메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.08.02 21:10최종 업데이트 26.08.02 22:13

누적 득표 정청래 45.5%·김민석 44.5%... 최고위원 최민희 1위

충청권·부울경 누적 0.99%p 차, 송영길 9.97%... 최고위원 최민희·박선원·한민수·서미화·김용 당선권

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길 더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다.
충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연

더불어민주당 8.17 전당대회 영남권 권리당원 투표에서 정청래 당대표 후보가 김민석 후보를 역전하고 누적 득표에서 선두를 차지했다. 최고위원 선거에선 최민희·박선원·한민수·서미화·김용 순으로 당선권 안에 들었다.

2일 부산·울산·경남 권리당원 투표 결과, 정 후보(2만 5189표, 46.6%)가 1위, 김민석 후보(2만 3675표, 43.85%)가 2위를 차지했다. 격차는 2.8%포인트(1512표)다. 송영길 후보는 5129표를 얻어 득표율 9.50%를 기록했다.

지역별로 나누면, 정 후보는 부산(1만 345표, 48.76%), 경남(1만 790표, 46.08%)에서 김 후보(부산 9182표, 43.28% / 경남 1만 156표, 43.38%)에게 승리했다. 반면 울산의 경우 김 후보(4337표, 46.32%)가 정 후보(4054표, 43.30%)를 앞섰다. 송 후보는 부산 1689표(7.96%), 울산 972표(10.38%), 경남 2468표(10.54%)로 집계됐다.

전날 대전·세종·충남·충북 권리당원 투표 결과를 합산하면, 정 후보가 45.51%(5만 5518표)로 현재까지 1위다. 2위는 김 후보(5만 4307표, 44.52%)로, 격차는 0.99%(1211표)다. 첫 순회경선인 충청권에선 303표 차이로 김 후보에게 밀렸지만 부울경에서 만회한 것이다. 송 후보는 9.97%(1만 2156표)로 3위다.

[최고위원 경선] 최민희 22.58% 선두... 2위와 6.17%p 차

더불어민주당 최민희(왼쪽부터)·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다.
더불어민주당 최민희(왼쪽부터)·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연

8명이 뛰어든 최고위원 경선에선 최민희 후보가 누적 득표율 22.58%(5만 5080표)로 압도적 선두를 달렸다.

AD
뒤이어 박선원(4만 38표, 16.41%)·한민수(3만 5282표, 14.46%)·서미화(3만 3478표, 13.72%)·김용(3만 277표, 12.41%) 후보 순으로 당선권인 5위를 차지했다. 6위는 임미애 후보(1만 3991표, 5.74%), 7위는 김영호 후보(8162표, 3.35%)다.

이번 합산 결과 득표율에는 경남 가중치 5%가 반영되지 않았다. 민주당은 경남과 경북, 대구를 전략지역으로 선정하고 해당 지역의 대의원·권리당원 득표 수에 가중치를 적용하기로 정했다. 전략지역 가중치를 반영한 결과는 오는 17일 전국당원대회에서 최종 득표율 집계 때 공개된다.

한편, 이번 전당대회에선 1인1표제가 처음 적용되며, 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 온라인 투표 70%, 국민 ARS 여론조사 30%다.

지역 순회 경선에선 권리당원 투표 결과만 공개된다.

17일은 대의원 온라인 투표, 15~16일은 국민 여론조사를 실시하며 종합 투표 결과는 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.

#민주당전당대회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이주영 (imjuice) 내방

뉴스편집부에서 일합니다.

이 기자의 최신기사충청권 첫 경선 김민석 승리... "당원들 '대통령 지원 더 중요'"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기