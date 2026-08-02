누적 득표 정청래 45.5%·김민석 44.5%... 최고위원 최민희 1위

큰사진보기 ▲충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

[최고위원 경선]

큰사진보기 ▲더불어민주당 최민희(왼쪽부터)·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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더불어민주당 8.17 전당대회 영남권 권리당원 투표에서 정청래 당대표 후보가 김민석 후보를 역전하고 누적 득표에서 선두를 차지했다. 최고위원 선거에선 최민희·박선원·한민수·서미화·김용 순으로 당선권 안에 들었다.2일 부산·울산·경남 권리당원 투표 결과, 정 후보(2만 5189표, 46.6%)가 1위, 김민석 후보(2만 3675표, 43.85%)가 2위를 차지했다. 격차는 2.8%포인트(1512표)다. 송영길 후보는 5129표를 얻어 득표율 9.50%를 기록했다.지역별로 나누면, 정 후보는 부산(1만 345표, 48.76%), 경남(1만 790표, 46.08%)에서 김 후보(부산 9182표, 43.28% / 경남 1만 156표, 43.38%)에게 승리했다. 반면 울산의 경우 김 후보(4337표, 46.32%)가 정 후보(4054표, 43.30%)를 앞섰다. 송 후보는 부산 1689표(7.96%), 울산 972표(10.38%), 경남 2468표(10.54%)로 집계됐다.전날 대전·세종·충남·충북 권리당원 투표 결과를 합산하면, 정 후보가 45.51%(5만 5518표)로 현재까지 1위다. 2위는 김 후보(5만 4307표, 44.52%)로, 격차는 0.99%(1211표)다. 첫 순회경선인 충청권에선 303표 차이로 김 후보에게 밀렸지만 부울경에서 만회한 것이다. 송 후보는 9.97%(1만 2156표)로 3위다.8명이 뛰어든 최고위원 경선에선 최민희 후보가 누적 득표율 22.58%(5만 5080표)로 압도적 선두를 달렸다.뒤이어 박선원(4만 38표, 16.41%)·한민수(3만 5282표, 14.46%)·서미화(3만 3478표, 13.72%)·김용(3만 277표, 12.41%) 후보 순으로 당선권인 5위를 차지했다. 6위는 임미애 후보(1만 3991표, 5.74%), 7위는 김영호 후보(8162표, 3.35%)다.이번 합산 결과 득표율에는 경남 가중치 5%가 반영되지 않았다. 민주당은 경남과 경북, 대구를 전략지역으로 선정하고 해당 지역의 대의원·권리당원 득표 수에 가중치를 적용하기로 정했다. 전략지역 가중치를 반영한 결과는 오는 17일 전국당원대회에서 최종 득표율 집계 때 공개된다.한편, 이번 전당대회에선 1인1표제가 처음 적용되며, 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 온라인 투표 70%, 국민 ARS 여론조사 30%다.지역 순회 경선에선 권리당원 투표 결과만 공개된다.17일은 대의원 온라인 투표, 15~16일은 국민 여론조사를 실시하며 종합 투표 결과는 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.