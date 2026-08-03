왜 경북과 경남만 유난히 더 뜨거웠을까

큰사진보기 ▲2026년 폭염일수와 최근 10년 산불 피해 이력의 공간적 비교왼쪽은 2026년 5월 1일부터 7월 31일까지의 시군구별 누적 폭염일수를, 오른쪽은 최근 10년(2016~2025년) 동안 발생한 시군구별 누적 산불 피해 면적을 나타낸 것이다. 두 지도를 비교하면 경북 동해안과 내륙, 강원 영동 등 폭염이 심한 지역이 과거 대형 산불 피해가 집중되었던 지역과 상당 부분 중첩되는 경향을 보인다. 이러한 공간적 일치는 폭염과 산불이 공통적인 기후·지형 조건의 영향을 받을 가능성을 시사하며, 산불 이후 숲의 물순환 기능 저하가 지역의 열환경 변화와 어떤 관련이 있는지에 대한 추가 연구의 필요성을 제기한다. 자료: 왼쪽은 기상청 종합기상관측(ASOS) 일최고기온 자료(2026.5.1~7.31)를 이용하여 폭염일수(일 최고기온 33℃ 이상)를 산정하고 관측지점 자료를 공간보간(IDW)하여 시군구 평균값으로 작성하였다. 오른쪽은 산림청 <산불통계연보> 및 산불통계DB(2016~2025)의 산불 피해면적 자료를 시군구 단위로 집계하여 작성하였다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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올여름 대한민국은 기록적인 폭염을 겪고 있다. 그 가운데서도 경북과 경남은 연일 전국에서 가장 뜨거운 지역으로 뉴스에 등장했다. 공교롭게도 이 지역은 최근 몇 년 사이 가장 큰 산불 피해를 경험한 곳이기도 하다. 이것은 단순한 우연일까? 아니면 우리가 아직 이해하지 못한 어떤 연결고리가 있는 것일까?이 의문은 두 장의 지도를 나란히 놓는 순간 더욱 커졌다. 하나는 2026년 7월 말 전국 시군구별 폭염일수 지도이고, 다른 하나는 최근 10년간 시군구별 산불 피해 이력 지도이다.두 지도는 완전히 일치하지는 않는다. 그러나 경북과 경남을 중심으로 적지 않은 지역에서 비슷한 공간적 분포를 보인다. 물론 이러한 공간적 유사성만으로 산불이 폭염의 원인이라고 결론 내릴 수는 없다. 상관관계가 곧 인과관계를 의미하는 것도 아니다.그러나 과학은 결론에서 출발하지 않는다. 기존의 설명으로는 충분히 이해되지 않는 현상을 발견하고 '왜 그럴까?'​라는 질문을 던지는 순간부터 새로운 과학이 시작된다. 이번에 비교한 두 장의 지도도 바로 그런 질문 하나를 우리에게 던지고 있다.기상학자들은 올해의 폭염을 북태평양고기압과 티베트고기압, 열돔 현상 그리고 일부 지역에서는 푄현상(Foehn effect)의 영향으로 설명한다. 이러한 설명은 전국적으로 왜 폭염이 발생했는지를 이해하는 데 매우 중요하며, 지역에 따라 기온이 높아지는 원인을 설명하는 데에도 중요한 역할을 한다.하지만 여기서 또 하나의 의문이 생긴다. 같은 기단이 한반도를 덮고 있었다면 왜 어떤 지역은 유난히 더 뜨겁고, 어떤 지역은 그렇지 않았을까? 왜 특히 경북과 경남의 산불 피해 지역에서 폭염이 두드러졌을까? 대기의 흐름은 전국적인 폭염을 설명할 수 있다. 그러나 같은 기단 아래에서도 지역마다 폭염의 강도가 달라지는 이유를 이해하려면 하늘에서 일어나는 변화뿐 아니라 땅에서 일어나는 변화도 함께 살펴볼 필요가 있다. 다시 말해, 시선을 하늘에서 땅으로 조금 내려볼 필요가 있다는 뜻이다.산불이 발생하면 우리는 막대한 예산을 투입한다. 헬기와 진화 장비를 확충하고, 진화 인력을 동원한다. 피해 복구에 적지 않은 국민의 세금이 사용된다. 이러한 투자는 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 필요하다.그러나 불이 꺼진 뒤에는 거의 묻지 않는 질문이 하나 있다. 산은 다시 물을 품고 있을까? 예전부터 나는 '산이 마르고 있다'​라는 말을 여러 차례 해왔다. 여기서 말하는 '마른 산'은 나무가 말라가는 산이 아니라, 빗물을 저장하고 천천히 흘려보내며 스스로 주변의 온도를 조절하는 물순환 기능이 약해진 산을 의미한다.산불은 숲을 태운다. 여기에 복구 과정에서 임도 조성, 벌채, 배수시설 설치 등이 더해지면 산이 빗물을 머금는 능력도 달라질 수 있다. 그렇다면 현재의 산림 관리와 복구는 산이 물을 더 오래 머물게 하는 방향일까, 아니면 물을 더 빨리 흘려보내는 방향일까? 바로 이 질문이 경북과 경남의 폭염을 이해하기 위해 우리가 함께 생각해 보아야 할 또 하나의 과제이다.이번 글은 산불이 폭염의 원인이라고 주장하려는 것이 아니다. 두 장의 지도만으로 그런 결론을 내릴 수도 없다. 그러나 두 지도가 우리에게 던지는 질문은 분명하다. 왜 산불 피해가 컸던 지역에서 폭염도 반복되는 경향이 나타나는 것일까? 그리고 왜 특히 경북과 경남에서 이러한 현상이 두드러졌을까? 이 질문은 기상학만의 질문도 아니고, 산림학만의 질문도 아니다. 기후와 숲, 토양과 물을 함께 바라보는 새로운 연구가 필요한 이유가 여기에 있다.우리 국토는 지난 수십 년 동안 산불뿐 아니라 논의 감소와 도시화 같은 큰 변화를 함께 겪었다. 이들 변화 역시 폭염과 어떤 관계가 있는지는 아직 충분히 밝혀지지 않았다. 오늘 우리에게 필요한 것은 성급한 결론이 아니다. 더 좋은 질문이다. 그리고 좋은 질문은 언제나 새로운 과학의 출발점이 된다.원인을 찾는 사회가 미래를 바꾼다폭염은 이제 여름철의 일상이 되었습니다. 우리는 더 강한 냉방기기를 만들고, 더 많은 그늘막을 설치하며, 더 많은 예산을 투입해 피해를 줄이려 노력합니다. 이러한 대응은 필요합니다. 그러나 한편으로는 더 근본적인 질문도 함께 던져야 합니다.왜 특정 지역은 해마다 더 뜨거워지는가?이번 글에서는 그 질문을 경북과 경남의 산불과 연결해 보았습니다. 두 장의 지도가 보여준 공간적 유사성만으로 원인과 결과를 단정할 수는 없습니다. 하지만 기존의 설명만으로는 충분하지 않은 새로운 질문을 던질 수는 있습니다.앞으로는 또 다른 시각에서도 이 질문을 살펴보고자 합니다. 논이 줄어든 지역은 어떠한가, 도시화가 빠르게 진행된 지역은 어떠한가. 서로 다른 현상처럼 보이는 변화들이 폭염과 어떤 관계를 갖고 있는지 하나씩 살펴보려 합니다.필자는 하나의 답을 정해 놓고 이를 증명하려는 것이 아닙니다. 오히려 우리 사회가 그동안 충분히 묻지 않았던 질문을 함께 던져 보자는 것입니다.기후위기 시대에는 증상을 관리하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 원인을 이해해야 더 나은 대책을 만들 수 있고, 국민의 세금도 더 효과적으로 사용할 수 있습니다.좋은 정책은 좋은 질문에서 시작됩니다. 그리고 좋은 질문은, 우리가 너무 익숙해서 더 이상 의심하지 않았던 현상을 다시 바라보는 것에서 시작됩니다.