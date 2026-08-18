'시범자'가 된 예순의 7개월, 엔진이 달라졌다

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"신체활동이 부족하니 운동을 생활화하십시오. 규칙적인 근력 운동으로 근육량을 키우십시오."

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"그래도 뻣뻣이가 왈츠 하난 기막히게 잘 추네."

큰사진보기 ▲유일한 운동이었던 걷기. ⓒ 언스플래시 관련사진보기

큰사진보기 ▲타바타 운동의 예시. 강도에 따라 6~9가지로 구성한다. ⓒ 오순미 관련사진보기

'세상에 이런 일이?'

"삶의 지배권을 되찾을 수 있는 유일한 길은 우리 자신의 의지가 원하는 방향으로 마음을 기울이는 요령을 터득하는 것."

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

나는 최강 '몸치'다. 머리로 이해된 동작이 몸을 통과해 나올 땐 기이하고 우스꽝스럽다. 때문에 운동을 배운다는 걸 삶에서 치우고 살았다. 하지만 나이 들어 허리와 무릎이 부실해지고 소화와 수면에 장애가 생겨 병원 출입이 잦다 보니 공통 진단이 귀에 박혔다.운동이 답이라는데, '몸치'를 앞세워 거부하는 마음을 합리화했다. 그나마 걷기는 타박할 사람이 없으니 유일한 운동은 걷기뿐이었다."13년 교직 생활 중 너 같은 뻣뻣이는 처음이다, 얘!"라던 중학교 시절 무용 선생님의 핀잔. 가슴이 따끔거렸으나 멋쩍은 얼굴로 머리만 긁적였다. 열다섯 소녀는 예순이 될 동안 '너 같은 뻣뻣이'란 말 뒤로 꼭꼭 숨어 운동과는 담을 쌓고 신체를 방치했다.그런 중 올 초, 집 앞 작은 도서관 게시판에서 생활체육 참여자 모집 공고를 보게 되었다. 성인반, 시니어반 나눠 모집하며 1월부터 이미 시작한 주 2회 강습이었다. 배운 적 없는 운동인 데다 뻣뻣한 내 상태를 감안했을 땐 시니어반이 적합할 듯했다. 근력 좀 키워보자, 마음을 정하고 나니 빨간 운동복에 짧은 머리가 어울렸던 무용 선생님의 또 다른 한 마디가 섬광처럼 지나갔다.여기서 '기막히게'란 지극히 주관적인 기준이겠지만, 왈츠 스텝은 자연스럽게 탔던 것 같다. 어쩌면 생활체육이 그럴지도 모른단 예감이 스쳤다. 안내문을 붙인 마을협동조합 사무실은 도서관 건물 4층. 담당자를 찾아갔더니 시니어반은 마감이므로 성인반 강습을 받으란다. 망설임 없이 1월 마지막주부터 바로 시작했다.강사님은 친절했다. 어색하거나 틀린 동작이 보이면 '안 될 수도 있지'란 웃음을 머금고 개인 트레이닝에 돌입했다. 스트레칭과 근력 운동을 골고루 구성해 각양각색인 우리를 세세하게 이끈 강사님은 '타바타 트레이닝' 전문가였다.타바타(Tabata)는 고강도 인터벌 트레이닝의 한 방식으로 아주 단순하다. 20초 동안 전력을 다해 운동한 후 10초 휴식하는 것이 한 세트로 총 8세트를 이어간다. 같은 동작을 8번 반복하든, 8가지 동작을 1번씩 하든 총 4분에 걸쳐 운동하는 방식으로 짧은 시간에 최대치의 효과를 거두는 운동이다. 일본의 운동생리학자 타바타 이즈미 박사가 개발한 것으로, 우리나라에선 4분의 기적이라 불리며 인기를 끌었다. 특별한 도구가 없어도, 시간과 장소에 구애받지도 않아 누구나 손쉽게 운동할 수 있다는 장점이 있다.성인반은 40대에서 60대 중반까지. 강습은 우리의 연령, 운동 능력, 체력을 고려해 알맞게 편성했단다. 그런데 이미 운동을 접했던 수강생들의 증언에 따르면 강도가 높은 편이라고 했다. 어쩐지 4분짜리 3세트 타바타를 하고 나면 눈이 퀭할 만큼 힘들었다. 그래도 동작의 난도는 왈츠처럼 따라 할만했다. 역시 예감은 틀리지 않았다.그렇게 운동한 지 7개월째다. 몸의 엔진이라는 하체가 나름 단단해졌다. 장시간 걸어야 할 땐 무릎 주위에 머슬 테이핑을 붙였는데 지금은 반드시 필요하진 않다. 30초 만에 허벅지가 터질 것 같던 벽스쾃도 100초는 거뜬하다. 균형을 잡지 못해 휘청거리던 운동 초기를 잘 버틴 덕이다. 운동의 맛을 아는 사람은 운동을 끊을 수 없다던 강사님의 말이 이제 좀 이해된다.그런데 살다 보니 별일도 다 있지. 뻣뻣한 내가 이곳에선 시범자로 나선다는 점이다. 강사님의 반복되는 설명과 시범으로도 따라 하지 못하는 수강생이 속출할 땐 "자, 이분처럼 하시면 됩니다. 이분이 하시는 자세를 잘 보세요"라며 강사님은 나를 지목했다. 그런 탓에 새로운 도구를 사용한 운동을 실시할 때면 수강생들은 나를 밀어 첫 번째 주자로 세우곤 한다. 그럼 강사님도 인정하는 눈빛을 보낸다.속으로 너털웃음이 터진다. 내 안에 웅크렸던 뻣뻣이와 시범자는 왜 시간차를 두고 나타났을까? 아마 뻣뻣이는 '해야 할 일', 시범자는 '하고 싶은 일'의 차이였을 것이다. 열다섯의 무용은 의무감에서 한 일, 예순의 운동은 자진해서 원한 일. 내부에서 시작된 동기 부여가 내 집중력을 높여 정확한 동작으로 이어진 모양이다.삶이 의무에서 선택으로 옮겨가니 같은 하루라도 감각이 달랐다. 내가 한 일이 가족의 요구, 사회적 기대에서 비롯된 게 아니어서 그런가 힘든데도 힘든 줄 몰랐다. 이 변화는 삶의 주도권이 내 안으로 옮겨왔다는 의미다.미하이 칙센트미하이의 인문서 <몰입의 즐거움>의 한 구절에 지금의 내 변화를 갈음한다. 삶을 유지하기 위해선 '해야 할 일'도 중요하지만 나를 위해선 '하고 싶은 일'이 더 중하다는 걸 생애 첫 운동으로 실감할 수 있었다. 원하는 것이 뭔지 스스로에게 질문하는 걸 잊지 않는다면 새로운 '나'는 얼마든지 발현될 것이다. 열다섯의 왈츠처럼, 예순의 타바타처럼.