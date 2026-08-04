외갓집에서 "푹 잤다"는 초1 손주의 진짜 마음

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"엄마, 효진이가 혼자 외할머니 집에서 하루 자고 싶대."

"효진이가 정말 그렇게 말했어?"

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'왜 혼자 오고 싶었을까.'

"외할아버지랑 공차기 하고 싶고요. 외할머니랑 만들기도 하고 피아노도 치고 싶어요. 할머니가 해주는 음식도 먹고, 밤에는 할머니 어릴 적 이야기도 듣고 싶어요."

"할머니, 점심을 조금밖에 못 먹었어요."

"와, 정말 맛있어요."

"이제 뭐 하고 싶어?"

"할머니랑 조금 누워 쉬었다가 숙제부터 할게요."

"할머니, 그 다음은요?"

"할머니, 저 한 번도 안 깨고 푹 잤어요."

"할머니, 쿠키도 만들어 보고 싶어요."

"할머니, 너무 맛있게 보여요."

큰사진보기 ▲초코 쿠키손주와 함께 만든 초코 쿠키 ⓒ 박영선 관련사진보기

"와, 베이커리 쿠키보다 더 맛있어요."

"엄마, 아빠, 형아도 줄 거예요."

"할머니, 다 챙겼어요."

"할머니, 다음에도 저 혼자 자러 올게요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 손주와 단둘이 보낸 하룻밤은, 제가 미처 헤아리지 못했던 아이의 마음을 다시 바라보게 해주었습니다.

지난주 딸아이의 전화를 받다가 순간 되물었다.효진이는 초등학교 1학년인 둘째 손주다. 늘 엄마, 아빠, 형과 함께 우리 집에 왔다가 함께 돌아갔다. 혼자 외갓집에서 자고 싶다고 한 것은 이번이 처음이었다. 전화를 끊고도 아이의 말이 자꾸 마음에 걸렸다.첫째 손주는 어릴 때 우리 집에서 자는 일도 많았고, 우리 부부와 여행도 자주 다녔다. 둘째가 태어난 뒤에도 두 아이를 똑같이 사랑하려고 나름 애써 왔다. 그런데도 혹시 아이 마음속에는 내가 미처 헤아리지 못한 빈자리가 있었던 것은 아닐까 하는 생각이 들었다. 딸아이에게 효진이가 무엇을 하고 싶은지 한번 물어보라고 했다.잠시 생각하던 아이가 대답했다고 한다.그 말을 듣고 보니 아이가 하고 싶다는 것은 모두 특별한 일이 아니었다. 우리 집에 오면 늘 함께 하던 일들이었다. 다만 이번에는 '형과 함께'가 아니라, 할머니와 단둘이 해보고 싶었던 것이었다. 그제야 '왜 혼자 오고 싶었을까' 하는 궁금증이 조금씩 풀리기 시작했다.지난 토요일, 우리는 시내에서 만나기로 했다. 8월 초 대구는 낮 기온이 38도까지 오르는 무더위가 이어지고 있었다. 엄마와 처음 떨어져 하룻밤을 보내는 날이었지만 효진이는 씩씩했다. 엄마와 가볍게 인사를 나누더니 가방을 메고 내 손을 잡았다.차를 가져갈 수도 있었지만 일부러 지하철과 버스를 함께 타기로 했다. 목에 교통카드를 걸고 앞장서 걷는 아이를 바라보며 새삼 많이 컸다는 생각이 들었다. 엊그제까지만 해도 손만 꼭 잡고 따라다니던 아이가 이제는 환승 하는 길도 제법 의젓 하게 걸어간다.집에 도착하니 오후 세 시가 조금 넘었다.그 말을 들으니 먼저 배부터 채워 주고 싶었다. 마침 냉장고에 재료도 있어 아이가 좋아하는 스파게티를 만들어 주었다.엄지손가락을 치켜세우며 먹는 모습을 보니 그렇게 예쁠 수가 없다.침대에 나란히 누워 이런저런 이야기를 나누었다. 학교에서 있었던 일, 친구 이야기, 형과 장난치다 다퉜던 이야기까지 하나둘 들려주었다. 평소에는 형과 함께 있는 시간이 많다 보니 미처 듣지 못했던 이야기들이었다. 그날은 이상하게도 아이의 말이 더 잘 들렸다. 밤에는 원했던 대로 나의 어릴 적 이야기를 들려주었다.눈을 반짝이며 재촉하는 아이에게 이야기를 이어가다 보니 어느새 밤이 깊었다. 다음 날 아침, 효진이는 환하게 웃으며 말했다.그 말에 나도 덩달아 기분이 좋아졌다.남편은 더운 날씨를 피해 계곡에 가 보자고 했지만, 효진이는 집에서 놀고 싶다고 했다. 그래서 미리 준비해 둔 만들기 키트를 함께 만들고 피아노도 쳤다. 그러다 효진이가 말했다.그래서 우리는 마트에서 재료를 사 와 함께 반죽을 만들고 동글동글 모양을 빚었다. 고소한 냄새가 퍼지기 시작하자 아이는 오븐 앞을 떠나지 못했다.드디어 쿠키가 완성됐다. 한 입 베어 문 아이가 활짝 웃었다.몇 개를 맛본 뒤 나머지는 조금 더 구워 바삭하게 만들었다. 비닐봉지에 정성껏 나누어 담으며 효진이가 말했다.그 말을 듣는 순간 문득 웃음이 났다.혼자 외갓집에서 자고 싶다고 했던 아이는 형을 싫어했던 것이 아니었다. 형과 나누지 않는 하루를 한 번 가져보고 싶었던 것 뿐이었다. 집을 나설 시간이 되자 효진이는 스스로 가방을 열었다. 책과 패드, 옷과 물통, 함께 만든 쿠키까지 하나하나 확인하며 차곡차곡 다시 넣었다.빠뜨린 것이 없는지 한 번 더 살펴보는 모습을 보니 어느새 많이 컸다는 생각이 들었다.우리는 지하철역에서 딸아이를 만나기로 했다. 엄마를 보자마자 환하게 달려간 효진이는 돌아서서 내게 손을 흔들었다.집으로 돌아오는 길, 처음 들었던 그 말이 다시 떠올랐다. 형아 말고 저만 외할머니 집에서 하루 자고 싶다고 말했던 그 이유를 이제는 조금 알 것 같았다.효진이가 원했던 것은 특별한 선물도, 멀리 떠나는 여행도 아니었다. 하루 만큼은 누구와도 나누지 않고, 오롯이 자기만 바라봐 주는 시간. 그 하룻밤은 효진이에게는 처음으로 혼자 외갓집에서 보낸 작은 모험이었고, 나에게는 둘째 손주의 마음을 새롭게 만난 소중한 시간으로 오래 남을 것 같다.