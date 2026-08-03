국회의원이 주말마다 밤마실 나서는 이유는

큰사진보기 ▲청양군 대치면 오룡리 주민들과의 기념촬영. ⓒ 윤용근의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을 어르신과 인사를 나누는 윤용근 국회의원. ⓒ 윤용근의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

윤용근 국회의원(국민의힘·공주·부여·청양)이 매주 주말 지역구 마을회관을 직접 찾아 주민들과 현장 간담회를 개최하고 있다.윤 의원은 지난 1일 청양군 대치면 오룡리 마을회관을 방문해 지역 주민들과 만나 농촌지역 의료 공백, 농어촌기본소득 개선, 지역 개발 및 자연 보전 방안 등 지역 주요 현안에 대해 의견을 나눴다.이번 방문은 공주와 부여에 이은 현장 의정활동의 일환으로, 별도의 격식이나 의전 없이 1박 2일간 주민들과 머물며 현장의 목소리를 청취하는 방식으로 진행됐다.이날 간담회에서 주민들은 고령화에 따른 의료인력 부족과 요양보호사 구인난을 지적하며 지역 의료 기반 확충과 통합돌봄 체계 강화를 촉구했다.이어 농어촌기본소득과 관련해 사용처 제한으로 인한 실효성 저하 문제를 제기하며, 지역 실정에 맞춘 사용처 확대와 지방자치단체의 재량권 부여를 건의했다.이에 윤 의원은 "기본소득 사용처 확대와 지자체 자율성 보장은 현장에서 가장 많이 제기되는 의견"이라며 "정부와 협의해 사용처를 단계적으로 넓히고, 국비 지원 비율을 높여 군의 재정 부담을 줄이는 방안을 추진하겠다"고 밝혔다.또한 체류형 관광 개발 방안에 대해서는 "개발만을 앞세우기보다 청양의 청정 자연환경을 보전하면서도 주민들에게 실질적인 도움이 되는 지속가능한 발전 방안을 마련하겠다"고 답했다.윤용근 의원은 "주민들의 목소리가 정책의 출발점"이라며 "앞으로도 공주·부여·청양 현장을 지속적으로 찾아 삶의 현장에서 답을 찾고 정책과 예산으로 보답하겠다"고 강조했다.