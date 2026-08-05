40년 만에 아버지와 보낸 가장 길었던 6시간

서울, 부산, 경기도 가평, 제주, 미국에 흩어져 사는 6인이 쩨쩨하지만 울고 웃고 버티며, 오늘도 그럭저럭 어른 행세하며 살아가는 삶을 글로 담습니다.

큰사진보기 ▲분주했던 주말의 평화는 전화 한 통에 산산조각났다. ⓒ 권진현 관련사진보기

"아빠가 이상하다. 119 불렀다."

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"원인을 알 수 없는 패혈증으로 보입니다."

"월요일부터 회사에 가야 하니 부산에 좀 내리온나. 엄마 옆에 한 명은 있어야 될 것 같다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

모처럼 지인들과 산에 갔다. 무더운 날씨와 오르막길은 힘들었지만 그만큼 재미와 보람을 느낄 수 있었다. 정상에서 맞는 바람은 상쾌했고 하산 이후 먹었던 물회는 정말이지 꿀맛이었다. 저녁에는 교회 사람들과의 1박 2일 단합회가 예정되어 있었다. 평소와는 다른 분주하고 흥미로웠던 주말. 하지만 평화는 오래가지 않았다.등산을 마치고 집으로 가는 길에 어머니에게 연락이 왔다. 아버지가 아침부터 덥다고 화를 내서 에어컨을 틀었는데, 오후에는 갑자기 춥다면서 이불을 두 겹 씩 꽁꽁 싸매고 있다고 했다. 수년 전 허리 수술 이후 아버지는 장애 판정을 받았다. 아버지의 상태는 24시간 간병인인 어머니가 제일 잘 안다. 어머니는 곧바로 119를 불렀다.어머니는 평소 다급한 모습을 보이지 않는다. 내가 아는 어머니라면 응급실 진료가 끝난 뒤 내게 연락했을 것이다. 그날은 달랐다. 소방관이 엄마에게 말했다고 했다. 지금 당장 아들에게 전화하라고.3년 전이었던가. 아버지는 부산대학교 병원에 수개월간 입원을 했었다. 인근 병원에서 허리 수술을 한 뒤 염증수치가 잡히지 않아 큰 사고로 이어질 뻔했지만 다행히 이곳 대학병원에서 회복했다. 두 번 다시 여기에 안 오길 바랐는데 부랴부랴 이곳을 또 찾았다. 불행인지 다행인지 오랜만에 찾은 대학병원 응급실은 참 익숙했다.힘없이 누운 아버지의 몸 구석구석 호스들이 꽂혀 있었다. 섬망증상(뇌가 받는 극심한 스트레스로 인한 일시적 정신상태의 혼란)이 조금 전까지 이어졌다던 아버지의 눈은 초점이 없었다. 대학병원 응급실은 보호자 1명만 출입할 수 있다. 어머니에게 보호자 명찰을 건네받은 뒤 아버지가 누워있는 침대로 갔다.발열의 원인을 알 수 없어 여러 가지 검사를 진행 중이었다. 아버지는 혈압이 낮고 자가 호흡이 불가능한 상태였다. 간호사실에서 상급자로 보이던 사람은 '환자 상태가 매우 안 좋다'는 말을 일정한 간격으로 반복해서 말했다. 잊지 말고 머릿속에 확실히 새겨야 한다는 듯이.패혈증은 일종의 '싸움'이다. 몸에 세균이 침투하면 면역계는 우리 몸을 지키고자 세균과 싸운다. 문제는 세균에 대한 반응(싸움)이 너무 과해져서 몸속의 정상적인 장기까지 공격하는 경우이다. 당시 아버지 몸이 그런 상태였다.시간이 지날수록 아버지의 안색은 나빠졌고 혈압은 좀처럼 오르지 않았다. 나중에 알게 된 사실인데 아버지는 심장 쪽에도 문제가 있다고 했다. 아버지가 깨어날 수 있을지, 깨어난다 하더라도 건강할 수 있을지 장담할 수 없었다.피검사를 하고 CT를 찍었다. 간에 농양(고름)이 있다고 했다. 확실하지 않지만 이 농양이 고열과 패혈증의 원인일 수 있다고 했다. 간호사들은 아버지에게 항생제를 투여하고 산소를 공급하고 정맥주사를 놓고 간에 호스를 꽂았다. 도저히 퇴원은 불가하다 했다. 집중 진료를 위해 아버지는 '응급중환자실'로 옮겨졌다.응급중환자실로의 이동은 어찌 보면 다행이었지만 우려되는 점이 많았다. 보호자(엄마)가 상주할 수 없다는 것, 기존에 먹던 정신과 약을 먹을 수 없다는 것. 아버지는 엄마가 옆에 없으면 안 된다. 때때로 발생하는 섬망으로 간호사들은 아버지를 힘들어한다. 정신과 약을 하루라도 건너뛰면 아버지는 잠을 이루지 못한다. 말 그대로 시한폭탄 같은 상태로 혼자 있어야 하는 상황이었다.어머니를 본가에 데려다준 뒤 집에 오니 새벽 3시였다. 몸은 피곤한데 잠이 오질 않았다. 응급중환자실에서 문의 사항이 있거나 특이사항 발생 시 전화할 수 있으니 항시 전화대기를 하라고 했다.폭풍 같은 시간이 지나간 뒤 가만히 생각을 해보았다. 아버지가 응급실로 간 것은 토요일 늦은 오후였다. 내가 대학병원에 도착한 시점은 저녁 6시가 좀 넘어서였다. 토요일이라 그나마 다행이었다. 응급실 뺑뺑이 뉴스가 여전한 요즘이지만 다행히 응급실에 자리가 있었고 대학병원에서 아버지를 받아줬다. 응급중환자실로 간 것은 보호자로서 아버지와의 단절을 의미했지만, 동시에 환자 입장에서는 '집중진료 모드'로의 전환을 의미하기도 했다. 때마침 경기도에 있는 형도 시간적으로 여유가 되는 상황이었다. 형에게 요청했다.형은 일요일 늦은 오후에 즉시 내려왔고 일주일을 머물렀다. 아버지는 혼자 몸을 가누지 못한다. 휠체어 없이는 집 앞 편의점까지도 갈 수 없다. 소득도 없고 실비 보험도 없다. 하지만 어머니와 두 아들이라는, 보호자 3명이 있다.구매한 지 10년도 더 된 30만 km를 앞둔 덜덜거리는 내 승용차는 가장 위급한 순간에 제 역할을 잘 수행했다. 교회 사람들은 매일 전화를 해주었고 누군가는 마음을 담은 봉투를 건넸다. 아버지가 일반 병실로 옮긴 뒤에는 면회가 안 된다는 내 말을 가볍게 무시한 채, 그들은 매일같이 아버지 면회를 갔다. 아버지를 위해 나보다 더 많이 기도했고, 아버지가 퇴원했을 때 나보다 더 많이 기뻐했다.매주 본가에 가지만 사실 아버지와 나누는 대화는 5분을 넘기지 않는다. 그런 내가 그날 저녁, 응급실 침대에 누운 아버지와 무려 6시간을 함께 했다. 마흔이 넘도록 아버지와 이렇다 할 추억 하나 없는 부자사이였지만, 생각보다 어색하지 않았던 것 같다.비록 아버지 질문의 대부분은 "너거 엄마 어디 갔노?"였지만, 어쩌면 처음이자 마지막일지도 모를 그 6시간을 오래도록 잊지 못할 것 같다.