면 실패한다

"강연 한 번 하시죠?"

"내가요?"

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"조언은 무슨요. 겁나게 왜 이렇게 먼저 주세요."

"슬라이드는 깔끔하고 좋은데, 1시간 강연 치고는 내용이 너무 많은 것 아니야?"

큰사진보기 ▲강연하는 오연호 대표8월 1일, 오연호 오마이뉴스 대표가 '교육시민기자학교' 강연을 하고 있다. 그는 슬라이드 한 장 없이 말과 눈빛만으로 한 시간을 채웠다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"윤근혁 기자는 자기가 쓴 기사를 왜 SNS에 안 올려요?"

"취재를 많이 했어도 편집국장에게 다 보내면 안 됩니다. 검토할 시간도 없어요. 열매만 써야 합니다. 많이 취재했을수록 많이 버려야 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 오성훈 시민기자의 개인 블로그에도 실립니다.

학기 말이 한창이던 지난 7월 5일, 오마이뉴스 윤근혁 기자에게 전화가 왔다.활발히 활동하는 시민기자이자 현직 교장이라 잘해낼 수 있을 거라는 칭찬이 돌아왔다. 칭찬은 고래도 춤추게 한다던가. 나는 덜컥 수락하고 말았다.다음 날 인적사항과 사진을 보냈다. 며칠 뒤, 내 얼굴이 박힌 '교육시민기자학교' 포스터가 오마이뉴스 공지사항에 걸렸다. 불쑥 두려움이 밀려왔다. 마음이 급해졌다.시작은 지난 1월에 열린 1기 '교육시민기자학교'였다. 당시엔 오마이뉴스에서 왕성하게 활동하시는 서부원 선생님이 현장론 강연을 맡았고, 나는 청중석에 앉아 있던 수강생이었다. 불과 6개월 만에 청중석에서 강단으로 자리를 옮기게 된 셈이다.당면한 문제가 생기면 해결될 때까지 붙잡고 늘어지는 성격이다. 며칠 동안 강연안을 고민했다. '왜 쓰는가, 무엇을 쓰는가, 어떻게 지속하는가.' 세 가지 축으로 얼개를 잡자 슬라이드 제작에는 속도가 붙었다.포스터가 걸린 날 저녁, 거친 초안 슬라이드를 윤 기자에게 보냈다. 조언을 구하려던 참이었다.그의 답장이 왔다. 수강 신청 하루 만에 19명이 몰려 곧 마감될 거라는 소식도 덧붙였다. 윤 기자의 메시지는 나를 더 불안하게 만들었다. 수강생들의 뜨거운 열망을 채워줄 수 있는 강의가 되어야 할 텐데.슬라이드를 정교하게 다듬고 있을 무렵, 다시 연락이 왔다. 신청자가 너무 많으니 강연을 한 번 더 하자고 했다. 무슨 말을 할지는 이미 정해졌으니 그러마 했다. 며칠 뒤 3기 포스터가 걸렸다. 얼마 지나지 않아 세 번째 연락이 왔다. 8월 3일에 4기 강연까지 한 번 더 해달라는 요청이었다.비는 어차피 한 번 맞으면 두 번, 세 번도 맞게 되는 법 아닌가. 고민할 이유가 없었다. 그렇게 4기 포스터까지 오마이뉴스에 걸렸다.한 번으로 시작한 강연이 순식간에 세 번으로 늘어났다. 일이 일사천리로 커지자 부담감이 밀려왔다. 그러나 이미 물은 엎질러진 뒤였다.강연 사흘 전, 마침내 최종 슬라이드 원고를 정리해 보냈다. EBS 수능 강의를 할 때도 스크립트는 쓰지 않았다. 강의는 청중과 눈을 맞추는 호흡이자 소통이다. 원고대로 되지 않는다는 것쯤은 진작 알고 있었다. 그런데 이상하게도 이번 강연만큼은 스스로를 자꾸만 벼랑 끝으로 몰아붙이며 생전 안 쓰던 스크립트까지 적어 내려갔다.슬라이드를 검토한 아내의 일침이었다. 첫날 강연이 끝난 뒤, 나는 아내의 말이 옳았음을 뼈저리게 깨달았다. 첫 강연은 명백한 실패였다. 뒤쪽으로 갈수록 원고를 털어내듯 말을 쏟아내며 슬라이드를 넘기기에 바빴다. 강연자가 시간에 쫓겨 급히 달리고 있으면 강연장의 공기는 서늘해질 수밖에 없다.강연 후 이어진 휴식 시간, 몇몇 수강생이 다가와 명함을 건네며 진심 어린 칭찬을 건넸다. 명함을 받는 손길과 달리 머릿속은 하얗게 정지해 있었다. 원하는 대로 강의를 풀어내지 못했다는 자괴감 때문이었다.자괴감의 진짜 원인은 내 앞 순서에 있었다. 교육시민기자학교의 문을 연 이는 오연호 대표였다. 그는 슬라이드 한 장 없이 오직 말과 눈빛만으로 한 시간을 꽉 채우며 청중을 사로잡았다. 글 잘 쓰는 능력과 말 잘하는 능력을 두루 갖춘, 평소 내가 가장 부러워하는 전형이었다.오 대표는 강의 도중 청중석에 앉아 있던 윤근혁 기자를 불쑥 지목했다.윤 기자가 평소 온갖 SNS에 기사를 부지런히 퍼 나른다는 걸 청중도, 오 대표도 다 알고 있었다. 좌중에서 폭소가 터져 나왔다. 강의의 달인이 청중을 완전히 쥐락펴락하며 장내를 뜨겁게 달구어 놓은 것이다.모두가 웃었지만 나만은 웃을 수 없었다. 그 열기가 식기도 전에 그 강단에 내가 서야 했기 때문이다. 그 순서로 나를 강단으로 밀어 넣은 사람이 바로 윤 기자였으니까. 살짝 원망스러운 마음마저 들었다.오연호 대표는 강의 중 이런 말을 남겼다.아내 역시 슬라이드를 보며 내용이 너무 많으니 들어내라고 조언했었다. 마지막 강연을 했던 최유진 편집기자도 비슷한 말을 했었다. 기자는 정의감을 앞세우는 판단자가 아니라 전달자이며, 판단은 독자의 몫으로 남겨둬야 한다는 것이었다.그렇다. 어디 정의감뿐이겠는가. 강의든 글쓰기든 과한 욕심을 덜어내는 것이 먼저다. 첫 강연의 실패는 내 안의 욕심 때문이었다. 내가 아는 것, 내가 전달하고 싶은 것을 단 하나도 포기하지 못해 결국 넘쳐버린 것이다. 욕심이 넘치면 통제를 잃는다. 통제력을 잃은 강연은 메시지를 남기지 못한다. 시간에 쫓겨 준비한 말을 허겁지겁 쏟아내다 뒤꽁무니를 빼는 것으로 끝나고 만다.글을 잘 쓰는 것, 그리고 좋은 강연을 하는 것은 결국 같은 이치다. 많이 아는 것을 자랑하는 일이 아니라, 청중과 독자에게 꼭 필요한 '단 하나의 열매'만을 남기고 나머지를 과감히 버리는 용기.첫 강연의 실패는 나에게 그 명징한 진리를 다시금 일깨워 주었다. 글쓰기도, 강의도 결국 내 안의 욕심을 잘라내는 작업이다. 덜어내야 비로소 보인다. 덜어내지 못한 욕심의 흔적을 지우며, 나는 남은 강연을 위해 다시 슬라이드를 연다. 이번엔 과감히 버릴 작정이다.(후속 기사로 이어집니다.)