은평구 탄소중립 계획, 읽을수록 '수상한 숫자'가 보였다

지난 글에서는 서울시 은평구 탄소중립 기본계획의 건물 부문을 들여다봤다. 처음에는 노후주택이 핵심이라고 생각했다. 은평구 주택 가운데 20년 이상 된 주택이 80%를 넘었기 때문이다. 그런데 계획을 살펴보니 보일러 교체, 국가·서울시 기준, 서울시 총량제, 민간 연료전지에 많이 기대고 있었다.
물론 모두 필요한 정책이다. 그러나 질문은 남았다. 은평구가 정말 스스로 온실가스를 줄일 수 있는 계획을 세우고 있는가.
이번에는 교통 부문으로 넘어가 보려 한다. 지난 1회차 글에서 잠깐 짚었듯이, 은평구 관리 권한 배출량에서 도로 수송은 22.1%를 차지한다. 건물보다는 작지만, 결코 작은 숫자가 아니다. 건물과 도로 수송을 합하면 은평구 배출량의 거의 90%다. 그러니 건물 다음으로 봐야 할 곳은 분명했다. 자동차였다.
처음에는 답이 쉬워 보였다. 휘발유차와 경유차를 전기차나 수소차로 바꾸면 되는 것 아닐까. 그런데 계획서를 넘기다 보니 또 고개를 갸웃거리게 되었다. 차를 바꾸는 것과 차를 덜 타는 것은 같은 말일까?
친환경차는 필요하다, 그런데 너무 많이 기대고 있다
은평구 기본계획의 첫 번째 도로 수송 전략은 친환경차 보급 가속화다. 쉽게 말하면 휘발유차와 경유차를 전기차, 수소차 같은 친환경차로 바꾸겠다는 것이다.
방향은 맞다. 내연기관차보다 전기차가 운행 과정에서 온실가스를 덜 배출하는 것은 분명하다. 특히 택시처럼 하루 운행 거리가 긴 차량을 친환경차로 바꾸면 감축 효과도 클 수 있다.
그런데 숫자를 보다 멈칫했다. 도로 수송 감축량의 약 68.8%가 친환경차 보급에 집중돼 있었다. 그 안에서도 친환경 택시 비중이 컸다. 택시 전환이 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 하지만 도로 수송 감축량의 상당 부분을 여기에 맡겨도 괜찮을까.
친환경차 보급은 은평구 혼자 결정할 수 있는 일이 아니다. 국비와 시비 보조금, 차량 가격, 충전 시설, 자동차 시장, 시민과 사업자의 구매 결정에 영향을 받는다. 택시 역시 서울시 정책과 사업자의 판단에 크게 좌우된다.
그러면 질문이 생긴다. 보조금이 줄면 어떻게 할까. 차량 가격이 생각보다 내려가지 않으면 어떻게 할까. 충전 시설이 부족해 시민들이 전기차 구매를 미룬다면 어떻게 할까. 택시 전환이 계획보다 늦어지면 은평구는 무엇으로 부족한 감축량을 채울까.
친환경차 보급은 필요하다. 하지만 그것만으로는 부족하다. 은평구가 직접 책임질 수 있는 영역도 함께 커져야 한다. 공공 차량을 먼저 바꾸고, 청소차와 마을버스 전환 계획을 더 구체화해야 한다. 충전 시설도 단순히 숫자만 늘리는 것이 아니라 주민들이 실제로 이용하는 생활권 안에 배치해야 한다.
무엇보다 친환경차 보급은 자동차 이용을 줄이는 정책과 함께 가야 한다. 내연기관차가 줄어든 자리에 전기차가 들어갈 때 감축 효과도 분명해진다. 그렇지 않고 내연기관차는 그대로 둔 채 전기차만 추가된다면, 자동차 중심의 이동방식은 크게 바뀌지 않는다.
전기차도 자동차다. 도로를 차지하고, 주차장이 필요하며, 교통체증을 만든다. 게다가 자동차는 운행할 때만 온실가스를 배출하는 것이 아니다. 차량을 생산하는 과정에서도 철강 등 많은 자원과 에너지가 들어간다. 그래서 교통정책은 차를 무엇으로 바꿀지뿐 아니라 자동차 이용 자체를 얼마나 줄일지도 함께 물어야 한다.
여기서 첫 번째 수상한 숫자가 보였다. 교통의 핵심은 자동차 이용인데, 계획의 가장 큰 비중은 자동차를 줄이는 일이 아니라 자동차의 종류를 바꾸는 일에 놓여 있었다.
철도가 생기면 정말 차를 덜 탈까
두 번째 전략은 녹색교통 기반 조성이다. 이름만 보면 반갑다. 자동차 대신 대중교통과 자전거, 보행을 늘리겠다는 뜻처럼 보이기 때문이다. 은평구처럼 서울 도심과 고양, 파주 등 수도권 이동이 많은 지역에서 철도는 매우 중요하다. GTX-A, 서부선, 고양은평선 같은 광역·도시철도 사업이 제대로 추진된다면 자동차 이용을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.
물론 대규모 철도사업도 공사 과정의 탄소배출을 따져봐야 한다. 다만 이번 글에서는 그보다 철도사업이 실제 자동차 이용 감소로 이어지는지를 중심으로 보려 한다.
그런데 다시 숫자를 들여다보니 여기서도 이상한 점이 보였다. 녹색교통 기반 조성의 감축량 대부분은 광역·도시철도 효과에 기대고 있었다. 반면 자전거 관련 감축량은 매우 작았다. 철도는 중요하지만, 은평구가 혼자 속도와 결과를 통제하기 어려운 사업이다. 사업이 지연되거나 계획이 바뀌면 그만큼 감축 효과도 흔들릴 수 있다.
더 중요한 질문도 있다. 철도가 생기면 사람들은 자동으로 차를 덜 탈까? 그렇지 않다. 역까지 걸어가기 불편하면 차를 탄다. 자전거로 접근하기 어렵다면 차를 탄다. 마을버스 배차가 드물고 환승이 불편하면 차를 탄다. 역 주변에 주차가 너무 쉽다면 계속 차를 타고 역까지 갈 수도 있다.
철도는 선로만의 문제가 아니다. 철도역까지 가는 생활 교통망이 함께 있어야 한다. 집에서 역까지 걷기 좋은 길, 안전한 자전거 접근로, 충분한 거치대, 마을버스 연결, 편한 환승 동선, 역세권 주차 관리까지 함께 작동해야 비로소 자동차 이용을 줄일 수 있다.
그런데 은평구 계획에서 이런 생활 교통 대책은 상대적으로 작게 보였다. 철도라는 큰 사업은 보이지만, 주민이 매일 걷고 타고 갈아타는 동네의 이동 방식은 충분히 커 보이지 않았다.
두 번째 수상한 흔적이었다. 녹색교통이라고 되어 있지만, 실제 감축량은 철도라는 외부 대형 사업에 많이 기대고 있었다. 정작 은평구가 당장 손댈 수 있는 보행, 자전거, 마을버스, 환승, 주차 관리는 더 작았다.
핵심은 차를 덜 타도 되는 도시다
세 번째 전략은 교통수요 관리 강화다. 말이 조금 어렵다. 쉽게 말하면 자동차를 계속 더 많이 쓰는 방향이 아니라 자동차를 덜 이용해도 되는 도시를 만드는 정책이다. 도로를 넓히고 주차장을 늘리는 방식만으로는 교통 문제도, 온실가스 문제도 해결하기 어렵다. 가까운 거리는 걷고, 자전거를 타고, 마을버스와 지하철을 편하게 이용할 수 있어야 한다.
그래서 나는 이 전략이 중요하다고 생각했다. 어쩌면 교통 부문에서 가장 근본적인 대책일지도 모른다. 자동차를 전기차로 바꾸는 것도 필요하지만, 자동차 이용 자체를 줄이지 않으면 도시는 계속 자동차 중심으로 남기 때문이다.
그런데 계획을 보니 교통수요 관리의 감축량은 도로 수송 전체 감축량의 약 9.1%에 그쳤다. 게다가 그 내용도 사실상 승용차 마일리지에 많이 기대고 있었다.
승용차 마일리지는 필요하다. 주행거리를 줄인 사람에게 혜택을 주는 방식은 시민 참여를 끌어낼 수 있다. 하지만 이것만으로 도시의 이동 방식이 바뀔까. '마일리지 줄 테니 승용차 이용 안 하실래요?'라고 물어보면 "네"라고 답할 사람이 얼마나 될까. 앱에 가입하고, 주행거리를 줄이고, 인센티브를 받는 방식은 의미가 있지만 구조적 변화와는 거리가 있다.
은평구가 물어야 할 질문은 더 크다. 주차장을 계속 늘릴 것인가, 아니면 주차 수요를 관리할 것인가. 대형마트와 병원, 쇼핑 시설이 만들어내는 자동차 이동을 어떻게 줄일 것인가. 차 없는 거리와 보행 중심 거리를 실험할 수는 없는가. 자전거를 한강 나들이용이 아니라 통근, 통학, 장보기의 생활 교통으로 만들 수는 없는가. 마을버스는 지하철역과 생활권을 촘촘히 연결하고 있는가.
이런 시도들은 프랑스 파리의 '15분 도시'를 비롯해 여러 도시에서 실험되고 있는 생활권 중심 교통정책과도 맞닿아 있다. 배달 이륜차와 공공 차량도 함께 봐야 한다. 주민이 체감하는 교통은 출퇴근 승용차만이 아니다. 배달, 청소, 공공서비스, 마을버스, 어린이와 노인의 보행까지 연결돼 있다.
교통수요 관리는 작은 부속사업이 아니라, 자동차 중심 도시를 바꾸는 핵심 전략이어야 한다. 그런데 은평구 계획에서는 그 비중이 너무 작았다.
세 가지 전략에서 다시 보인 같은 문제
친환경차, 철도, 교통수요 관리. 세 가지 전략은 모두 필요하다. 문제는 방향 자체가 아니다. 무게중심이다.
은평구 도로 수송 계획은 친환경차와 광역철도에 크게 기대고 있다. 그러나 친환경차 보급은 국가와 서울시 보조금, 차량 시장, 충전 인프라, 시민과 사업자의 선택에 영향을 받는다. 광역철도는 은평구가 혼자 결정할 수 없는 대형 인프라 사업이다.
반면 은평구가 직접 키울 수 있는 수단은 상대적으로 작다. 보행 환경 개선, 자전거 생활 교통망, 마을버스 연계, 주차 수요 관리, 공공 차량 전환, 대형 시설 교통 유발 관리 같은 정책 말이다. 물론 은평구 혼자 모든 것을 할 수는 없다. 탄소중립은 중앙정부와 서울시, 자치구가 함께 해야 한다. 그러나 은평구 계획이라면 적어도 이런 질문에는 답해야 한다.
친환경차 보급이 늦어지면 무엇으로 보완할 것인가. 철도사업이 지연되면 그동안 자동차 이용을 어떻게 줄일 것인가. 보행과 자전거, 마을버스, 주차 정책은 어느 부서가 책임지고 어떻게 키울 것인가. 교통수요 관리가 9.1%에 머물러도 괜찮은가.
계획의 숫자는 크다. 하지만 그 숫자가 흔들렸을 때 은평구가 직접 움직일 수 있는 대책은 충분히 준비돼 있을까.
이 의문은 은평구만의 문제는 아닐지도 모른다. 최근 녹색전환연구소가 전국 226개 기초지자체에 정보공개를 청구해 확보한 65곳의 이행 점검 결과 보고서와 3964개 세부과제를 분석한 결과, 기초지자체들의 탄소중립 이행평가가 '셀프 채점'에 가깝게 운영되고 있다는 지적이 나왔다.
공식 이행률은 평균 74.2%였지만, 기본계획상 2025년 감축 목표량과 이행 점검 보고서의 예상 감축 효과를 비교한 온실가스 감축목표 달성률의 중앙값은 40.2%에 그쳤다. '정상 추진'으로 분류된 708건 가운데 671건, 즉 94.8%는 판정 근거도 기재되지 않았다고 한다.
이 보도에서 은평구가 특정된 것은 아니다. 하지만 내가 은평구 계획을 보며 계속 던졌던 질문과 방향은 닮아 있다. 숫자는 있는데 근거는 충분한가. 사업은 있는데 실제 감축으로 확인되는가. 계획은 있는데 예산과 담당 부서, 이행 점검은 연결되어 있는가. 이 질문에 답하지 못하면 탄소중립 계획은 그럴듯한 표와 문장으로 남을 수밖에 없다.
결국 건물과 교통을 바꾸는 문제다
이제 1회부터 3회까지의 추적을 정리해 보려 한다. 첫 번째 글에서는 은평구 탄소중립의 핵심이 건물과 교통에 있다는 것을 확인했다. 은평구 관리 권한 배출량에서 건물은 67.7%, 도로 수송은 22.1%였다. 두 부문을 합하면 거의 90%였다. 탄소중립은 멀리 있는 구호가 아니라, 우리가 사는 집과 건물, 그리고 매일 타는 자동차의 문제였다.
두 번째 글에서는 건물 부문을 살펴봤다. 은평구에는 오래된 주택이 많다. 그렇다면 노후주택의 단열, 창호, 냉난방 설비를 함께 고치는 종합적인 에너지 효율화가 중요하다. 새 건물은 처음부터 에너지를 적게 쓰도록 해야 한다. 대형 건물은 지역 안에서 투명하게 관리해야 한다. 에너지는 먼저 줄이고, 남은 수요는 공공 태양광과 시민 참여형 재생에너지로 바꿔가야 한다. 그런데 계획은 보일러 교체, 국가·서울시 기준, 서울시 총량제, 민간 연료전지에 많이 기대고 있었다.
세 번째 글에서는 교통 부문을 살펴봤다. 자동차를 친환경차로 바꾸는 일은 필요하다. 철도도 중요하다. 하지만 그것만으로는 부족하다. 자동차 이용 자체를 줄이는 구조가 필요하다. 걷기 좋은 길, 생활 교통으로서의 자전거, 촘촘한 마을버스, 편한 환승, 주차 수요 관리, 차 없는 거리, 대형시설 교통 유발 관리가 함께 가야 한다. 그런데 계획은 친환경차와 광역철도에 많이 기대고 있었다.
결국 같은 문제가 반복된다. 은평구가 직접 책임지고 키울 수 있는 감축 수단은 아직 충분히 크지 않다. 사업이 지연되거나 목표만큼 성과를 내지 못했을 때 무엇으로 대신 줄일 것인지도 분명하지 않다. 기후환경과 혼자 감당할 수 있는 문제도 아니다. 건축, 주택, 도시계획, 교통, 도로, 주차, 복지, 교육, 경제 부서가 함께 움직여야 한다.
그렇다면 은평구는 무엇을 바꿔야 할까
대안도 분명하다. 건물에서는 노후주택 종합 에너지 효율화, BRP, 그린리모델링, 대형 건물 지역 관리, 공공 태양광을 키워야 한다. 교통에서는 친환경차 보급만이 아니라 보행, 자전거, 마을버스, 주차 수요 관리, 차 없는 거리, 대형 시설 교통 유발 관리로 무게중심을 옮겨야 한다.
그리고 이 모든 사업을 실제 예산, 담당 부서, 연도별 이행 점검과 연결해야 한다. 탄소중립 계획은 선언문이 아니다. 숫자만 적어둔 문서도 아니다. 실제 감축 사업, 예산, 부서 책임, 이행 점검으로 이어져야 한다.
여기에 하나 더 필요하다. 문서 자체가 쉬워져야 한다. 이번에 계획서를 보며 가장 먼저 느낀 것은, 일반 주민이 읽기 너무 어렵다는 점이었다. 표는 많고, 숫자는 많고, 사업명은 낯설었다. 중요한 문서일수록 시민이 이해할 수 있어야 한다. 법원과 행정기관의 어려운 용어가 시민을 밀어내고 전문가들만의 언어를 만들듯이, 탄소중립 계획도 그렇게 되어서는 안 된다. 그들만의 문서가 되는 순간, 주민 참여는 형식이 된다.
은평구는 탄소중립 계획의 핵심 내용을 몇 쪽짜리 가독성 있는 자료로 다시 만들어 주민에게 제공해야 한다. 건물과 교통에서 무엇을 얼마나 줄여야 하는지, 어떤 사업에 예산이 들어가는지, 은평구가 직접 할 수 있는 일과 국가·서울시에 기대는 일이 무엇인지 시민이 한눈에 볼 수 있어야 한다.
공무원들은 주민들이 모를 것이라고 미리 짐작하지 말아야 한다. 필요할 때만 주민 참여 프로그램이나 조직을 만드는 것이 아니라 이런 중요한 정보를 주민이 이해할 수 있게 만드는 데 힘을 써야 한다.
그리고 이런 문제가 과연 은평구에만 있을지도 따져봐야 한다. 다른 지자체의 탄소중립 계획도 비슷하게 어렵고, 비슷하게 외부 사업에 기대고, 비슷하게 이행 점검이 느슨한 것은 아닌가. 전반적인 조사가 필요하다. 그렇지 않다면 탄소중립은 요원해질 수밖에 없다.
우리는 지금 문명 전환의 아주 중요하고 특별한 시기를 지나고 있다. 그러니 구의회도, 행정의 공무원들도 지금까지의 관행을 깨야 한다. 기후환경과의 계획으로만 남겨둘 것이 아니라 은평구 전체 행정의 핵심 과제로 다뤄야 한다.
주민참여위원회도 공적 권한을 가진 주체로서 더 적극적으로 움직여야 한다. 본예산을 들여다보고 주민 의견서를 작성할 권한이 있다면, 탄소중립 계획이 실제 예산과 사업으로 이어지고 있는지 물어야 한다.
이 사업은 실제 온실가스를 줄이는가. 감축량은 계산상 수치인가, 실제 성과인가. 담당 부서는 어디인가. 예산은 편성됐는가. 지연될 경우 대체 감축 계획은 있는가. 매년 주민에게 보고할 수 있는가.
물론 현실은 기대하기 쉽지 않다. 계획은 많고, 부서는 나뉘어 있고, 예산은 부족하다고 할 것이다. 결국 구청장의 의지가 중요하다. 구청장이 나서서 부서를 묶고, 예산을 조정하고, 은평구가 직접 책임질 감축 수단을 키워야 한다. 그렇지 않다면 주민들이 나설 수밖에 없다. 그런 점에서 궁극적인 키는 은평구 주민이 쥐고 있다.
은평구 탄소중립은 누군가 대신 해주는 일이 아니다. 국가도, 서울시도, 민간투자도 필요하지만 그것만 바라보고 있을 수는 없다. 우리가 사는 집을 바꾸고, 우리가 이동하는 방식을 바꾸고, 그 계획이 실제로 작동하는지 주민이 끝까지 묻는 일. 거기서 은평구 탄소중립은 시작되어야 한다.
[나의 탄소중립기본계획 추적기]
① 뜨거운 여름... 집과 차에서 발견한 수상한 흔적 둘
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② 새 건물은 국가 기준만, 대형건물은 서울시만 보는 은평구
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