논산 시민행복채움센터 천장 일부 붕괴... 다함께돌봄센터 있는 3층서 발생

큰사진보기 ▲지난 7월 31일 충남 논산시 연무 시민행복채움센터 3층 계단 구간에서 천장 마감재가 붕괴된 모습. 더불어민주당 박노진 논산시의원이 사고 직후 현장을 확인하며 촬영해 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개한 사진이다. ⓒ 박노진 의원 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 2024년 4월 30일 개관식을 한 충남 논산시 연무 시민행복채움센터 전경 ⓒ 논산시 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연무읍 안심로에 있는 시민행복채움센터에서 천장 일부가 붕괴하는 사고가 발생하면서 공공시설 안전관리에 비상이 걸렸다. 다행히 인명 피해는 없었지만, 시민들이 이용하는 신축 공공시설에서 사고가 발생한 만큼 철저한 원인 규명과 재발 방지 대책이 요구되고 있다.사고는 지난 7월 31일 오후 발생했다. 사고 소식을 들은 박노진(더불어민주당) 논산시의원은 즉시 현장을 찾아 피해 상황을 확인했다. 박 의원에 따르면 3층 계단 구간 천장 마감재 약 10m가량이 붕괴한 상태였으며, 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다. 당시 촬영한 현장 사진도 박 의원이 공개했다.박 의원은 자신의 SNS를 통해 "시민들이 매일 이용하는 공공시설에서 이런 사고가 발생한 만큼 단순한 보수로 끝내서는 안 된다"며 "건물 전체에 대한 철저한 정밀 안전진단과 근본적인 대책 마련이 필요하다"고 밝혔다.이어 "3층에는 다함께돌봄센터가 운영되고 있어 아이들이 머무는 공간인 만큼 작은 위험 요소도 남겨서는 안 된다"며 "집행부가 신속한 안전점검과 재발 방지 대책을 마련하도록 끝까지 살피겠다"고 말했다.논산시는 3일 시민행복채움센터에 대한 정밀 안전진단을 실시해 사고 원인을 조사할 계획이다.백성현 논산시장도 SNS를 통해 "천장 일부가 붕괴하는 사고가 발생한 데 대해 책임을 통감하며 시민 여러분께 송구스럽다"며 "사고 원인을 철저히 분석하고 부실시공이나 감독·관리에 문제가 있었다면 책임을 명확히 묻겠다"고 밝혔다.이어 "이번 사고가 발생한 건물은 취임 전에 이미 발주된 사업이라 깊이 챙기지 못한 아쉬움이 있다"면서도 "2025년부터는 외부 건축사와 시청 기술직 공무원이 함께 설계부터 준공까지 점검하는 합동 안전점검 체계를 운영하고 있으며, 앞으로 신축 공공건축물에 대한 구조 안전점검을 더욱 강화하겠다"고 설명했다.사고가 발생한 연무 시민행복채움센터는 지하 1층, 지상 3층, 연면적 3951.54㎡ 규모의 복합커뮤니티시설이다. 2022년 8월 착공해 2023년 10월 준공됐으며, 2024년 3월 시범운영을 거쳐 같은 해 4월 정식 운영을 시작했다. 시설에는 수영장과 체력단련실, 창작실, 문화공간이 마련돼 있으며, 3층에는 다함께돌봄센터도 운영되고 있다.현재까지 이번 사고의 원인이 단순 마감재 탈락인지, 구조적인 문제인지, 설계·시공 또는 유지관리상의 문제인지는 확인되지 않았다.지역사회에서는 무엇보다 정밀 안전진단을 통해 사고 원인을 객관적으로 규명하고, 그 결과에 따라 책임 소재를 명확히 가려야 한다는 목소리가 이어지고 있다.