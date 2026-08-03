"2002년 단일화 후, 김대중 대통령 말씀이..." 김민석이 밝힌 비화

더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선의 막이 올랐습니다. 당 대표와 최고위원 후보들은 충청권을 시작으로 부울경, 대구경북, 강원, 제주, 호남, 인천, 서울경기 등을 돌며 총 14번 연설합니다. 지역을 돌 때마다 비슷한 내용이 반복되곤 하지만, 그 사이마다 후보만의 역사와 정견을 담은 새로운 메시지를 발표하기도 합니다. 집권여당의 차기 지도부를 뽑는 선거에 참여하는 당원·시민에게 도움이 될 만한 후보별 특색 있는 연설 전문을 소개합니다.

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 당 대표 후보가 2일 울산전시컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민 여러분, 당원 여러분,

24년 전에 김민석은 잘 나갔습니다. 경남 사천 출신의 할아버지와 부산으로 넘어와서 살았던 아버지의 아들로, 정치에 들어와서 김대중의 정치적 아들로 평가받았고 30대에 최연소 국회의원과 최연소 서울시장 여당의 후보를 했습니다.

그로부터 24년이 지나서 서 있는 저는 그 사이에 18년의 정치적 공백이 있었습니다. 그 18년 야인 시절 동안에 김민석에게는 여섯 분의 큰 정치적인 지도자들을 만나 뵐 기회가 있었습니다.

김대중 대통령은 2002년 후보 단일화 이후에 침잠해 있던 김민석을 만나셨을 때 45세인 제게, "앞으로 40년을 더 정치를 할 테니 물러나 내공을 잘 닦으라"는 퇴수를, 본인께서 정계를 은퇴할 때, 은퇴했다 돌아오실 때 가졌던 퇴수의 화두를 주셨습니다.

노무현 대통령은 민주당에 드물게 저와 함께 부산 출신의 정치인이셨습니다. 후보 단일화 과정에서 그 모든 진상을 알고 있는 서갑원 의원께서 최근에 저를 돕고 계신데, 후단협이 아니었던 김민석이 2002년에 했던 행동에 대해서 2008년 최고위원이 돼서 봉하를 찾았을 때, 노 대통령님께서는 "대의원들의 선택으로 역사적 정리가 되었다. 이제 역사적 화해가 됐다"라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 자서전에 이렇게 남기셨습니다. '김민석의 선택은 정권 재창출을 위한 합리적 충정이었을 수 있다. 그대로 그렇게 되었다.'

실제로 김민석의 선택은 저의 정치적 스승이고 제가 너무나 존경하는 김대중의 평화의 남북화해가 무너질까봐 그것을 견디지 못해서 벌였던 일이기도 했습니다. 노무현 대통령님께서 그렇게 저를 안아주셨을 때 그렇게 큰 분이 인간적으로는 아무리 정치적 선택이 그렇다 하더라도 판단이 그렇다 하더라도 하기 어려운 포용의 언어를 남겨주셨을 때 노 대통령께서 돌아가신 후에 저는 너무나 야속했습니다. 그렇게 가시지 않았으면 참 오래 뵐 수 있었을 텐데.

세 번째는 이해찬 전 총리셨습니다. 이해찬 총리는 저를 참 아끼셨습니다. 그리고 2002년 당신이 기획본부장으로, 저를 기획부본부장으로 해서 노무현 대통령의 선거를 치르자고 했습니다. 이해찬 전 총리께서 중국에 출장 가시는 바람에 어쩔 수 없이 2002년 단일화를 위해서 제가 행동했을 때, 이해찬 전 총리께 말씀드리지 못했습니다. 다른 모든 정치인들에게 별로 미안하지 않았지만 이 총리에게 때는 평생 죄송했습니다.

오랫동안 꾸짖음을 들었습니다. 그리고 다시 저를 안아주셨습니다. 문재인 대통령 선거를 할 때 선대위원장과 종합상황본부장으로 만났고, 저는 선거가 끝난 이후에 문재인 대통령님의 당선보다도 이해찬 전 총리와 함께 선거를 치른 것이 기쁘다고 고백했습니다.

그리고 이해찬 전 총리께서 제 정치 복귀의 문을 열어주셨습니다. 이 총리와 함께 치렀던 마지막 총선, 이재명 대통령과 함께 과반을 만들어냈던 총선이 끝나고 나서 이 총리께서 제게 말씀하셨습니다. "이제는 자네들이 해." 10번 넘게 말씀하셨습니다.

그 부담과 책임감이 없었더라면 이재명 대표께서 제게 수석 최고위원을 권했을 때 하지 않았을 겁니다. 맡았고, 했고, 집권 플랜 본부장을 했고, 대선을 치뤘고, 총리까지 했습니다.

잘 모르시겠지만, 네 번째 인연은 김근태 고문이셨습니다. 2002년 단일화를 결정할 때 마지막 상의했던 어른이셨습니다. 당시만 해도 노무현 후보께서 단일화를 받아들이지 않았기 때문에 누군가 단일화를 만들어야 하는데, 소위 동교동이 하면 안 되고 후단협(민주당 일부 의원들이 결성한 후보단일화후진협의회, 편집자 주)은 너무 보수적이기 때문에 안 돼서 재야 민주화운동 출신이 하는 것이 어떻겠는가.

마지막까지 상의했습니다. 김근태 고문께서 당신께서 해야 되는 일인데 '내가 어떻게 재야의 지도자로서 하겠는가.' 결국 제가 했습니다. 그리고 나서 오랜 시간이 지난 후에 여러 번 저는 김근태 고문께서 '민석이한테 너무 미안하다'라고 말씀하셨다는 것을 들었습니다. 지금 그 사위가 저와 함께 선거운동을 뛰고 있습니다.

문재인 대통령이 계셨습니다. 민주당의 당명을 지킬 때 문재인 대통령께서 후보가 되신 후에 '이제 민주당의 당명을 돌려놓는 일을 하시오.' 돌려드렸고 문재인 대통령께서는 이제 '다음에 총선으로 복귀하시는 것이 좋겠다.' 이렇게 말씀 주셨습니다. 그렇게 했습니다.

그리고 마지막으로, 이재명 대통령이 계셨습니다. 저는 이재명 대통령을 아까 정청래 후보가 말씀하셨듯이 강하게 비판했던 사람입니다. 책임자였기 때문입니다. 그 비판을 지금 정청래 후보보다 훨씬 선거를 잘하셨는데도 제가 비판했는데 안아주셨습니다. 그리고 그 이후에 총선과 대선을 제게 사실상 맡기셨습니다. 큰 분입니다. 그리고 제게 총리까지 맡기셨습니다.

여섯 분 모두 제게 은인입니다. 그러나 진정한 은인은 그 오랜 기간 동안 저를 비판해 주시고, 대중의 힘과 집단지성이야말로 진정한 정치의 근본이라는 것을 깨닫게 해 주신, 저를 오랫동안 24년간 비판해 주신 노사모의 동지들과 당원 주권의 힘을 깨우쳐 주신 당원들이기 때문에 저는 저의 인생을 지금까지 지켜주신 여섯 분의 은인과 노사모의 동지들과 당원 동지들께 머리 숙여 깊은 감사를 드립니다.

김대중처럼 흔들리지 않는 정치를,

노무현처럼 뜨거운 정치를,

김근태처럼 도덕적인 정치를,

이해찬처럼 원칙의 정치를,

문재인처럼 품격의 정치를,

이재명처럼 그 모든 것을 끌어안은 새로운 역사를 이끄는 정치를 배우고 싶었습니다.

이제 여러분께 부산의 아들 김민석, 한 번 아들은 영원한 아들, 돌아온 탕아를 안아주시는 그러한 부산과 민주당에게 말씀드립니다. 김민석이, 민주당의 아들이, 민주당의 적자가 돌아왔습니다. 당을 혁신시키고 승리하겠습니다.