"군수 비판했더니 보도자료 차단?...비판언론 길들이기"

전국 47개 풀뿌리 지역 언론사들이 모인 사단법인 바른지역언론연대(아래 바지연)가 최근 성명서를 내고 "언론의 입을 막는 행정은 주민의 알 권리를 침해하는 명백한 권력 남용"이라며 순창군의 조치를 강력히 규탄하고 나섰다.
갈등의 발단은 지난 지방선거로 거슬러 올라간다. <열린순창>은 선거 기간 동안 최영일 순창군수의 친동생 관련 의혹과 선거펀드 논란 등 군수와 주변 인물에 대한 검증 보도를 이어갔다. 이에 최 군수는 지방선거 직후 <열린순창>의 보도 11건을 문제 삼아 언론중재위원회 선거기사심의위원회에 시정을 요구했다. 하지만 결과는 원심과 재심 모두 '기각'이었다.
당시 심의위는 "현직 군수 및 특수관계인에 대한 검증성 보도는 검증 영역을 넓게 보아야 하며 공정성을 위반했다고 보기 어렵다"고 명확히 판단했다.
문제는 그 이후 순창군의 태도다. 순창군은 지난 7월 1일부터 <열린순창>에 대한 군청과 산하기관의 신문 구독을 전면 중단했다. 또 행정 정보가 담긴 보도자료 제공마저 차단했다.
군수 결재까지 났는데 '실무부서 판단'?
순창군은 이번 조치가 선거기사 심의와는 별개의 사안이라고 선을 긋고 있다. 반면 바지연은 성명에서 "군수 비판 보도에 대한 보복성 행정이라는 의심을 피하기 어렵다"고 지적했다.
특히 순창군 공보팀장이 "공보팀장 권한으로 구독 중단과 보도자료 제공 중단을 결정했고, 군수에게 결재를 받았다"고 밝힌 대목은 논란을 더욱 키우고 있다. 바지연은 성명을 통해 이 점을 꼬집었다.
"이는 이번 조치가 최영일 군수의 결재를 거쳐 이루어진 공식적인 행정행위임을 인정한 것이다. 그럼에도 책임을 실무부서의 판단으로 돌리는 것은 군정의 최고 책임자로서 책임을 회피하는 것에 불과하다. 보도자료는 군수 개인의 홍보물이 아니라 주민의 세금으로 생산되는 공공정보이다."
바지연은 순창군에 ▲ 구독 및 보도자료 중단 조치 철회 ▲ 최영일 군수의 공개 사과 ▲ 공정한 행정정보 제공 등을 각각 요구했다.
바지연은 전국의 50여 개 풀뿌리 지역 주간신문이 모인 연대 단체로 풀뿌리 민주주의와 건강한 지방 자치 실현, 올바른 언론 생태계 조성을 위해 활동하고 있다.
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