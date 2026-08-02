PK 선택은 '정청래' 1514표 차로 승리, 누적 1%p차로 앞서

8.17 더불어민주당 전당대회 순회경선 2일차, PK(울산·부산·경남) 권리당원들의 선택은 '정청래'였다. 정청래 후보는 누적 득표에서도 1위로 치고 나갔다.
이날 울산·부산·경남 당원 투표 결과, 정 후보는 2만 5189표, 46.6% 득표로 김민석 후보(2만 3675표, 43.8%)를 1514표 차로 제치고 승리했다(송영길 후보 5129표, 9.5%). 전날 충청권(충남·충북·대전·세종)에서 김 후보가 정 후보에 약 300표 앞서 신승한 데 비춰보면 '반전' 결과다.
1일과 2일차 순회경선 결과를 합산하면 득표율은 정 후보 45.51%(5만 5518표), 김 후보 44.52%(5만 4307표), 송 후보 9.97%(1만 2156표)다. 정청래-김민석 두 후보 격차는 불과 1%p로 초박빙 경쟁이 이어지는 상황이다.
전날 충청권 투표에서 45.05% 득표한 김 후보는 정 후보(44.61%)를 0.44%p 차이, 303표로 꺾고 승리한 바 있다. 충청권에선 충남 금산이 고향인 정 후보가 승리할 것이란 전망이 우세했으나 결과는 김 후보 승리였다.
울산·부산·경남 지역 권리당원은 총합 10만 1400여 명으로 민주당의 전체 권리당원 선거인단 약 155만 7800명 중 약 6.52%에 불과하다. 그럼에도 PK(부·울·경) 지역은 고 노무현 대통령과 문재인 전 대통령을 기르고 배출해낸 곳이라는 정치적 상징성을 지니고 있다. 부·울·경은 정치적 연고가 부산인 정 후보가 김 후보에 비해 상대적으로 잘 짜인 조직을 갖추고 있다는 평가를 받으며, 직전 여론조사에서도 우세한 결과를 보인 곳이기도 하다.
다만 경남 등 민주당 당세가 취약한 지역의 경우 득표 에 5%p 가중치를 더하게 돼 있어, 최종 결과는 오는 17일에야 정확히 알 수 있을 것으로 보인다. 소병훈 중앙당선관위원장은 이날 "이번 전당대회에 한해 대구와 경북, 경남 지역 유효투표 결과에는 5%p 가중치를 더하게 돼 있다"며 "최종 득표율은 전당대회 당일 전체투표 결과 합산 때 가중치가 반영될 것"이라고 했다.
정치평론가들은 이날 결과가 향후 판세 향방을 보여줄 것이라 내다보기도 했다. 박원석 전 국회의원은 이날 발표 직전 <연합뉴스TV>에 나와 "부·울·경은 지선 때 일부 이겼으나 일부 패배했기에 당원 민심을 알 수 없다"며 "김 후보가 2연승을 한다면 일종의 밴드웨건 효과(승자 편승 효과)를 노려볼 수 있을 것이고, 정 후보가 이기면 (두 후보 경쟁이) 다시 원점에서 출발하게 되지 않을까 싶다"고 말했다.
"정청래 왜 또 하냐고, 왜"... 따져 묻는 송영길 즉흥 연설에 현장 '웃음바다'
2일차 합동연설에서 김 후보와 정 후보는 전날보다 한층 수위를 올려 상대를 '당내 윤리심판원(윤리위)'에 보내겠다며 맞불을 놨다. 각자 당대표가 되면 상대를 당 윤리위에 제소해 심판을 받게 하겠다는 경고였다(관련 기사: 불붙은 정청래-김민석, 서로 "윤리위 심판받게 할 것" https://omn.kr/2j9t5
).
정 후보는 "한 번 배신한 사람은 또 배신한다, 의리는 의리를 지켜본 사람이 지킨다"며 노골적으로 김 후보를 비난했고, 김 후보는 정 후보의 지선 패배 책임론을 상기시키며 "책임은 정치의 모든 것"이라고 목소리를 높였다.
송 후보는 즉흥 연설로 웃음을 줬다. 송 후보는 부산연설 때 정 후보를 향해 "왜 싫다는데 왜 연임을 하려고 그러냐, 왜"라며 "대통령과 이렇게나 안 맞고, (대통령이) 잠을 못 이룰 정도로 당청 문제로 고민하시는데 왜 나오는 거야 왜?"라 직격했다. "뭘 또 하려고 그러냐고"라며 구어체로 따져 묻는 즉흥 연설에, 듣고 있던 정 후보조차 웃음을 터뜨렸다.
최고위원 후보 8인(최민희, 김용, 김영호, 서미화, 한민수, 이성윤, 박선원, 임미애 기호순)은 각기 '친청계'(최민희, 한민수, 이성윤)와 '친석계(서미화, 김용, 임미애)' 등으로 나뉘어 각기 당원들에게 지지를 호소했다. 이날 최고위원 득표에서는 최민희 후보, 박선원 후보, 한민수 후보가 차례로 1~3위를 차지했다.
민주당은 오는 8일 제주와 인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 호남(광주·전남·전북), 16일 경기·서울 순회경선을 거쳐 17일 전당대회에서 최종 당대표 1인과 최고위원 5인을 확정 지을 예정이다.
당 자료에 따르면 오는 15일 발표되는 호남권 투표 당원이 전체 중 약 33%, 16일 수도권이 전체 중 약 38%로 권역들 중 가장 큰 비중을 차지해, 이때 당원들의 선택이 '최종 우승 후보'를 가장 분명히 판가름할 것으로 보인다.